https://sputniknews.com.tr/20230621/mehmet-simsekten-hdp-sorusuna-yanit-ilgili-birimler-calisiyor-1072695727.html
Mehmet Şimşek'ten 'HDP' sorusuna yanıt: İlgili birimler çalışıyor
Mehmet Şimşek'ten 'HDP' sorusuna yanıt: İlgili birimler çalışıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararıyla ilgili soruya verdiği yanıtta, "İlgili birimlerimiz konuyu çalışıyorlar" dedi. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T13:00+0300
2023-06-21T13:00+0300
2023-06-21T13:19+0300
türkiye
mehmet şimşek
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
anayasa mahkemesi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun, “AYM, HDP’nin hesaplarına bloke konulması talebini redderek topu aslında size attı. Hazine ve Maliye Bakanlığı geri isteyebilir dedi. Bir girişiminiz olacak mı?” şeklindeki sorusuna Şimşek, “İlgili birimlerimiz gereken çalışmayı yapıyorlar” diyerek yanıt verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230619/iletisim-baskanligindan-mehmet-simsekle-ilgili-iddialara-yanit-1072629931.html
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mehmet şimşek, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), anayasa mahkemesi
mehmet şimşek, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), anayasa mahkemesi
Mehmet Şimşek'ten 'HDP' sorusuna yanıt: İlgili birimler çalışıyor
13:00 21.06.2023 (güncellendi: 13:19 21.06.2023) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararıyla ilgili soruya verdiği yanıtta, "İlgili birimlerimiz konuyu çalışıyorlar" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir basın mensubunun, “AYM, HDP’nin hesaplarına bloke konulması talebini redderek topu aslında size attı. Hazine ve Maliye Bakanlığı geri isteyebilir dedi. Bir girişiminiz olacak mı?” şeklindeki sorusuna Şimşek, “İlgili birimlerimiz gereken çalışmayı yapıyorlar” diyerek yanıt verdi.