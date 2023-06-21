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Yunanistan'da göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı
Yunanistan'da göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı
Yunanistan açıklarında geçen hafta yaşanan göçmen teknesi faciasına ilişkin gözaltına alınan 9 zanlının tutuklanmasına karar verildi. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
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göçmen kaçakçılığı
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Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, şüphelilerin ifade vermeleri ve karar alınması aşamaları 13 saat sürdü.Kalamata Savcısı ve Sorgu Hakimi, tekneden kurtulan ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla gözaltına alınan 9 zanlının tutuklanmasını kararlaştırdı.Faciada hayatını kaybedenler için eylem yapıldıYunanistan Komünist Partisi (KKE) Gençlik Kolları 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü kapsamında Atina'nın Pire semtinde gösteri düzenledi.Eylemciler, Navarin açıklarında şu ana kadar 82 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce düzensiz göçmenin kaybolduğu tahmin edilen tekne faciasına dikkati çekmek üzere denize can simidi bırakıp dilek feneri yaktı.Selanik'te de eylemciler 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla düzenledikleri gösteride tekne faciasına dikkati çekti.Yunanistan açıklarındaki faciaYunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu. Balıkçı teknesinde bulunan 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmiş, olayın ardından yürütülen çalışmalarda 82 kişinin cesedine ulaşılmıştı.Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230620/yunanistan-aciklarinda-batan-gocmen-teknesindeki-kayiplarini-arayanlar-dna-ornegi-verecek-1072675288.html
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yunanistan, göçmen, göçmen kaçakçılığı
yunanistan, göçmen, göçmen kaçakçılığı

Yunanistan'da göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı

03:22 21.06.2023
© İHAYunanistan’da göçmen gemisinin batmadan önce çekilen görüntüleri paylaşıldı.
Yunanistan’da göçmen gemisinin batmadan önce çekilen görüntüleri paylaşıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© İHA
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Yunanistan açıklarında geçen hafta yaşanan göçmen teknesi faciasına ilişkin gözaltına alınan 9 zanlının tutuklanmasına karar verildi.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, şüphelilerin ifade vermeleri ve karar alınması aşamaları 13 saat sürdü.
Kalamata Savcısı ve Sorgu Hakimi, tekneden kurtulan ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla gözaltına alınan 9 zanlının tutuklanmasını kararlaştırdı.

Faciada hayatını kaybedenler için eylem yapıldı

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Gençlik Kolları 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü kapsamında Atina'nın Pire semtinde gösteri düzenledi.
Eylemciler, Navarin açıklarında şu ana kadar 82 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce düzensiz göçmenin kaybolduğu tahmin edilen tekne faciasına dikkati çekmek üzere denize can simidi bırakıp dilek feneri yaktı.
Selanik'te de eylemciler 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla düzenledikleri gösteride tekne faciasına dikkati çekti.

Yunanistan açıklarındaki facia

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu. Balıkçı teknesinde bulunan 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmiş, olayın ardından yürütülen çalışmalarda 82 kişinin cesedine ulaşılmıştı.
Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.
Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında meydana gelen göçmen faciası ile ilgili tartışmalar sürerken, kurtulan göçmenler, teknenin alabora olmasından dolayı Yunan Sahil Güvenliği'ni suçluyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
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