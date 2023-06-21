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Milli Savunma Bakanı Güler'den Erdoğan-Barzani görüşmesi yorumu: 'Olumlu sonuçları olacak'
Milli Savunma Bakanı Güler'den Erdoğan-Barzani görüşmesi yorumu: 'Olumlu sonuçları olacak'
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabulünün 'terörle... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin terörle mücadeledeki son duruma ilişkin sorusu üzerine Güler, "Terörle mücadelemiz aynı şekilde artan bir şiddet ve kararlılıkla devam ediyor" diye konuştu.Aynı gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, IKBY Başbakanı Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiğini hatırlatarak, "Bu görüşmenin terörle mücadeleye etkisi olacak mı?" sorusuna Bakan Güler, "Mutlaka olacak. İşbirliğimizi geliştireceğiz, sonunda olumlu sonuçları olacak" yanıtını verdi.
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recep tayyip erdoğan, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), ak parti, yaşar güler
recep tayyip erdoğan, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), ak parti, yaşar güler

Milli Savunma Bakanı Güler'den Erdoğan-Barzani görüşmesi yorumu: 'Olumlu sonuçları olacak'

20:38 21.06.2023 (güncellendi: 20:42 21.06.2023)
© İHA / CUMHURBAŞKANLIĞICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© İHA / CUMHURBAŞKANLIĞI
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabulünün 'terörle mücadeleye etkisine' ilişkin "Mutlaka olacak. İşbirliğimizi geliştireceğiz, sonunda olumlu sonuçları olacak" dedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin terörle mücadeledeki son duruma ilişkin sorusu üzerine Güler, "Terörle mücadelemiz aynı şekilde artan bir şiddet ve kararlılıkla devam ediyor" diye konuştu.
Aynı gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, IKBY Başbakanı Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiğini hatırlatarak, "Bu görüşmenin terörle mücadeleye etkisi olacak mı?" sorusuna Bakan Güler, "Mutlaka olacak. İşbirliğimizi geliştireceğiz, sonunda olumlu sonuçları olacak" yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yle görüştü
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