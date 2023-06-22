https://sputniknews.com.tr/20230622/avrupadaki-en-eski-neandertal-izi-kesfedildi--1072756083.html

Avrupa'daki en eski 'Neandertal' izi keşfedildi

Avrupa'daki en eski 'Neandertal' izi keşfedildi

Fransa'nın Loire Vadisi bölgesinde bulunan mağara, Avrupa'nın bilinen en eski gravürleri keşfedildi. Gravürlerin Neandertallerin elinden çıktığı düşünülüyor. 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T17:18+0300

2023-06-22T17:18+0300

2023-06-22T17:18+0300

yaşam

avrupa

fransa

keşif

bilim

arkeolojik kazı

mağara

gravür

neandertal

homo sapiens

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Paris’in 240 kilometre güneybatısındaki La Roche-Cotard mağarasında, eski insanlar tarafından yapıldığı düşünülen gravürlere ulaşıldı.Amerikan dergisi PLOS One'da çarşamba günü yayınlanan bulgulara göre gravürler, Homo sapiens'in Batı Avrupa'ya gelişinden önceye dayanıyor.Araştırma ekibinin kaleme aldığı makalede, Neandertal elinden çıktığı düşünülen gravürlere ilişkin, "Neandertal davranışı hakkındaki bilgilerimize yeni ve çok önemli bir katkı sağlıyor" denildi.Makalede, "Figüratif olmayan bu gravürler; organize, kasıtlı ve bilinçli bir düşünce sürecinin sonucunda oluşturulmuş gibi görünüyor. Bunların duvardan kaldırılması tesadüfi değil. Kasıtlı olarak yapılmışlar" ifadeleri yer aldı. Yapılan bilimsel analizler, mağaranın en az 57 veya 75 bin yıl önce kapandığını ortaya çıkardı. Bulgular, Avrupa'da bilinen en eski gravürlerin keşfi olarak kayıtlara geçti. Tarihler, modern insanların mağaranın içine erişme ihtimalinin 'oldukça düşük' olduğu anlamına geliyor. Bu da gravürlerin Neandertallere ait olduğu tahminini pekiştiriyor.Loire Vadisi'nde bulunan Roche-Cotard mağarası, 1846'da Fransa'nın Tours kenti yakınlarında keşfedildi. Ancak mağaraya, binlerce yıldır girişi kapatan alüvyonları sebebiyle 1912 yılına kadar büyük ölçüde girilemedi. 2008 yılında, gravürlerin modern insanın atası olan Homo sapiens'in bölgeye yerleşmesinden önce yapıldığı saptanarak kapsamlı arkeolojik kazılara başlandı.

https://sputniknews.com.tr/20230606/dunyanin-bilinen-en-eski-mezarligi-bulundu-evrime-bakisi-degistirebilir--1072081048.html

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avrupa, fransa, keşif, bilim, arkeolojik kazı, mağara, gravür, neandertal, homo sapiens