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https://sputniknews.com.tr/20230620/yunanistan-aciklarinda-batan-gocmen-teknesindeki-kayiplarini-arayanlar-dna-ornegi-verecek-1072675288.html
Yunanistan açıklarında batan göçmen teknesindeki kayıplarını arayanlar, DNA örneği verecek
Yunanistan açıklarında batan göçmen teknesindeki kayıplarını arayanlar, DNA örneği verecek
Yunanistan açıklarında geçen hafta yaşanan göçmen teknesi faciasında hayatını kaybeden veya kaybolan yakınlarını arayanlardan DNA testi için örnek alınacağı... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
yunanistan
göçmen
kaçak göçmen
tekne faciası
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Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Malakasa Kabul ve Kimlik Tespit Merkezi'ne, faciadan kurtulan 5'i çocuk 86 kişinin getirildiği belirtildi.Açıklamada, Helenik Afet Kurbanları Kimlik Belirleme ekibinin, faciada hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için çalışacağı aktarıldı.Faciada hayatını kaybedenlerin yakınlarının DNA örneği vermek üzere ilgili birime başvurabileceği bilgisi paylaşılan açıklamada, Yunanistan Kızılhaçının da kimlik tespiti sürecine katkıda bulunacağı kaydedildi.Pakistan ve Yunanistan Dışişleri Bakanları görüştüYunanistan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Vasilis Kaskarelis, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile telefonda görüştü.Kaskarelis, faciada hayatını kaybeden Pakistan vatandaşları için başsağlığı diledi.Zerdari de ülkesinde insan kaçakçılığı ağlarıyla mücadele adına alınan tedbirleri aktardı.Yunanistan açıklarındaki facia​​​​​​​Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuş, 81 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230620/yunanistanda-gocmen-teknesinin-batmadan-once-cekilen-goruntuleri-paylasildi-1072667544.html
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yunanistan, göçmen, kaçak göçmen, tekne faciası
yunanistan, göçmen, kaçak göçmen, tekne faciası

Yunanistan açıklarında batan göçmen teknesindeki kayıplarını arayanlar, DNA örneği verecek

22:27 20.06.2023
© AFP 2023 / ANGELOS TZORTZINISYunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında meydana gelen göçmen faciası ile ilgili tartışmalar sürerken, kurtulan göçmenler, teknenin alabora olmasından dolayı Yunan Sahil Güvenliği'ni suçluyor.
Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında meydana gelen göçmen faciası ile ilgili tartışmalar sürerken, kurtulan göçmenler, teknenin alabora olmasından dolayı Yunan Sahil Güvenliği'ni suçluyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AFP 2023 / ANGELOS TZORTZINIS
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Yunanistan açıklarında geçen hafta yaşanan göçmen teknesi faciasında hayatını kaybeden veya kaybolan yakınlarını arayanlardan DNA testi için örnek alınacağı bildirildi.
Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Malakasa Kabul ve Kimlik Tespit Merkezi'ne, faciadan kurtulan 5'i çocuk 86 kişinin getirildiği belirtildi.
Açıklamada, Helenik Afet Kurbanları Kimlik Belirleme ekibinin, faciada hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için çalışacağı aktarıldı.
Faciada hayatını kaybedenlerin yakınlarının DNA örneği vermek üzere ilgili birime başvurabileceği bilgisi paylaşılan açıklamada, Yunanistan Kızılhaçının da kimlik tespiti sürecine katkıda bulunacağı kaydedildi.

Pakistan ve Yunanistan Dışişleri Bakanları görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Vasilis Kaskarelis, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile telefonda görüştü.
Kaskarelis, faciada hayatını kaybeden Pakistan vatandaşları için başsağlığı diledi.
Zerdari de ülkesinde insan kaçakçılığı ağlarıyla mücadele adına alınan tedbirleri aktardı.

Yunanistan açıklarındaki facia

​​​​​​​Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuş, 81 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.
Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.
Yunanistan’da göçmen gemisinin batmadan önce çekilen görüntüleri paylaşıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
DÜNYA
Yunanistan’da göçmen teknesinin batmadan önce çekilen görüntüleri paylaşıldı
17:27
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