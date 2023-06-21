https://sputniknews.com.tr/20230621/samanlar-rus-askerleri-icin-hayir-ayinleri-duzenledi-1072719633.html
Şamanlar Rus askerleri için hayır ayinleri düzenledi
Şamanlar Rus askerleri için hayır ayinleri düzenledi
Rusya’da şamanların, Ukrayna’da devam eden özel askeri harekata katılan Rus askerlerin yararına hayır ayinleri düzenlediği bildirildi. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T22:05+0300
2023-06-21T22:05+0300
2023-06-21T22:05+0300
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asker
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Tuva ve Rusya Yüce Şamanı idaresinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre şamanlar, Ukrayna’daki özel askeri harekatta yer alan Rus askerlerinin yararına hayır ayinleri düzenledi.Daha önce Rus şamanlarının yaz gündönümü gününde ve Yakutistan’da kutlanan Isıyah yaz bayramında özel bir ayin gerçekleştireceği bildirilmişti.Sputnik’e konuşan idare yetkilisi, “Yaz gündönümü gününde Tuva ve tüm Rusya şamanları, özel askeri harekatta yer alan Rus askerlerinin yararına hayır ayinleri düzenledi” diye konuştu.Yetkili ayrıca bu tür ayinlerin düzenli olarak yapıldığını, fakat bugünün, güneşin maksimum yüksekliğine ulaştığı için enerji açısından en uygun ve güçlü gün olduğunu sözlerine ekledi.Ayin sırasında şamanlar, yüksek güçlerden askerleri himaye etmeleri için ricada bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230621/soygu-su-anda-rusyanin-kaderi-tayin-ediliyor-jeopolitik-gelecegi-belirleniyor-1072712680.html
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rusya, asker, şaman, ayin
Şamanlar Rus askerleri için hayır ayinleri düzenledi
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Rusya’da şamanların, Ukrayna’da devam eden özel askeri harekata katılan Rus askerlerin yararına hayır ayinleri düzenlediği bildirildi.
Tuva ve Rusya Yüce Şamanı idaresinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre şamanlar, Ukrayna’daki özel askeri harekatta yer alan Rus askerlerinin yararına hayır ayinleri düzenledi.
Daha önce Rus şamanlarının yaz gündönümü gününde ve Yakutistan’da kutlanan Isıyah yaz bayramında özel bir ayin gerçekleştireceği bildirilmişti.
Sputnik’e konuşan idare yetkilisi, “Yaz gündönümü gününde Tuva ve tüm Rusya şamanları, özel askeri harekatta yer alan Rus askerlerinin yararına hayır ayinleri düzenledi” diye konuştu.
Yetkili ayrıca bu tür ayinlerin düzenli olarak yapıldığını, fakat bugünün, güneşin maksimum yüksekliğine ulaştığı için enerji açısından en uygun ve güçlü gün olduğunu sözlerine ekledi.
Ayin sırasında şamanlar, yüksek güçlerden askerleri himaye etmeleri için ricada bulundu.