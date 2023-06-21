Şoygu: Şu anda Rusya'nın kaderi tayin ediliyor, jeopolitik geleceği belirleniyor
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Kolektif Batı'nın Rusya'ya karşı gerçek bir savaş başlattığını ve bir kez daha tüm gücüyle onu yok etmeye çalıştığını belirten Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, şu anda Rusya'nın kaderi tayin edildiğini, jeopolitik geleceğinin belirlendiğini vurguladı.
Rus askeri akademi öğrencilerinin mezuniyet töreninde konuşan Şoygu, bu yeni askerlerin özel askeri harekatın sürdüğü, Rusya'nın kaderi tayin edildiği dönemde mezun olduklarına dikkat çekti.
Şoygu, "Yoldaş subaylar, eğitiminizi Rusya'nın kaderi tayin edildiği, jeopolitik geleceğinin belirlendiği ülkemiz için son derece önemli bir dönemde bitirdiniz. Kolektif Batı, Rusya'ya karşı gerçek bir savaş başlattı ve bir kez daha tüm gücüyle onu yok etmeye çalışıyor. Bitmek bilmeyen yaptırımlar uygulanıyor, kargaşalar ve askeri çatışmalar kışkırtılıyor, komşu devletler tarafından Kiev rejimine devasa askeri yardım sağlanıyor" ifadelerini kullandı.
Şoygu, Rusya yönetiminin Rus ordusunun ülkenin askeri güvenliğini ve egemenliğini sağlamak için her şeyi yapacağından emin olabileceğini kaydetti.
Yeni mezun askerlerden en yüksek profesyonelliğin, azami fedakarlığın, standart dışı kararlar alma ve sorumluluk üstlenme kabiliyetinin beklendiğinin altını çizen Şoygu, meslektaşlarına özel askeri harekatta kazanılan deneyimi askeri eğitimde cesurca uygulamayı tavsiye etti.
Şoygu, "Yoldaş subaylar, eğitiminizi Rusya'nın kaderi tayin edildiği, jeopolitik geleceğinin belirlendiği ülkemiz için son derece önemli bir dönemde bitirdiniz. Kolektif Batı, Rusya'ya karşı gerçek bir savaş başlattı ve bir kez daha tüm gücüyle onu yok etmeye çalışıyor. Bitmek bilmeyen yaptırımlar uygulanıyor, kargaşalar ve askeri çatışmalar kışkırtılıyor, komşu devletler tarafından Kiev rejimine devasa askeri yardım sağlanıyor" ifadelerini kullandı.
Şoygu, Rusya yönetiminin Rus ordusunun ülkenin askeri güvenliğini ve egemenliğini sağlamak için her şeyi yapacağından emin olabileceğini kaydetti.
Yeni mezun askerlerden en yüksek profesyonelliğin, azami fedakarlığın, standart dışı kararlar alma ve sorumluluk üstlenme kabiliyetinin beklendiğinin altını çizen Şoygu, meslektaşlarına özel askeri harekatta kazanılan deneyimi askeri eğitimde cesurca uygulamayı tavsiye etti.