Rusya, Türkiye, Suriye ve İran, dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir toplantı daha planlıyor
© AA / Meiramgul KussainovaSuriye- Astana
© AA / Meiramgul Kussainova
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Hacı, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran'ın dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir toplantı daha yapmayı planladığını ve gerekirse bakanlar düzeyinde görüşme de yapılacağını söyledi.
Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Suriye müzakerelerinde İran heyetine başkanlık eden Hacı, Sputnik'e konuştu.
Şu anda dört ülkenin gündeminde Rusya, Türkiye, Suriye ve İran'ın dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir toplantı daha yapılmasının bulunduğunu söyleyen Hacı, gerekli görülmesi halinde bakanlar düzeyinde de bir görüşme yapılabileceğini kaydetti.
Hacı, dışişleri bakanlarının görüşmesi için herhangi bir tarih belirlenmediğini ifade etti.
Bogdanov: Rusya, Türkiye ve İran, Astana yerine yeni bir kent için istişarede bulunacak
Şu anda dört ülkenin gündeminde Rusya, Türkiye, Suriye ve İran'ın dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir toplantı daha yapılmasının bulunduğunu söyleyen Hacı, gerekli görülmesi halinde bakanlar düzeyinde de bir görüşme yapılabileceğini kaydetti.
Hacı, dışişleri bakanlarının görüşmesi için herhangi bir tarih belirlenmediğini ifade etti.
Bogdanov: Rusya, Türkiye ve İran, Astana yerine yeni bir kent için istişarede bulunacak
Bu arada Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Kazakistan yönetiminin Astana'daki Suriye konulu toplantılara ev sahipliği yapmaya son verme inisiyatifi üzerine yeni bir kent arayışına başlayacaklarını belirtti.
Rusya, Türkiye ve İran'ın bu konuda istişarelerde bulunacağını kaydeden Bogdanov, buna rağmen üç ülkenin 2023'ün 2. yarısında yeni görüşme yapmak üzere herhangi bir yer belirtmeden anlaşma sağladığını vurguladı.
Rusya, Türkiye, Suriye ve İran Dışişleri Bakan Yardımcılarının Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin dörtlü toplantısı Astana'da yapıldı.
Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlığındaki heyetin temsil ettiği görüşmelere, Rusya’dan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İran’dan ise Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlığındaki heyetler katılıyor. Toplantılarda Şam yönetimi Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan, muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığındaki heyetlerle yer aldı.
BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in katıldığı görüşmelerde gözlemci statüsünde yer alan Ürdün, Irak ve Lübnan'dan heyetler de hazır bulundu.
Rusya, Türkiye ve İran'ın bu konuda istişarelerde bulunacağını kaydeden Bogdanov, buna rağmen üç ülkenin 2023'ün 2. yarısında yeni görüşme yapmak üzere herhangi bir yer belirtmeden anlaşma sağladığını vurguladı.
Rusya, Türkiye, Suriye ve İran Dışişleri Bakan Yardımcılarının Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin dörtlü toplantısı Astana'da yapıldı.
Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlığındaki heyetin temsil ettiği görüşmelere, Rusya’dan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İran’dan ise Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlığındaki heyetler katılıyor. Toplantılarda Şam yönetimi Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan, muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığındaki heyetlerle yer aldı.
BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in katıldığı görüşmelerde gözlemci statüsünde yer alan Ürdün, Irak ve Lübnan'dan heyetler de hazır bulundu.