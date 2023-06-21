https://sputniknews.com.tr/20230621/samanlar-rus-askerleri-icin-hayir-ayinleri-duzenledi-1072719633.html

Şamanlar Rus askerleri için hayır ayinleri düzenledi

Şamanlar Rus askerleri için hayır ayinleri düzenledi

Rusya’da şamanların, Ukrayna’da devam eden özel askeri harekata katılan Rus askerlerin yararına hayır ayinleri düzenlediği bildirildi. 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T22:05+0300

2023-06-21T22:05+0300

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ukrayna krizi

rusya

asker

şaman

ayin

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Tuva ve Rusya Yüce Şamanı idaresinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre şamanlar, Ukrayna’daki özel askeri harekatta yer alan Rus askerlerinin yararına hayır ayinleri düzenledi.Daha önce Rus şamanlarının yaz gündönümü gününde ve Yakutistan’da kutlanan Isıyah yaz bayramında özel bir ayin gerçekleştireceği bildirilmişti.Sputnik’e konuşan idare yetkilisi, “Yaz gündönümü gününde Tuva ve tüm Rusya şamanları, özel askeri harekatta yer alan Rus askerlerinin yararına hayır ayinleri düzenledi” diye konuştu.Yetkili ayrıca bu tür ayinlerin düzenli olarak yapıldığını, fakat bugünün, güneşin maksimum yüksekliğine ulaştığı için enerji açısından en uygun ve güçlü gün olduğunu sözlerine ekledi.Ayin sırasında şamanlar, yüksek güçlerden askerleri himaye etmeleri için ricada bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230621/soygu-su-anda-rusyanin-kaderi-tayin-ediliyor-jeopolitik-gelecegi-belirleniyor-1072712680.html

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