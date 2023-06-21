https://sputniknews.com.tr/20230621/milli-savunma-bakani-gulerden-erdogan-barzani-gorusmesi-yorumu-olumlu-sonuclari-olacak-1072716406.html

Milli Savunma Bakanı Güler'den Erdoğan-Barzani görüşmesi yorumu: 'Olumlu sonuçları olacak'

Milli Savunma Bakanı Güler'den Erdoğan-Barzani görüşmesi yorumu: 'Olumlu sonuçları olacak'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabulünün 'terörle... 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T20:38+0300

2023-06-21T20:38+0300

2023-06-21T20:42+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ikby

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

ak parti

yaşar güler

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin terörle mücadeledeki son duruma ilişkin sorusu üzerine Güler, "Terörle mücadelemiz aynı şekilde artan bir şiddet ve kararlılıkla devam ediyor" diye konuştu.Aynı gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, IKBY Başbakanı Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiğini hatırlatarak, "Bu görüşmenin terörle mücadeleye etkisi olacak mı?" sorusuna Bakan Güler, "Mutlaka olacak. İşbirliğimizi geliştireceğiz, sonunda olumlu sonuçları olacak" yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230620/cumhurbaskani-erdogan-ikby-basbakani-mesrur-barzaniyle-gorustu-1072677897.html

türkiye

ikby

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

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recep tayyip erdoğan, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), ak parti, yaşar güler