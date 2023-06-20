Bahçeli: Faizi yükseltmek amacıyla iç ve dış çevrelerin son derece faal olduğu görülmekte

Ümit ediyorum ki geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de çok uzak değildir. Ümit ediyorum ki geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de çok uzak değildir.

Muhalefetin beyhude çırpınışları ekonomideki temelsiz iddiaları faydasızdır. Muhalefetin beyhude çırpınışları ekonomideki temelsiz iddiaları faydasızdır.

Sırf milletvekili almak amacıyla CHP'ye postunu seren sonra da ilk zelzelede pencereden atlayanlar siyasi ahlakın yüz karalarıdır. Sırf milletvekili almak amacıyla CHP'ye postunu seren sonra da ilk zelzelede pencereden atlayanlar siyasi ahlakın yüz karalarıdır.

Son günlerde faizi yükseltmek amacıyla iç ve dış çevrelerin son derece faal olduğu görülmektedir. MHP'nin faize karşı bakışı bellidir, değişme göstermemiştir. Faiz artışı üretim çarkına çomak sokan politik bir tercihtir. Ancak Türkiye'nin ekonomik huzuru gerçekleştirmesi için kaçınılmazdır. Son günlerde faizi yükseltmek amacıyla iç ve dış çevrelerin son derece faal olduğu görülmektedir. MHP'nin faize karşı bakışı bellidir, değişme göstermemiştir. Faiz artışı üretim çarkına çomak sokan politik bir tercihtir. Ancak Türkiye'nin ekonomik huzuru gerçekleştirmesi için kaçınılmazdır.

Batan gemiyi ilk terk eden korkaklar ve korsanlardır. Hasar almış gemiyi limana yanaştıracağını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun baba ile oğlu arasındaki taht kavgasında nasıl çıkacağı da merak konusudur. Türkiye'nin kadavraya değil kaderine yön veren, Akdeniz ve Ege'de milli duruşu, yüksek mücadeleyi temsil eden Cumhur İttifakı'na ihtiyacı vardır. Batan gemiyi ilk terk eden korkaklar ve korsanlardır. Hasar almış gemiyi limana yanaştıracağını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun baba ile oğlu arasındaki taht kavgasında nasıl çıkacağı da merak konusudur. Türkiye'nin kadavraya değil kaderine yön veren, Akdeniz ve Ege'de milli duruşu, yüksek mücadeleyi temsil eden Cumhur İttifakı'na ihtiyacı vardır.