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Meteoroloji'den 'sarı alarm', çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli olacak
Meteoroloji'den 'sarı alarm', çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Haziran'a ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre 10 il için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların, İç Anadolu'nun... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T06:24+0300
2023-06-21T06:58+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayımladı.Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ile Isparta, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Malatya çevreleri, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Kuvvetli̇ gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Yağışların; İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Malatya çevreleri, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Bilecik ve Sakarya çevreleri ile Bursa'nın güneydoğusunun aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 31°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 28°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 28°CParçalı bulutluTEKİRDAĞ °C, 26°CParçalı bulutluEGEParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinin akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 30°CParçalı bulutluİZMİR °C, 31°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 31°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Isparta, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Mersin ve Adana çevreleri ile Kahramanmaraş'ın ve Osmaniye'nin batı kesimlerinin aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 32°CParçalı bulutlu, aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, doğusunun iç kesimlerinin aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ISPARTA °C, 25°CParçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 30°CParçalı bulutlu, aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara'nın güneyi, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevreleri ile Sivas'ın güneyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar güney kesimlerde (Polatlı, Haymana, Bala, Şereflikoçhisar, Evren, Gölbaşı, Elmadağ ve Kalecik) yerel kuvvetliESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlıKAYSERİ °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetliKONYA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetliBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz geneli ile, Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.RİZE °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetliSAMSUN °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar doğu ilçelerde sabah saatlerinde yer yer kuvvetliTOKAT °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetliDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ve batısı ile Van ve Muş çevrelerinin aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Tunceli, Erzincan, , Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.AĞRI °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetliERZURUM °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetliMALATYA °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetliVAN °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı,GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yağış beklenmiyor.DİYARBAKIR °C, 35°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 33°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 31°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 35°CParçalı ve az bulutlu
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Meteoroloji'den 'sarı alarm', çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli olacak

06:24 21.06.2023 (güncellendi: 06:58 21.06.2023)
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Yağış uyarı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Haziran'a ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre 10 il için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Malatya çevreleri, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayımladı.
Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ile Isparta, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Malatya çevreleri, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli̇ gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Yağışların; İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Malatya çevreleri, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Bilecik ve Sakarya çevreleri ile Bursa'nın güneydoğusunun aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 26°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinin akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Isparta, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Mersin ve Adana çevreleri ile Kahramanmaraş'ın ve Osmaniye'nin batı kesimlerinin aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun iç kesimlerinin aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ISPARTA °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 30°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara'nın güneyi, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevreleri ile Sivas'ın güneyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar güney kesimlerde (Polatlı, Haymana, Bala, Şereflikoçhisar, Evren, Gölbaşı, Elmadağ ve Kalecik) yerel kuvvetli

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz geneli ile, Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar doğu ilçelerde sabah saatlerinde yer yer kuvvetli

TOKAT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ve batısı ile Van ve Muş çevrelerinin aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Tunceli, Erzincan, , Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.

AĞRI °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli

VAN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı,

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yağış beklenmiyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu
Yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
TÜRKİYE
Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Sarı ve turuncu alarm verildi
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