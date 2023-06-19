https://sputniknews.com.tr/20230619/iletisim-baskanligindan-mehmet-simsekle-ilgili-iddialara-yanit-1072629931.html
İletişim Başkanlığı'ndan Mehmet Şimşek'le ilgili iddialara yanıt
İletişim Başkanlığı'ndan Mehmet Şimşek'le ilgili iddialara yanıt
Mehmet Şimşek ve yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili ortaya atılan iddialara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yanıt geldi. Hazine... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T18:13+0300
2023-06-19T18:13+0300
2023-06-19T18:56+0300
ekonomi
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
mehmet şimşek
hafize gaye erkan
uyum
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon Bülteni'nin 77. sayısını yayımladı.Bültende, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında yer alan çeşitli iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir numarası olan Mehmet Şimşek ve yeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verildi.‘Uyum içinde çalışıyorlarBültende, sosyal medyada paylaşılan ‘Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı istemedi’ iddiasının doğru olmadığı belirtildi. İddia edilenin aksine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan ziyaretleri sonrasında gazetecilere verdiği demeçte, ‘Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Hafize Gaye Erkan'ı tanıdığını ve kendisinin Erkan'ı TCMB Başkanlığı için teklif ettiğini’ söylediği anımsatılan bültende, Bakan Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın, göreve başladıkları andan itibaren tam uyum ve koordinasyon içerisinde, aktif bir şekilde çalışmalarını yürüttüğü vurgulandı.'Asılsız iddialara itibar etmeyiniz'Ayrıca 'Mehmet Şimşek'in Türkiye'ye gelmesi için 40 milyon dolar verildi' iddiasının doğru olmadığı aktarılan bültende, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında ortaya atılan iddiaların herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230617/tusiaddan-mehmet-simsekle-gorusme-sonrasi-aciklama-1072565514.html
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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, mehmet şimşek, hafize gaye erkan, uyum
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, mehmet şimşek, hafize gaye erkan, uyum
İletişim Başkanlığı'ndan Mehmet Şimşek'le ilgili iddialara yanıt
18:13 19.06.2023 (güncellendi: 18:56 19.06.2023) Abone ol
Mehmet Şimşek ve yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili ortaya atılan iddialara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yanıt geldi. Hazine ve Maliye Bakanı’nın Erkan ile tam uyum halinde çalıştığı ifade edilen açıklamada, Şimşek’e ’40 milyon dolar verildi’ iddiaları da yalanlandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon Bülteni'nin 77. sayısını yayımladı.
Bültende, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında yer alan çeşitli iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir numarası olan Mehmet Şimşek ve yeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verildi.
‘Uyum içinde çalışıyorlar
Bültende, sosyal medyada paylaşılan ‘Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı istemedi’ iddiasının doğru olmadığı belirtildi. İddia edilenin aksine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan ziyaretleri sonrasında gazetecilere verdiği demeçte, ‘Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Hafize Gaye Erkan'ı tanıdığını ve kendisinin Erkan'ı TCMB Başkanlığı için teklif ettiğini’ söylediği anımsatılan bültende, Bakan Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın, göreve başladıkları andan itibaren tam uyum ve koordinasyon içerisinde, aktif bir şekilde çalışmalarını yürüttüğü vurgulandı.
'Asılsız iddialara itibar etmeyiniz'
Ayrıca 'Mehmet Şimşek'in Türkiye'ye gelmesi için 40 milyon dolar verildi' iddiasının doğru olmadığı aktarılan bültende, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında ortaya atılan iddiaların herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.