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Kılıçdaroğlu'ndan Kurtulmuş'a: 'Can Atalay seçimi kazandı ama yemin edemiyor, sorumlu sensin'
Kılıçdaroğlu'ndan Kurtulmuş'a: 'Can Atalay seçimi kazandı ama yemin edemiyor, sorumlu sensin'
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Tutuklu bir arkadaşımız var Can Atalay. Seçimi kazandı ama parlamentoda yemin edemiyor. Sayın Kurtulmuş, asıl sorumlu sensin, onu... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T13:46+0300
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politika
kemal kılıçdaroğlu
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cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tbmm, grup toplantısı
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tbmm, grup toplantısı

Kılıçdaroğlu'ndan Kurtulmuş'a: 'Can Atalay seçimi kazandı ama yemin edemiyor, sorumlu sensin'

13:46 20.06.2023 (güncellendi: 14:19 20.06.2023)
© AACumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Tutuklu bir arkadaşımız var Can Atalay. Seçimi kazandı ama parlamentoda yemin edemiyor. Sayın Kurtulmuş, asıl sorumlu sensin, onu oradan çıkaracaksın." dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
Tatvan'daki gazeteci arkadaşımız Sinan Aygül linç ediliyor. Hukuk desteği verebileceğimizi aktardım.
Tutuklu bir arkadaşımız var Can Atalay. Seçimi kazandı ama parlamentoda yemin edemiyor. Sayın Kurtulmuş, asıl sorumlu sensin, onu oradan çıkaracaksın.
Yeni Şafak gazetesinin ne mal olduğunu tüm Türkiye'nin bilmesini isterim. Bu kadar ahlaksızlık olur mu?
Oylarını 2002'deki rakamlara indirdik, yüzde 35'lere indirdik.
11 bin 402 lira oldu asgari ücret, TÜRK-İŞ Başkanı da makul dedi. Ama aynı TÜRK-İŞ bekar bir çalışanın geçim maliyetini de açıklıyor. Sendika iradesini saraya ipotek ettiyse onun adı hukukta sarı sendikacılıktır.
Erdoğan'a oy veren vatandaşlarımıza sesleniyorum Türkiye'nin beka sorunu var. Devleti yöneten kişi mal varlığı dolayısıyla teslim alındıysa o kişi teslim alınmış kişidir. Mal varlığı dışarda biz bilmiyoruz.
Türkiye'nin iradesini satmak beka sorunudur. Türkiye'nin iradesi satıldı. Toplum unutabilir biz unutmayacağız. İstanbul'da Kaşıkçı cinayeti işlendi. Eğer bu ülke bağımsızsa davanın burada görülmesi gerekirdi.''
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