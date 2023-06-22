https://sputniknews.com.tr/20230622/5-yildizli-otelde-2-yil-para-odemeden-kaldi-1072768644.html
5 yıldızlı otelde 2 yıl para ödemeden kaldı
5 yıldızlı otelde 2 yıl para ödemeden kaldı
Hindistan'da bir adam, bir günlük rezervasyon yaptığı otelde yaklaşık 2 yıl boyunca para ödemeden kaldı. Otel yöneticileri Ankush Dutta isimli adamdan... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T22:49+0300
2023-06-22T22:49+0300
2023-06-22T22:49+0300
yaşam
hindistan
beş yıldız
otel
bedava
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Hindistan’nın yerel basınında çıkan haberlere göre, Hindistan polisi yaklaşık iki yıl boyunca beş yıldızlı bir otelde para ödemeden kalan bir adamı sorguluyor. Ankush Dutta isimli kişi 30 Mayıs 2019’da Delhi’deki Roseate House adında bir otelde bir günlük rezervasyon yaptı.Ertesi gün otelden çıkış yapması gereken adam yaklaşık 2 yıl boyunca daha ödeme yapmadan otelde kalmaya devam etti. Dutta’nın söz konusu otele yaklaşık 70 bin dolarlık borcu bulunuyor.Otel yöneticileri Dutta hakkında sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından polise şikayette bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230615/beyonce-isvecte-enflasyonu-artirdi-1072469093.html
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hindistan, beş yıldız, otel, bedava
hindistan, beş yıldız, otel, bedava
5 yıldızlı otelde 2 yıl para ödemeden kaldı
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Hindistan'da bir adam, bir günlük rezervasyon yaptığı otelde yaklaşık 2 yıl boyunca para ödemeden kaldı. Otel yöneticileri Ankush Dutta isimli adamdan şikayetçi oldu.
Hindistan’nın yerel basınında çıkan haberlere göre, Hindistan polisi yaklaşık iki yıl boyunca beş yıldızlı bir otelde para ödemeden kalan bir adamı sorguluyor.
Ankush Dutta isimli kişi 30 Mayıs 2019’da Delhi’deki Roseate House adında bir otelde bir günlük rezervasyon yaptı.
Ertesi gün otelden çıkış yapması gereken adam yaklaşık 2 yıl boyunca daha ödeme yapmadan otelde kalmaya devam etti. Dutta’nın söz konusu otele yaklaşık 70 bin dolarlık borcu bulunuyor.
Otel yöneticileri Dutta hakkında sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından polise şikayette bulundu.