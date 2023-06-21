https://sputniknews.com.tr/20230621/galatasarayin-sampiyonlar-ligindeki-rakibi-belli-oldu-1072696176.html
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Struga (Kuzey Makedonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T13:10+0300
2023-06-21T13:10+0300
2023-06-21T13:23+0300
spor
galatasaray sk
uefa şampiyonlar ligi
şampiyonlar ligi kupası
rakip
makedonya
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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kuraları çekildi, Galatasaray'ın rakibi de belli oldu.Galatasaray 2. ön eleme turunda FK Zalgiris Vilnius (Litvanya) - FC Struga (Makedonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.Maçlar ne zaman?Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Zalgiris Vilnius-Struga eşleşmesinin galibiyle ilk maçı 25-26 Temmuz'da deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 1-2 Ağustos'ta evinde oynayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230621/chelseanin-yildizi-kante-de-solugu-suudi-arabistanda-aldi--1072695857.html
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galatasaray sk, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası, rakip, makedonya
galatasaray sk, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası, rakip, makedonya
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
13:10 21.06.2023 (güncellendi: 13:23 21.06.2023) Abone ol
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Struga (Kuzey Makedonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kuraları çekildi, Galatasaray'ın rakibi de belli oldu.
Galatasaray 2. ön eleme turunda FK Zalgiris Vilnius (Litvanya) - FC Struga (Makedonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Maçlar ne zaman?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Zalgiris Vilnius-Struga eşleşmesinin galibiyle ilk maçı 25-26 Temmuz'da deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 1-2 Ağustos'ta evinde oynayacak.