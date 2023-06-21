https://sputniknews.com.tr/20230621/meteorolojiden-sari-alarm-cok-sayida-il-icin-uyari-kuvvetli-olacak-1072684073.html

Meteoroloji'den 'sarı alarm', çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den 'sarı alarm', çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Haziran'a ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre 10 il için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların, İç Anadolu'nun... 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T06:24+0300

2023-06-21T06:24+0300

2023-06-21T06:58+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayımladı.Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ile Isparta, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Malatya çevreleri, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Kuvvetli̇ gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Yağışların; İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Malatya çevreleri, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Bilecik ve Sakarya çevreleri ile Bursa'nın güneydoğusunun aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 31°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 28°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 28°CParçalı bulutluTEKİRDAĞ °C, 26°CParçalı bulutluEGEParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinin akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 30°CParçalı bulutluİZMİR °C, 31°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 31°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Isparta, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Mersin ve Adana çevreleri ile Kahramanmaraş'ın ve Osmaniye'nin batı kesimlerinin aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 32°CParçalı bulutlu, aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, doğusunun iç kesimlerinin aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ISPARTA °C, 25°CParçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 30°CParçalı bulutlu, aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara'nın güneyi, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevreleri ile Sivas'ın güneyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar güney kesimlerde (Polatlı, Haymana, Bala, Şereflikoçhisar, Evren, Gölbaşı, Elmadağ ve Kalecik) yerel kuvvetliESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlıKAYSERİ °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetliKONYA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetliBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz geneli ile, Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.RİZE °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetliSAMSUN °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar doğu ilçelerde sabah saatlerinde yer yer kuvvetliTOKAT °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetliDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ve batısı ile Van ve Muş çevrelerinin aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Tunceli, Erzincan, , Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.AĞRI °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetliERZURUM °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetliMALATYA °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetliVAN °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı,GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yağış beklenmiyor.DİYARBAKIR °C, 35°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 33°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 31°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 35°CParçalı ve az bulutlu

https://sputniknews.com.tr/20230620/meteorolojiden-cok-sayida-il-icin-uyari-sari-ve-turuncu-alarm-verildi-1072637701.html

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