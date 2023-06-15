https://sputniknews.com.tr/20230615/beyonce-isvecte-enflasyonu-artirdi-1072469093.html
Beyonce, İsveç'te enflasyonu 'artırdı'
Beyonce, İsveç'te enflasyonu 'artırdı'
Son dünya turnesine 10 Mayıs'ta Stockholm'den başlayan dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'un İsveç'te enflasyon artışına etki ettiği düşünülüyor. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T09:30+0300
2023-06-15T09:30+0300
2023-06-15T09:30+0300
dünya
avrupa
isveç
beyoncé
artış
enflasyon
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Danske Bank'ın İsveç'teki baş ekonomisti Michael Grahn, Beyonce'un 10 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'de verdiği konser ile ülkedeki enflasyon arasında bağlantı olduğunu öne sürdü. Resmi verilere göre, İsveç'te enflasyon Nisan'dan Mayıs'a yüzde 0.3'lük bir artış gösterdi. Söz konusu artışın eğlence hizmetlerindeki konaklama, bilet gibi çeşitli mal ve hizmetlerin yoğun tüketimi etkili olurken Grahn, Beyonce konserinin pastadaki payının büyük olduğunu belirtti. Grahn, "Beyonce'un Stockholm'deki dünya turnesi başlangıcı Mayıs ayındaki artışta büyük paya sahip gibi görünüyor. Ne kadar etki ettiği belirsiz fakat 0.3'ün 0.2'si bu konserden kaynaklanıyor olabilir" dedi.Financial Times'a verdiği demeçte olayı 'benzeri görülmemiş' ve 'oldukça şaşırtıcı' olarak nitelendiren kıdemli ekonomist, "Haziran ayında otel ve bilet fiyatlarının normale dönmesiyle bu yukarı yönlü sürprizin tersine dönmesini bekliyoruz” diye ekledi. Büyük çapta spor ve sanat etkinlikleri, düzenlendikleri bölgede otel ve restoran fiyatlarında anlık artışlara neden olsa da, ulusal enflasyon rakamlarına nadiren etki eder. Örneğin Paris'te Roland-Garros tenis turnuvasının ilk haftası ve 26 Mayıs'ta düzenlenen bir başka Beyonce konseri aynı döneme denk geldiği için Mayıs ayında otel fiyatlarında yüzde 4.3'lük bir artış görülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20220330/bitcoin-isvecten-daha-fazla-enerji-tuketiyor-dunya-2-dereceden-fazla-isinabilir-1055162960.html
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avrupa, isveç, beyoncé, artış, enflasyon
avrupa, isveç, beyoncé, artış, enflasyon
Beyonce, İsveç'te enflasyonu 'artırdı'
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Son dünya turnesine 10 Mayıs'ta Stockholm'den başlayan dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'un İsveç'te enflasyon artışına etki ettiği düşünülüyor.
Danske Bank'ın İsveç'teki baş ekonomisti Michael Grahn, Beyonce'un 10 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'de verdiği konser ile ülkedeki enflasyon arasında bağlantı olduğunu öne sürdü.
Resmi verilere göre, İsveç'te enflasyon Nisan'dan Mayıs'a yüzde 0.3'lük bir artış gösterdi.
Söz konusu artışın eğlence hizmetlerindeki konaklama, bilet gibi çeşitli mal ve hizmetlerin yoğun tüketimi etkili olurken Grahn, Beyonce konserinin pastadaki payının büyük olduğunu belirtti.
Grahn, "Beyonce'un Stockholm'deki dünya turnesi başlangıcı Mayıs ayındaki artışta büyük paya sahip gibi görünüyor. Ne kadar etki ettiği belirsiz fakat 0.3'ün 0.2'si bu konserden kaynaklanıyor olabilir" dedi.
Financial Times'a verdiği demeçte olayı 'benzeri görülmemiş' ve 'oldukça şaşırtıcı' olarak nitelendiren kıdemli ekonomist, "Haziran ayında otel ve bilet fiyatlarının normale dönmesiyle bu yukarı yönlü sürprizin tersine dönmesini bekliyoruz” diye ekledi.
Büyük çapta spor ve sanat etkinlikleri, düzenlendikleri bölgede otel ve restoran fiyatlarında anlık artışlara neden olsa da, ulusal enflasyon rakamlarına nadiren etki eder.
Örneğin Paris'te Roland-Garros tenis turnuvasının ilk haftası ve 26 Mayıs'ta düzenlenen bir başka Beyonce konseri aynı döneme denk geldiği için Mayıs ayında otel fiyatlarında yüzde 4.3'lük bir artış görülmüştü.