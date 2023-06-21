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https://sputniknews.com.tr/20230621/fatih-altayli-hdpde-chp-ile-yuruyerek-kazanamadik-ak-parti-ile-anlasalim-diyenler-artiyor-1072689527.html
Fatih Altaylı: HDP'de 'CHP ile yürüyerek kazanamadık, AK Parti ile anlaşalım' diyenler artıyor
Fatih Altaylı: HDP'de 'CHP ile yürüyerek kazanamadık, AK Parti ile anlaşalım' diyenler artıyor
Gazeteci Fatih Altaylı yazısında, "Benden duymuş olmayın ama HDP'de şu anda 'Bu CHP ile yürüyerek hiçbir şey kazanamadık. Biz yeniden AK Parti ile anlaşalım'... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T11:15+0300
2023-06-21T11:15+0300
politika
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
chp
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında, "Hiçbir CHP'linin umutsuzluğa kapılma hakkı da yetkisi de yoktur. En zor koşullarda Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak tarihin bize yüklediği bir görevdir. Açık ve net söylüyorum; değil 6'lı masa Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım" dedi.Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun sözlerini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'na eleştiriler yönelten Altaylı yazısında, "Ve şimdi 'Gerekirse 16’lı masa kurarım' diyor. Kemal Bey, hangi hayal aleminde yaşıyor ya da yaşatılıyorsunuz bilmiyorum ama siz bundan böyle 'Saat bile kuramazsınız'" ifadelerine yer verdi.Altaylı ayrıca, HDP'de 'Bu CHP ile yürüyerek hiçbir şey kazanamadık. Biz yeniden AK Parti ile anlaşalım' diyenlerin sayısının arttığını' ifade etti.Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:"Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin aydınlığa çıkması için değil 6’lı masa, gerekirse 16’lı masa kuracağım” buyurdu.Belli ki, ders almamış.Mesele masada kaç kişi olduğu değil, masadaki samimiyet ve uyum.Kılıçdaroğlu hepimizin takdir ettiği bir 6’lı masa kurdu.Kurdu da ne oldu!Masanın en önemli konusu bir Cumhurbaşkanı adayı belirlemekti.1 yıl masada bu konuyu konuşturmadı.Konu ne zaman açılsa kapattırdı. Dışardan bakanlar “Herhalde isim belli ama açıklamıyorlar” diye düşündü. İsim Kılıçdaroğlu’nun kafasında belliydi, kendisiydi ama son ana kadar paylaşmadı.Ve son toplantıda kendini dayattı. Haklı olarak itiraz eden ve o güne kadar defalarca “Aday belirleyelim” talebi karşılıksız bırakılan Meral Akşener “Oyunbozan” durumuna düşürüldü.Ve seçim kaybedildi.Ve şimdi “Gerekirse 16’lı masa kurarım” diyor.Kemal Bey, hangi hayal aleminde yaşıyor ya da yaşatılıyorsunuz bilmiyorum ama siz bundan böyle “Saat bile kuramazsınız”Benden duymuş olmayın ama HDP'de şu anda 'Bu CHP ile yürüyerek hiçbir şey kazanamadık. Biz yeniden AK Parti ile anlaşalım' diyenlerin sayısı artıyor ve iktidardan yana olan Kandil ve Öcalan’ın çizgisinin daha doğru olduğu konuşuluyor.Erdoğan da zaten kabinesinde yaptığı yeniliklerle yeni bir açılımın işaretlerini verdi bile.75 yaşındasınız Kemal Bey.12 kez kaybettiniz.76 yaşında 13., 80 yaşında 14. kez kaybetmeyin.Eleştirdiğiniz her şeyden, en az Erdoğan kadar sorumlusunuz.Bilin…"
https://sputniknews.com.tr/20230620/kilicdaroglundan-kurtulmusa-can-atalay-secimi-kazandi-ama-yemin-edemiyor-sorumlu-sensin-1072653670.html
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hdp, halkların demokratik partisi (hdp), chp, kemal kılıçdaroğlu
hdp, halkların demokratik partisi (hdp), chp, kemal kılıçdaroğlu

Fatih Altaylı: HDP'de 'CHP ile yürüyerek kazanamadık, AK Parti ile anlaşalım' diyenler artıyor

11:15 21.06.2023
© FlickrFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© Flickr
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Gazeteci Fatih Altaylı yazısında, "Benden duymuş olmayın ama HDP'de şu anda 'Bu CHP ile yürüyerek hiçbir şey kazanamadık. Biz yeniden AK Parti ile anlaşalım' diyenlerin sayısı artıyor" ifadelerine yer verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında, "Hiçbir CHP'linin umutsuzluğa kapılma hakkı da yetkisi de yoktur. En zor koşullarda Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak tarihin bize yüklediği bir görevdir. Açık ve net söylüyorum; değil 6'lı masa Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım" dedi.
Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun sözlerini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'na eleştiriler yönelten Altaylı yazısında, "Ve şimdi 'Gerekirse 16’lı masa kurarım' diyor. Kemal Bey, hangi hayal aleminde yaşıyor ya da yaşatılıyorsunuz bilmiyorum ama siz bundan böyle 'Saat bile kuramazsınız'" ifadelerine yer verdi.
Altaylı ayrıca, HDP'de 'Bu CHP ile yürüyerek hiçbir şey kazanamadık. Biz yeniden AK Parti ile anlaşalım' diyenlerin sayısının arttığını' ifade etti.
Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin aydınlığa çıkması için değil 6’lı masa, gerekirse 16’lı masa kuracağım” buyurdu.
Belli ki, ders almamış.
Mesele masada kaç kişi olduğu değil, masadaki samimiyet ve uyum.
Kılıçdaroğlu hepimizin takdir ettiği bir 6’lı masa kurdu.
Kurdu da ne oldu!
Masanın en önemli konusu bir Cumhurbaşkanı adayı belirlemekti.
1 yıl masada bu konuyu konuşturmadı.
Konu ne zaman açılsa kapattırdı. Dışardan bakanlar “Herhalde isim belli ama açıklamıyorlar” diye düşündü. İsim Kılıçdaroğlu’nun kafasında belliydi, kendisiydi ama son ana kadar paylaşmadı.
Ve son toplantıda kendini dayattı. Haklı olarak itiraz eden ve o güne kadar defalarca “Aday belirleyelim” talebi karşılıksız bırakılan Meral Akşener “Oyunbozan” durumuna düşürüldü.
Ve seçim kaybedildi.
Ve şimdi “Gerekirse 16’lı masa kurarım” diyor.
Kemal Bey, hangi hayal aleminde yaşıyor ya da yaşatılıyorsunuz bilmiyorum ama siz bundan böyle “Saat bile kuramazsınız”
Benden duymuş olmayın ama HDP'de şu anda 'Bu CHP ile yürüyerek hiçbir şey kazanamadık. Biz yeniden AK Parti ile anlaşalım' diyenlerin sayısı artıyor ve iktidardan yana olan Kandil ve Öcalan’ın çizgisinin daha doğru olduğu konuşuluyor.
Erdoğan da zaten kabinesinde yaptığı yeniliklerle yeni bir açılımın işaretlerini verdi bile.
75 yaşındasınız Kemal Bey.
12 kez kaybettiniz.
76 yaşında 13., 80 yaşında 14. kez kaybetmeyin.
Eleştirdiğiniz her şeyden, en az Erdoğan kadar sorumlusunuz.
Bilin…"
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
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