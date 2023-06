https://sputniknews.com.tr/20230621/turk-is-baskani-asgari-ucrette-masada-konusulan-rakami-acikladi-ben-gelmem-dedim-1072684779.html

TÜRK-İŞ Başkanı asgari ücrette masada konuşulan rakamı açıkladı: Ben gelmem dedim

TÜRK-İŞ Başkanı asgari ücrette masada konuşulan rakamı açıkladı: Ben gelmem dedim

Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zammı değerlendiren TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, katıldığı canlı yayında masadaki teklifi açıkladı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Habertürk TV'de katıldığı Türkiye'nin Nabzı programında Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtladı. Atalay'ın söyleşisinden öne çıkanlar şöyle: "Sendikanın olduğu yerde asgari ücretli olmaz. İkramiye olur, yemek parası olur. Benim 1 milyon 300 binin üzerinde resmi üyem var. Kamu sözleşmesi yaptık. Grev yapma hakkım var. Ancak asgari ücretliler evlatlarım yaşındaki insanlar. Ben kasabı, manavı, bakkalı buluyorum. Birebir görüşüyorum. En son Pazar akşamı Bilişim Vadisi'nde bir tesiste durdum. Bir kardeşimiz çöp topluyor. 'Kolay gelsin, asgari ücret mi alıyorsun' dedim 'Abi zam da olmasın, asgari ücret de olmasın' dedi. 'Ben Ağrılıyım, adım Metin. Her gün şu dağın arkasına yürüyorum' dedi. Bu adamın duası da tutar, bedduası da tutar. Bizim elimizde yetki yok. Tek yetkim masaya oturup, oturmamam. 45 kere olmuş, masaya 5 kere oturmuşum. İmzalanmış, asgari ücret yürürlüğe girmiş. 'Cumhurbaşkanımızla pazarlık falan yapmadım'Gelinen teklif 11 bin liraydı. 'Ben 11 bin liraya gelmem' dedim. Cumhurbaşkanımızdan randevu istedim. AK Parti Genel Merkezi'ne gittim. Durumu anlattım. Bu ara zam 2. oluyor. Geçen sene temmuzda yüzde 30 verdiler. Aralık ayında masada yoktum. Cumhurbaşkanımıza anlattım. Bu parayı işveren veriyor. Büyük firmalarda problem yok. Biz burada kamu görevi gibi iş yapıyoruz. Gelsin masada 5 tane asgari ücretli otursun, ben orada oturmayayım. Sayın Cumhurbaşkanımızla pazarlık falan yapmadım. Sayın Bakan 500 dolara karşılık gelecek rakam olsun demişti. Bugün 16-17 dolar eksik bir tablo oldu. Geldiğimiz noktada 483 dolar oldu. Yarın faiz indiği zaman 500 dolar olacak. Yani söylenene yakın anlaşma olmuş. Bu rakam yeterli mi, değil, mükemmel mi, değil, davul zurna çalınır mı değil. Ama ülke şartlarında bu başlangıç ücreti. Dolar üzerinden asgari ücret görüşmeleri başladığından bu yana en yüksek rakam bu. Yeterli mi, tabii ki değil.'TÜİK'le ilgili kafamızdaki sorunları çözsünler'TÜİK'le ilgili tereddüdümüz var. Belki doğru, belki yanlış yapıyorlar. Sayın Mehmet Şimşek'e sesleniyorum. Lütfen bu tereddütleri giderin. Çünkü TÜİK'in açıklamalarından sonra memur, işçi para alıyor. Vatandaş olarak TÜRK-İŞ Başkanı olarak bunu istemem hakkım. TÜİK'le ilgili kafamızdaki sorunları çözsünler. Bakan bey nasıl yapar bu işi bilmiyorum. Orada yetişmiş elemanlar var TÜİK'te. Haklarını yemeyelim. Bizim kafamız, toplumun kafası bir rahatlasın. Bu rakam daha yüksek, bunlar aşağı gösteriyor diye insanlarda kanaat var. 'Enflasyon olmasın, asgari ücrete de zam olmasın'Ne zaman enflasyonun önüne geçeriz o zaman işi rahatlatırız. Biz enflasyonun arkasından koşarak bu işi çözemeyiz. Her yerde ifade ediyorum. Enflasyon da olmasın bana para da vermesinler. Enflasyonun arkasından koşmanın bir anlamı yok. Bugün asgari ücret açıklandı. Biz bu parayı 40 gün sonra alacağız. Biz 100 gündür asgari ücret çalışıyoruz. Bunu konuşurken ete, süte, ulaşıma, kiraya, suya zamlar devam ediyor. Adam daha asgari ücret lafı çıkmadan zammı koymaya devam ediyor. Dolar, Euro, altın, benzin yerinde duruyordu. Et oldu 350 lira nasıl oluyor bu işler? Bir malı alırken satıcı gibi, satarken alıcı gibi davranmazsan iki yakan bir araya gelmez diye bir laf var. Haksız kazançların önüne geçelim, haksız kira artışlarının önüne geçelim. Enflasyon olmasın, asgari ücrete de zam olmasın."

