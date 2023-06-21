https://sputniknews.com.tr/20230621/mehmet-simsekten-hdp-sorusuna-yanit-ilgili-birimler-calisiyor-1072695727.html

Mehmet Şimşek'ten 'HDP' sorusuna yanıt: İlgili birimler çalışıyor

Mehmet Şimşek'ten 'HDP' sorusuna yanıt: İlgili birimler çalışıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararıyla ilgili soruya verdiği yanıtta, "İlgili birimlerimiz konuyu çalışıyorlar" dedi. 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T13:00+0300

2023-06-21T13:00+0300

2023-06-21T13:19+0300

türkiye

mehmet şimşek

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

anayasa mahkemesi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun, “AYM, HDP’nin hesaplarına bloke konulması talebini redderek topu aslında size attı. Hazine ve Maliye Bakanlığı geri isteyebilir dedi. Bir girişiminiz olacak mı?” şeklindeki sorusuna Şimşek, “İlgili birimlerimiz gereken çalışmayı yapıyorlar” diyerek yanıt verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230619/iletisim-baskanligindan-mehmet-simsekle-ilgili-iddialara-yanit-1072629931.html

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mehmet şimşek, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), anayasa mahkemesi