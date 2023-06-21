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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230621/samanlar-rus-askerleri-icin-hayir-ayinleri-duzenledi-1072719633.html
Şamanlar Rus askerleri için hayır ayinleri düzenledi
Şamanlar Rus askerleri için hayır ayinleri düzenledi
Rusya’da şamanların, Ukrayna’da devam eden özel askeri harekata katılan Rus askerlerin yararına hayır ayinleri düzenlediği bildirildi. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T22:05+0300
2023-06-21T22:05+0300
ukrayna krizi
rusya
asker
şaman
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Tuva ve Rusya Yüce Şamanı idaresinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre şamanlar, Ukrayna’daki özel askeri harekatta yer alan Rus askerlerinin yararına hayır ayinleri düzenledi.Daha önce Rus şamanlarının yaz gündönümü gününde ve Yakutistan’da kutlanan Isıyah yaz bayramında özel bir ayin gerçekleştireceği bildirilmişti.Sputnik’e konuşan idare yetkilisi, “Yaz gündönümü gününde Tuva ve tüm Rusya şamanları, özel askeri harekatta yer alan Rus askerlerinin yararına hayır ayinleri düzenledi” diye konuştu.Yetkili ayrıca bu tür ayinlerin düzenli olarak yapıldığını, fakat bugünün, güneşin maksimum yüksekliğine ulaştığı için enerji açısından en uygun ve güçlü gün olduğunu sözlerine ekledi.Ayin sırasında şamanlar, yüksek güçlerden askerleri himaye etmeleri için ricada bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230621/soygu-su-anda-rusyanin-kaderi-tayin-ediliyor-jeopolitik-gelecegi-belirleniyor-1072712680.html
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rusya, asker, şaman, ayin
rusya, asker, şaman, ayin

Şamanlar Rus askerleri için hayır ayinleri düzenledi

22:05 21.06.2023
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
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Rusya’da şamanların, Ukrayna’da devam eden özel askeri harekata katılan Rus askerlerin yararına hayır ayinleri düzenlediği bildirildi.
Tuva ve Rusya Yüce Şamanı idaresinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre şamanlar, Ukrayna’daki özel askeri harekatta yer alan Rus askerlerinin yararına hayır ayinleri düzenledi.
Daha önce Rus şamanlarının yaz gündönümü gününde ve Yakutistan’da kutlanan Isıyah yaz bayramında özel bir ayin gerçekleştireceği bildirilmişti.
Sputnik’e konuşan idare yetkilisi, “Yaz gündönümü gününde Tuva ve tüm Rusya şamanları, özel askeri harekatta yer alan Rus askerlerinin yararına hayır ayinleri düzenledi” diye konuştu.
Yetkili ayrıca bu tür ayinlerin düzenli olarak yapıldığını, fakat bugünün, güneşin maksimum yüksekliğine ulaştığı için enerji açısından en uygun ve güçlü gün olduğunu sözlerine ekledi.
Ayin sırasında şamanlar, yüksek güçlerden askerleri himaye etmeleri için ricada bulundu.
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
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