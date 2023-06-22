https://sputniknews.com.tr/20230622/abd-temsilciler-meclisinden-demokrat-milletvekili-schiff-hakkinda-kinama-cezasi-karari-1072726012.html

ABD Temsilciler Meclisi'nden Demokrat milletvekili Schiff hakkında 'kınama cezası' kararı

ABD Temsilciler Meclisi'nden Demokrat milletvekili Schiff hakkında 'kınama cezası' kararı

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat milletvekili Adam Schiff'e, 'eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 başkanlık seçimlerini kendi lehine etkilemesi için... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T04:09+0300

2023-06-22T04:09+0300

2023-06-22T04:09+0300

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abd temsilciler meclisi

donald trump

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ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Milletvekili Anna Paulina Luna tarafından sunulan, 'Trump'ın 2016 başkanlık seçimlerini kendi lehine etkilemesi için Rusya ile anlaşma yaptığı iddiasıyla ilgili yalanlar söyleyerek devlet kurumları ve Amerikan halkını yanılttığı' gerekçesiyle Milletvekili Schiff'e kınama cezası verilmesini talep eden karar tasarısı oylandı.Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu tasarı 213 'evet' oyuna karşı 209 'hayır' oyu ile kabul edildi.Trump'a yönelik Rusya soruşturmasının kökenlerini inceleyen Özel Yetkili Savcı John Durham'ın, soruşturmanın yürütülmesiyle ilgili 'ABD Adalet Bakanlığı ve FBI'ın görevlerini yerine getirmede başarısız olduğu' değerlendirmesine atıfta bulunulan tasarıda, geçmişte Temsililer Meclisi İstihbarat Daimi Seçilmiş Komitesi Başkanı olarak görev yapan Schiff'in yalanlar söyleyerek defalarca Komite'yi, Kongre'yi ve Amerikan halkını kasten kandırdığı ifade ediliyor.Tasarıda, görevini kötüye kullandığı ifade edilen Schiff'in ayrıca Etik Komitesi tarafından soruşturulması talep ediliyor.ABD Kongresinde, görevlerini kötüye kullandığı düşünülen milletvekillerine bir disiplin cezası çeşidi olarak kamuoyu önünde kınama cezası verilebiliyor.Benzer bir karar en son 2021'de, sosyal medya hesabından kendisinin, Demokrat Milletvekili Alexandra Occazio Cortez'i öldürdüğünü gösteren bir animasyon videosu paylaşan Cumhuriyetçi vekil Paul Gosar hakkında verilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230516/ozel-savci-durham-fbiin-trump-rusya-sorusturmasini-ciddi-bicimde-yetersiz-buldu-1071184964.html

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