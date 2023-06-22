Avrupa'daki en eski 'Neandertal' izi keşfedildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve ekonomideki gelişmeler!
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
Asgari ücret zamlandı, gözler memur maaşlarında
12:48
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
ABD'nin Ortadoğu çabası
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Can Atalay'ın avukatı canlı yayında
17:03
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
87 dk
Z RAPORU
TCMB’nin faiz kararına ilişkin tahminler
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Eski HDP Milletvekili Doğan: Cumhuriyetin 100. yılında kapsamlı af geliyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230622/avrupadaki-en-eski-neandertal-izi-kesfedildi--1072756083.html
Avrupa'daki en eski 'Neandertal' izi keşfedildi
Avrupa'daki en eski 'Neandertal' izi keşfedildi
Fransa'nın Loire Vadisi bölgesinde bulunan mağara, Avrupa'nın bilinen en eski gravürleri keşfedildi. Gravürlerin Neandertallerin elinden çıktığı düşünülüyor. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T17:18+0300
2023-06-22T17:18+0300
yaşam
avrupa
fransa
keşif
bilim
arkeolojik kazı
mağara
gravür
neandertal
homo sapiens
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072757551_0:173:2902:1805_1920x0_80_0_0_031b2b89e711def97c9e686d69bffc17.jpg
Paris’in 240 kilometre güneybatısındaki La Roche-Cotard mağarasında, eski insanlar tarafından yapıldığı düşünülen gravürlere ulaşıldı.Amerikan dergisi PLOS One'da çarşamba günü yayınlanan bulgulara göre gravürler, Homo sapiens'in Batı Avrupa'ya gelişinden önceye dayanıyor.Araştırma ekibinin kaleme aldığı makalede, Neandertal elinden çıktığı düşünülen gravürlere ilişkin, "Neandertal davranışı hakkındaki bilgilerimize yeni ve çok önemli bir katkı sağlıyor" denildi.Makalede, "Figüratif olmayan bu gravürler; organize, kasıtlı ve bilinçli bir düşünce sürecinin sonucunda oluşturulmuş gibi görünüyor. Bunların duvardan kaldırılması tesadüfi değil. Kasıtlı olarak yapılmışlar" ifadeleri yer aldı. Yapılan bilimsel analizler, mağaranın en az 57 veya 75 bin yıl önce kapandığını ortaya çıkardı. Bulgular, Avrupa'da bilinen en eski gravürlerin keşfi olarak kayıtlara geçti. Tarihler, modern insanların mağaranın içine erişme ihtimalinin 'oldukça düşük' olduğu anlamına geliyor. Bu da gravürlerin Neandertallere ait olduğu tahminini pekiştiriyor.Loire Vadisi'nde bulunan Roche-Cotard mağarası, 1846'da Fransa'nın Tours kenti yakınlarında keşfedildi. Ancak mağaraya, binlerce yıldır girişi kapatan alüvyonları sebebiyle 1912 yılına kadar büyük ölçüde girilemedi. 2008 yılında, gravürlerin modern insanın atası olan Homo sapiens'in bölgeye yerleşmesinden önce yapıldığı saptanarak kapsamlı arkeolojik kazılara başlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230606/dunyanin-bilinen-en-eski-mezarligi-bulundu-evrime-bakisi-degistirebilir--1072081048.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072757551_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_5ee115601a5f2e9d142419f456bc11e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa, fransa, keşif, bilim, arkeolojik kazı, mağara, gravür, neandertal, homo sapiens
avrupa, fransa, keşif, bilim, arkeolojik kazı, mağara, gravür, neandertal, homo sapiens

Avrupa'daki en eski 'Neandertal' izi keşfedildi

17:18 22.06.2023
© AFP 2023 / BART MAATNeandertal
Neandertal - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© AFP 2023 / BART MAAT
Abone olTelegram
Fransa'nın Loire Vadisi bölgesinde bulunan mağara, Avrupa'nın bilinen en eski gravürleri keşfedildi. Gravürlerin Neandertallerin elinden çıktığı düşünülüyor.
Paris’in 240 kilometre güneybatısındaki La Roche-Cotard mağarasında, eski insanlar tarafından yapıldığı düşünülen gravürlere ulaşıldı.
Amerikan dergisi PLOS One'da çarşamba günü yayınlanan bulgulara göre gravürler, Homo sapiens'in Batı Avrupa'ya gelişinden önceye dayanıyor.
Araştırma ekibinin kaleme aldığı makalede, Neandertal elinden çıktığı düşünülen gravürlere ilişkin, "Neandertal davranışı hakkındaki bilgilerimize yeni ve çok önemli bir katkı sağlıyor" denildi.
Makalede, "Figüratif olmayan bu gravürler; organize, kasıtlı ve bilinçli bir düşünce sürecinin sonucunda oluşturulmuş gibi görünüyor. Bunların duvardan kaldırılması tesadüfi değil. Kasıtlı olarak yapılmışlar" ifadeleri yer aldı.
Yapılan bilimsel analizler, mağaranın en az 57 veya 75 bin yıl önce kapandığını ortaya çıkardı. Bulgular, Avrupa'da bilinen en eski gravürlerin keşfi olarak kayıtlara geçti.
Tarihler, modern insanların mağaranın içine erişme ihtimalinin 'oldukça düşük' olduğu anlamına geliyor. Bu da gravürlerin Neandertallere ait olduğu tahminini pekiştiriyor.
Loire Vadisi'nde bulunan Roche-Cotard mağarası, 1846'da Fransa'nın Tours kenti yakınlarında keşfedildi. Ancak mağaraya, binlerce yıldır girişi kapatan alüvyonları sebebiyle 1912 yılına kadar büyük ölçüde girilemedi.
2008 yılında, gravürlerin modern insanın atası olan Homo sapiens'in bölgeye yerleşmesinden önce yapıldığı saptanarak kapsamlı arkeolojik kazılara başlandı.
Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki 'Rising Star' (Yükselen Yıldız) mağarasında daha önce karmaşık bilişsel davranışlarda bulunmadığı düşünülen Homo naledilere ait bir mezar alanı bulundu. Mezarlığın evrim teorisine bakış açısını değiştirebileceği düşünülüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
YAŞAM
Dünyanın bilinen en eski mezarlığı bulundu: Evrime bakışı değiştirebilir
6 Haziran , 14:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала