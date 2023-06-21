https://sputniknews.com.tr/20230621/merkezi-yonetim-brut-borc-stoku-4-trilyon-7344-milyar-lira-oldu-1072682312.html
Merkezi yönetim brüt borç stoku 4 trilyon 734,4 milyar lira oldu
Merkezi yönetim brüt borç stoku 4 trilyon 734,4 milyar lira oldu
Merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 4 trilyon 734,4 milyar lira olarak belirlendi. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T01:08+0300
2023-06-21T01:08+0300
2023-06-21T01:08+0300
ekonomi
merkezi yönetim
borç
merkezi yönetim brüt borç stoku
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 4 trilyon 734,4 milyar lira oldu.Borç stokunun 1 trilyon 774,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 960,2 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
https://sputniknews.com.tr/20230320/merkezi-yonetim-brut-borc-stoku-4-trilyon-2111-milyar-lira-oldu-1068528198.html
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merkezi yönetim, borç, merkezi yönetim brüt borç stoku, hazine ve maliye bakanlığı
merkezi yönetim, borç, merkezi yönetim brüt borç stoku, hazine ve maliye bakanlığı
Merkezi yönetim brüt borç stoku 4 trilyon 734,4 milyar lira oldu
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Merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 4 trilyon 734,4 milyar lira olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 4 trilyon 734,4 milyar lira oldu.
Borç stokunun 1 trilyon 774,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 960,2 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.