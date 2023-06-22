https://sputniknews.com.tr/20230622/5-yildizli-otelde-2-yil-para-odemeden-kaldi-1072768644.html

5 yıldızlı otelde 2 yıl para ödemeden kaldı

5 yıldızlı otelde 2 yıl para ödemeden kaldı

Hindistan'da bir adam, bir günlük rezervasyon yaptığı otelde yaklaşık 2 yıl boyunca para ödemeden kaldı. Otel yöneticileri Ankush Dutta isimli adamdan... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T22:49+0300

2023-06-22T22:49+0300

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yaşam

hindistan

beş yıldız

otel

bedava

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Hindistan’nın yerel basınında çıkan haberlere göre, Hindistan polisi yaklaşık iki yıl boyunca beş yıldızlı bir otelde para ödemeden kalan bir adamı sorguluyor. Ankush Dutta isimli kişi 30 Mayıs 2019’da Delhi’deki Roseate House adında bir otelde bir günlük rezervasyon yaptı.Ertesi gün otelden çıkış yapması gereken adam yaklaşık 2 yıl boyunca daha ödeme yapmadan otelde kalmaya devam etti. Dutta’nın söz konusu otele yaklaşık 70 bin dolarlık borcu bulunuyor.Otel yöneticileri Dutta hakkında sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından polise şikayette bulundu.

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hindistan, beş yıldız, otel, bedava