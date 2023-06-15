https://sputniknews.com.tr/20230615/beyonce-isvecte-enflasyonu-artirdi-1072469093.html

Beyonce, İsveç'te enflasyonu 'artırdı'

Beyonce, İsveç'te enflasyonu 'artırdı'

Son dünya turnesine 10 Mayıs'ta Stockholm'den başlayan dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'un İsveç'te enflasyon artışına etki ettiği düşünülüyor. 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T09:30+0300

2023-06-15T09:30+0300

2023-06-15T09:30+0300

dünya

avrupa

isveç

beyoncé

artış

enflasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104154/73/1041547394_0:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_0b9713e75f746000b93c08060638de3c.jpg

Danske Bank'ın İsveç'teki baş ekonomisti Michael Grahn, Beyonce'un 10 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'de verdiği konser ile ülkedeki enflasyon arasında bağlantı olduğunu öne sürdü. Resmi verilere göre, İsveç'te enflasyon Nisan'dan Mayıs'a yüzde 0.3'lük bir artış gösterdi. Söz konusu artışın eğlence hizmetlerindeki konaklama, bilet gibi çeşitli mal ve hizmetlerin yoğun tüketimi etkili olurken Grahn, Beyonce konserinin pastadaki payının büyük olduğunu belirtti. Grahn, "Beyonce'un Stockholm'deki dünya turnesi başlangıcı Mayıs ayındaki artışta büyük paya sahip gibi görünüyor. Ne kadar etki ettiği belirsiz fakat 0.3'ün 0.2'si bu konserden kaynaklanıyor olabilir" dedi.Financial Times'a verdiği demeçte olayı 'benzeri görülmemiş' ve 'oldukça şaşırtıcı' olarak nitelendiren kıdemli ekonomist, "Haziran ayında otel ve bilet fiyatlarının normale dönmesiyle bu yukarı yönlü sürprizin tersine dönmesini bekliyoruz” diye ekledi. Büyük çapta spor ve sanat etkinlikleri, düzenlendikleri bölgede otel ve restoran fiyatlarında anlık artışlara neden olsa da, ulusal enflasyon rakamlarına nadiren etki eder. Örneğin Paris'te Roland-Garros tenis turnuvasının ilk haftası ve 26 Mayıs'ta düzenlenen bir başka Beyonce konseri aynı döneme denk geldiği için Mayıs ayında otel fiyatlarında yüzde 4.3'lük bir artış görülmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20220330/bitcoin-isvecten-daha-fazla-enerji-tuketiyor-dunya-2-dereceden-fazla-isinabilir-1055162960.html

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, isveç, beyoncé, artış, enflasyon