Karadeniz'in deniz suyu sıcaklığı en düşük illeri belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve İYİ Parti'deki sürpriz istifa!
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Asgari ücrette zam oranı belli oldu
12:45
44 dk
ANKARA FARKI
Yeni asgari ücret
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Blinken'ın Pekin ziyaretinden ne çıktı?
16:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Siyasetin gündemi değişim
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
102 dk
Z RAPORU
Yeni asgari ücret
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve ekonomideki gelişmeler!
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230621/karadenizin-deniz-suyu-sicakligi-en-dusuk-illeri-belli-oldu-1072690228.html
Karadeniz'in deniz suyu sıcaklığı en düşük illeri belli oldu
Karadeniz'in deniz suyu sıcaklığı en düşük illeri belli oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Karadeniz'in en soğuk deniz suyu sıcaklığına sahip ili 19 derece ile Samsun ve Ordu kıyıları oldu. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T11:30+0300
2023-06-21T11:31+0300
türkiye
karadeniz
deniz suyu
sıcaklık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/15/1072689956_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_028b7e9c751e4ec574a94b291b6451a4.jpg
Türkiye'de Karadeniz'e kıyısı olan 16 il bulunuyor. Bu illerin 11'i Karadeniz Bölgesi'nde, 5'i de Marmara Bölgesi'nde yer alıyor. Marmara Bölgesinde Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın, Karadeniz Bölgesi'nde de Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in Karadeniz'e kıyısı bulunuyor.Deniz suyu sıcaklıkları verilerine göre İstanbul'un Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya kıyıları 21 derece, Düzce kıyıları 21 derece, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyıları 22 derece, Sinop kıyıları 20 derece, Giresun kıyıları 22 derece, Trabzon kıyıları 22 derece, Rize kıyıları 22 derece seviyesinde seyrederken, Artvin kıyıları ise 23 derece civarına çıktı.Verilere göre Karadeniz'de en soğuk deniz suyu sıcaklığına sahip iller 19 derece ile Samsun ve Ordu olurken, en sıcak deniz suyu sıcaklığına sahip il ise 23 derece ile Artvin olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Ege ve Akdeniz'de deniz suyu sıcaklıkları 21 ila 27 derece arasında değişiklik gösterirken, Marmara Denizi'nde de deniz suyu sıcaklıkları 21 ile 25 derece arasında bulunuyor.Deniz suyu sıcaklık farkının nedenleriDeniz suyu sıcaklık uzmanları, deniz suyu sıcaklığı ölçümün kıyılarda yapıldığını ifade ederken; akıntılar, çevresel ve bölgesel faktörlerin deniz suyu sıcaklığında farklılık oluşturabildiğini belirtiyor. Karadeniz’deki deniz suyu sıcaklıklarının farkını daha çok tatlı su akıntılarının neden olduğunu ifade eden uzmanlar ayrıca fazla rüzgar alan bölgelerin daha çabuk soğuyabildiğinin altını çiziyor. Karadeniz’de deniz suyu sıcaklıklarının çok büyük farklılık göstermediğini vurgulayan uzmanlar, Akdeniz ve Ege’de ise deniz suyu sıcaklık farklarının 5-6 dereceye kadar yükselebileceğine dikkat çekiyor. Akdeniz ve Ege’de dip suyu geldiğinde sıcaklığın bir anda değişebildiğinin altını çizen tahmin uzmanları, Karadeniz’de dip suyu nedeniyle sıcaklık farklarına fazla rastlanılmazken bu duruma Ege ve Akdeniz’de sıklıkla rastlandığını bildirdiler.
https://sputniknews.com.tr/20230621/meteorolojiden-sari-alarm-cok-sayida-il-icin-uyari-kuvvetli-olacak-1072684073.html
türkiye
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/15/1072689956_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_287410886e7cf0fde86976f6bbb8773a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
karadeniz, deniz suyu, sıcaklık
karadeniz, deniz suyu, sıcaklık

Karadeniz'in deniz suyu sıcaklığı en düşük illeri belli oldu

11:30 21.06.2023 (güncellendi: 11:31 21.06.2023)
© İHAKaradeniz
Karadeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© İHA
Abone olTelegram
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Karadeniz'in en soğuk deniz suyu sıcaklığına sahip ili 19 derece ile Samsun ve Ordu kıyıları oldu.
Türkiye'de Karadeniz'e kıyısı olan 16 il bulunuyor. Bu illerin 11'i Karadeniz Bölgesi'nde, 5'i de Marmara Bölgesi'nde yer alıyor. Marmara Bölgesinde Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın, Karadeniz Bölgesi'nde de Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in Karadeniz'e kıyısı bulunuyor.
Deniz suyu sıcaklıkları verilerine göre İstanbul'un Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya kıyıları 21 derece, Düzce kıyıları 21 derece, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyıları 22 derece, Sinop kıyıları 20 derece, Giresun kıyıları 22 derece, Trabzon kıyıları 22 derece, Rize kıyıları 22 derece seviyesinde seyrederken, Artvin kıyıları ise 23 derece civarına çıktı.
Verilere göre Karadeniz'de en soğuk deniz suyu sıcaklığına sahip iller 19 derece ile Samsun ve Ordu olurken, en sıcak deniz suyu sıcaklığına sahip il ise 23 derece ile Artvin olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Ege ve Akdeniz'de deniz suyu sıcaklıkları 21 ila 27 derece arasında değişiklik gösterirken, Marmara Denizi'nde de deniz suyu sıcaklıkları 21 ile 25 derece arasında bulunuyor.

Deniz suyu sıcaklık farkının nedenleri

Deniz suyu sıcaklık uzmanları, deniz suyu sıcaklığı ölçümün kıyılarda yapıldığını ifade ederken; akıntılar, çevresel ve bölgesel faktörlerin deniz suyu sıcaklığında farklılık oluşturabildiğini belirtiyor. Karadeniz’deki deniz suyu sıcaklıklarının farkını daha çok tatlı su akıntılarının neden olduğunu ifade eden uzmanlar ayrıca fazla rüzgar alan bölgelerin daha çabuk soğuyabildiğinin altını çiziyor. Karadeniz’de deniz suyu sıcaklıklarının çok büyük farklılık göstermediğini vurgulayan uzmanlar, Akdeniz ve Ege’de ise deniz suyu sıcaklık farklarının 5-6 dereceye kadar yükselebileceğine dikkat çekiyor. Akdeniz ve Ege’de dip suyu geldiğinde sıcaklığın bir anda değişebildiğinin altını çizen tahmin uzmanları, Karadeniz’de dip suyu nedeniyle sıcaklık farklarına fazla rastlanılmazken bu duruma Ege ve Akdeniz’de sıklıkla rastlandığını bildirdiler.
Yağış uyarı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
TÜRKİYE
Meteoroloji'den 'sarı alarm', çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli olacak
06:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала