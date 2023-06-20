Kılıçdaroğlu'ndan Kurtulmuş'a: 'Can Atalay seçimi kazandı ama yemin edemiyor, sorumlu sensin'

Tatvan'daki gazeteci arkadaşımız Sinan Aygül linç ediliyor. Hukuk desteği verebileceğimizi aktardım. Tatvan'daki gazeteci arkadaşımız Sinan Aygül linç ediliyor. Hukuk desteği verebileceğimizi aktardım.

Tutuklu bir arkadaşımız var Can Atalay. Seçimi kazandı ama parlamentoda yemin edemiyor. Sayın Kurtulmuş, asıl sorumlu sensin, onu oradan çıkaracaksın. Tutuklu bir arkadaşımız var Can Atalay. Seçimi kazandı ama parlamentoda yemin edemiyor. Sayın Kurtulmuş, asıl sorumlu sensin, onu oradan çıkaracaksın.

Yeni Şafak gazetesinin ne mal olduğunu tüm Türkiye'nin bilmesini isterim. Bu kadar ahlaksızlık olur mu? Yeni Şafak gazetesinin ne mal olduğunu tüm Türkiye'nin bilmesini isterim. Bu kadar ahlaksızlık olur mu?

Oylarını 2002'deki rakamlara indirdik, yüzde 35'lere indirdik. Oylarını 2002'deki rakamlara indirdik, yüzde 35'lere indirdik.

11 bin 402 lira oldu asgari ücret, TÜRK-İŞ Başkanı da makul dedi. Ama aynı TÜRK-İŞ bekar bir çalışanın geçim maliyetini de açıklıyor. Sendika iradesini saraya ipotek ettiyse onun adı hukukta sarı sendikacılıktır. , TÜRK-İŞ Başkanı da makul dedi. Ama aynı TÜRK-İŞ bekar bir çalışanın geçim maliyetini de açıklıyor. Sendika iradesini saraya ipotek ettiyse onun adı hukukta sarı sendikacılıktır.

Erdoğan'a oy veren vatandaşlarımıza sesleniyorum Türkiye'nin beka sorunu var. Devleti yöneten kişi mal varlığı dolayısıyla teslim alındıysa o kişi teslim alınmış kişidir. Mal varlığı dışarda biz bilmiyoruz. Erdoğan'a oy veren vatandaşlarımıza sesleniyorum Türkiye'nin beka sorunu var. Devleti yöneten kişi mal varlığı dolayısıyla teslim alındıysa o kişi teslim alınmış kişidir. Mal varlığı dışarda biz bilmiyoruz.