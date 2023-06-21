https://sputniknews.com.tr/20230621/milli-savunma-bakani-gulerden-erdogan-barzani-gorusmesi-yorumu-olumlu-sonuclari-olacak-1072716406.html
Milli Savunma Bakanı Güler'den Erdoğan-Barzani görüşmesi yorumu: 'Olumlu sonuçları olacak'
Milli Savunma Bakanı Güler'den Erdoğan-Barzani görüşmesi yorumu: 'Olumlu sonuçları olacak'
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabulünün 'terörle... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T20:38+0300
2023-06-21T20:38+0300
2023-06-21T20:42+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ikby
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
ak parti
yaşar güler
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin terörle mücadeledeki son duruma ilişkin sorusu üzerine Güler, "Terörle mücadelemiz aynı şekilde artan bir şiddet ve kararlılıkla devam ediyor" diye konuştu.Aynı gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, IKBY Başbakanı Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiğini hatırlatarak, "Bu görüşmenin terörle mücadeleye etkisi olacak mı?" sorusuna Bakan Güler, "Mutlaka olacak. İşbirliğimizi geliştireceğiz, sonunda olumlu sonuçları olacak" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230620/cumhurbaskani-erdogan-ikby-basbakani-mesrur-barzaniyle-gorustu-1072677897.html
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recep tayyip erdoğan, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), ak parti, yaşar güler
recep tayyip erdoğan, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), ak parti, yaşar güler
Milli Savunma Bakanı Güler'den Erdoğan-Barzani görüşmesi yorumu: 'Olumlu sonuçları olacak'
20:38 21.06.2023 (güncellendi: 20:42 21.06.2023) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabulünün 'terörle mücadeleye etkisine' ilişkin "Mutlaka olacak. İşbirliğimizi geliştireceğiz, sonunda olumlu sonuçları olacak" dedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin terörle mücadeledeki son duruma ilişkin sorusu üzerine Güler, "Terörle mücadelemiz aynı şekilde artan bir şiddet ve kararlılıkla devam ediyor" diye konuştu.
Aynı gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, IKBY Başbakanı Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiğini hatırlatarak, "Bu görüşmenin terörle mücadeleye etkisi olacak mı?" sorusuna Bakan Güler, "Mutlaka olacak. İşbirliğimizi geliştireceğiz, sonunda olumlu sonuçları olacak" yanıtını verdi.