https://sputniknews.com.tr/20230619/iletisim-baskanligindan-mehmet-simsekle-ilgili-iddialara-yanit-1072629931.html

İletişim Başkanlığı'ndan Mehmet Şimşek'le ilgili iddialara yanıt

İletişim Başkanlığı'ndan Mehmet Şimşek'le ilgili iddialara yanıt

Mehmet Şimşek ve yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili ortaya atılan iddialara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yanıt geldi. Hazine... 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T18:13+0300

2023-06-19T18:13+0300

2023-06-19T18:56+0300

ekonomi

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

mehmet şimşek

hafize gaye erkan

uyum

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon Bülteni'nin 77. sayısını yayımladı.Bültende, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında yer alan çeşitli iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir numarası olan Mehmet Şimşek ve yeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verildi.‘Uyum içinde çalışıyorlarBültende, sosyal medyada paylaşılan ‘Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı istemedi’ iddiasının doğru olmadığı belirtildi. İddia edilenin aksine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan ziyaretleri sonrasında gazetecilere verdiği demeçte, ‘Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Hafize Gaye Erkan'ı tanıdığını ve kendisinin Erkan'ı TCMB Başkanlığı için teklif ettiğini’ söylediği anımsatılan bültende, Bakan Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın, göreve başladıkları andan itibaren tam uyum ve koordinasyon içerisinde, aktif bir şekilde çalışmalarını yürüttüğü vurgulandı.'Asılsız iddialara itibar etmeyiniz'Ayrıca 'Mehmet Şimşek'in Türkiye'ye gelmesi için 40 milyon dolar verildi' iddiasının doğru olmadığı aktarılan bültende, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında ortaya atılan iddiaların herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230617/tusiaddan-mehmet-simsekle-gorusme-sonrasi-aciklama-1072565514.html

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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, mehmet şimşek, hafize gaye erkan, uyum