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Mehmet Şimşek'ten 'HDP' sorusuna yanıt: İlgili birimler çalışıyor
Mehmet Şimşek'ten 'HDP' sorusuna yanıt: İlgili birimler çalışıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararıyla ilgili soruya verdiği yanıtta, "İlgili birimlerimiz konuyu çalışıyorlar" dedi. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun, “AYM, HDP’nin hesaplarına bloke konulması talebini redderek topu aslında size attı. Hazine ve Maliye Bakanlığı geri isteyebilir dedi. Bir girişiminiz olacak mı?” şeklindeki sorusuna Şimşek, “İlgili birimlerimiz gereken çalışmayı yapıyorlar” diyerek yanıt verdi.
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mehmet şimşek, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), anayasa mahkemesi
mehmet şimşek, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), anayasa mahkemesi

Mehmet Şimşek'ten 'HDP' sorusuna yanıt: İlgili birimler çalışıyor

13:00 21.06.2023 (güncellendi: 13:19 21.06.2023)
© AAMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararıyla ilgili soruya verdiği yanıtta, "İlgili birimlerimiz konuyu çalışıyorlar" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir basın mensubunun, “AYM, HDP’nin hesaplarına bloke konulması talebini redderek topu aslında size attı. Hazine ve Maliye Bakanlığı geri isteyebilir dedi. Bir girişiminiz olacak mı?” şeklindeki sorusuna Şimşek, “İlgili birimlerimiz gereken çalışmayı yapıyorlar” diyerek yanıt verdi.
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
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İletişim Başkanlığı'ndan Mehmet Şimşek'le ilgili iddialara yanıt
19 Haziran , 18:13
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