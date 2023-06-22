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https://sputniknews.com.tr/20230622/abd-temsilciler-meclisinden-demokrat-milletvekili-schiff-hakkinda-kinama-cezasi-karari-1072726012.html
ABD Temsilciler Meclisi'nden Demokrat milletvekili Schiff hakkında 'kınama cezası' kararı
ABD Temsilciler Meclisi'nden Demokrat milletvekili Schiff hakkında 'kınama cezası' kararı
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat milletvekili Adam Schiff'e, 'eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 başkanlık seçimlerini kendi lehine etkilemesi için... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T04:09+0300
2023-06-22T04:09+0300
dünya
adam schiff
abd
abd temsilciler meclisi
donald trump
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ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Milletvekili Anna Paulina Luna tarafından sunulan, 'Trump'ın 2016 başkanlık seçimlerini kendi lehine etkilemesi için Rusya ile anlaşma yaptığı iddiasıyla ilgili yalanlar söyleyerek devlet kurumları ve Amerikan halkını yanılttığı' gerekçesiyle Milletvekili Schiff'e kınama cezası verilmesini talep eden karar tasarısı oylandı.Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu tasarı 213 'evet' oyuna karşı 209 'hayır' oyu ile kabul edildi.Trump'a yönelik Rusya soruşturmasının kökenlerini inceleyen Özel Yetkili Savcı John Durham'ın, soruşturmanın yürütülmesiyle ilgili 'ABD Adalet Bakanlığı ve FBI'ın görevlerini yerine getirmede başarısız olduğu' değerlendirmesine atıfta bulunulan tasarıda, geçmişte Temsililer Meclisi İstihbarat Daimi Seçilmiş Komitesi Başkanı olarak görev yapan Schiff'in yalanlar söyleyerek defalarca Komite'yi, Kongre'yi ve Amerikan halkını kasten kandırdığı ifade ediliyor.Tasarıda, görevini kötüye kullandığı ifade edilen Schiff'in ayrıca Etik Komitesi tarafından soruşturulması talep ediliyor.ABD Kongresinde, görevlerini kötüye kullandığı düşünülen milletvekillerine bir disiplin cezası çeşidi olarak kamuoyu önünde kınama cezası verilebiliyor.Benzer bir karar en son 2021'de, sosyal medya hesabından kendisinin, Demokrat Milletvekili Alexandra Occazio Cortez'i öldürdüğünü gösteren bir animasyon videosu paylaşan Cumhuriyetçi vekil Paul Gosar hakkında verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230516/ozel-savci-durham-fbiin-trump-rusya-sorusturmasini-ciddi-bicimde-yetersiz-buldu-1071184964.html
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adam schiff, abd, abd temsilciler meclisi, donald trump
adam schiff, abd, abd temsilciler meclisi, donald trump

ABD Temsilciler Meclisi'nden Demokrat milletvekili Schiff hakkında 'kınama cezası' kararı

04:09 22.06.2023
© AFP 2023Adam Schiff
Adam Schiff - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© AFP 2023
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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat milletvekili Adam Schiff'e, 'eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 başkanlık seçimlerini kendi lehine etkilemesi için Rusya ile anlaşma yaptığı iddiasıyla ilgili yalanlar söylediği' gerekçesiyle kınama cezası verildi.
ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Milletvekili Anna Paulina Luna tarafından sunulan, 'Trump'ın 2016 başkanlık seçimlerini kendi lehine etkilemesi için Rusya ile anlaşma yaptığı iddiasıyla ilgili yalanlar söyleyerek devlet kurumları ve Amerikan halkını yanılttığı' gerekçesiyle Milletvekili Schiff'e kınama cezası verilmesini talep eden karar tasarısı oylandı.
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu tasarı 213 'evet' oyuna karşı 209 'hayır' oyu ile kabul edildi.
Trump'a yönelik Rusya soruşturmasının kökenlerini inceleyen Özel Yetkili Savcı John Durham'ın, soruşturmanın yürütülmesiyle ilgili 'ABD Adalet Bakanlığı ve FBI'ın görevlerini yerine getirmede başarısız olduğu' değerlendirmesine atıfta bulunulan tasarıda, geçmişte Temsililer Meclisi İstihbarat Daimi Seçilmiş Komitesi Başkanı olarak görev yapan Schiff'in yalanlar söyleyerek defalarca Komite'yi, Kongre'yi ve Amerikan halkını kasten kandırdığı ifade ediliyor.
Tasarıda, görevini kötüye kullandığı ifade edilen Schiff'in ayrıca Etik Komitesi tarafından soruşturulması talep ediliyor.
ABD Kongresinde, görevlerini kötüye kullandığı düşünülen milletvekillerine bir disiplin cezası çeşidi olarak kamuoyu önünde kınama cezası verilebiliyor.
Benzer bir karar en son 2021'de, sosyal medya hesabından kendisinin, Demokrat Milletvekili Alexandra Occazio Cortez'i öldürdüğünü gösteren bir animasyon videosu paylaşan Cumhuriyetçi vekil Paul Gosar hakkında verilmişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
DÜNYA
Özel Savcı Durham, FBI'ın Trump-Rusya soruşturmasını 'ciddi biçimde yetersiz' buldu
16 Mayıs, 19:04
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