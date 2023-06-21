https://sputniknews.com.tr/20230621/universite-tercihleri-ne-zaman-baslayacak-1072690099.html
Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?
Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?
Üniversite tercihlerinin ne zaman başlayacağı, 2023 YKS oturumları olan TYT, AYT ve YDT sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte sorgulanıyor. Güzel bir... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T11:30+0300
2023-06-21T11:30+0300
2023-06-21T11:31+0300
türkiye
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
üniversite
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2023 YKS tercihleri, üniversite sınavlarına katılım sağlayan yüz binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. 17-18 Haziran tarihinde YKS sınavlarına giren öğrenciler, gözlerini ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevirdi. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.Üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Tercih tarihleri belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 takvimiyle paylaşıldı.Takvime göre, YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.
https://sputniknews.com.tr/20230620/universite-sinavinda-2-kimya-sorusunda-hata-iddiasi-itiraz-edilecek-1072643397.html
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üniversite tercihleri ne zaman başlayacak,üniversite tercih,tercihler ne zaman başlar
üniversite tercihleri ne zaman başlayacak,üniversite tercih,tercihler ne zaman başlar
Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?
11:30 21.06.2023 (güncellendi: 11:31 21.06.2023) Abone ol
Üniversite tercihlerinin ne zaman başlayacağı, 2023 YKS oturumları olan TYT, AYT ve YDT sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte sorgulanıyor. Güzel bir üniversitede eğitim görmek için YKS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğrenciler, aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacak. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?
2023 YKS tercihleri, üniversite sınavlarına katılım sağlayan yüz binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. 17-18 Haziran tarihinde YKS sınavlarına giren öğrenciler, gözlerini ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevirdi. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr
" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.
Üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Tercih tarihleri belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 takvimiyle paylaşıldı.
Takvime göre, YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.