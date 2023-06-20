https://sputniknews.com.tr/20230620/cumhurbaskani-erdogan-ikby-basbakani-mesrur-barzaniyle-gorustu-1072677897.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T23:12+0300

2023-06-20T23:12+0300

2023-06-20T23:12+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ikby

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

mesrur barzani

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı MesrurBarzani'yi kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

türkiye

ikby

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

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2023

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recep tayyip erdoğan, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), mesrur barzani