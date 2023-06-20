https://sputniknews.com.tr/20230620/cumhurbaskani-erdogan-ikby-basbakani-mesrur-barzaniyle-gorustu-1072677897.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T23:12+0300
2023-06-20T23:12+0300
2023-06-20T23:12+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ikby
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
mesrur barzani
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı MesrurBarzani'yi kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
türkiye
ikby
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
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recep tayyip erdoğan, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), mesrur barzani
recep tayyip erdoğan, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), mesrur barzani
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yle görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur
Barzani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.