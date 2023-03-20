https://sputniknews.com.tr/20230320/merkezi-yonetim-brut-borc-stoku-4-trilyon-2111-milyar-lira-oldu-1068528198.html
Merkezi yönetim brüt borç stoku 4 trilyon 211.1 milyar lira oldu
Merkezi yönetim brüt borç stoku 4 trilyon 211.1 milyar lira oldu
Merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 4 trilyon 211,1 milyar lira olarak belirlendi. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T21:32+0300
2023-03-20T21:32+0300
2023-03-20T21:35+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
borç
stok
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 4 trilyon 211,1 milyar lira oldu.Borç stokunun 1 trilyon 505,1 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 706 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
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hazine ve maliye bakanlığı, borç, stok
hazine ve maliye bakanlığı, borç, stok
Merkezi yönetim brüt borç stoku 4 trilyon 211.1 milyar lira oldu
21:32 20.03.2023 (güncellendi: 21:35 20.03.2023) Abone ol
Merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 4 trilyon 211,1 milyar lira olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 4 trilyon 211,1 milyar lira oldu.
Borç stokunun 1 trilyon 505,1 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 706 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.