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Bahçeli: Faizi yükseltmek amacıyla iç ve dış çevrelerin son derece faal olduğu görülmekte
Bahçeli: Faizi yükseltmek amacıyla iç ve dış çevrelerin son derece faal olduğu görülmekte
MHP lideri Bahçeli, "Faizi yükseltmek amacıyla iç ve dış çevrelerin son derece faal olduğu görülmektedir. MHP'nin tavrı aynıdır" dedi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.Bahçeli'nin konuşması şu şekilde:Bahçeli'den AYM mesajıBahçeli'ye AYM'nin HDP kararı soruldu. Bahçeli şunları söyledi:
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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)

Bahçeli: Faizi yükseltmek amacıyla iç ve dış çevrelerin son derece faal olduğu görülmekte

10:54 20.06.2023 (güncellendi: 11:28 20.06.2023)
© AABahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AA
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MHP lideri Bahçeli, "Faizi yükseltmek amacıyla iç ve dış çevrelerin son derece faal olduğu görülmektedir. MHP'nin tavrı aynıdır" dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.
Bahçeli'nin konuşması şu şekilde:
Ümit ediyorum ki geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de çok uzak değildir.
Muhalefetin beyhude çırpınışları ekonomideki temelsiz iddiaları faydasızdır.
Sırf milletvekili almak amacıyla CHP'ye postunu seren sonra da ilk zelzelede pencereden atlayanlar siyasi ahlakın yüz karalarıdır.
Son günlerde faizi yükseltmek amacıyla iç ve dış çevrelerin son derece faal olduğu görülmektedir. MHP'nin faize karşı bakışı bellidir, değişme göstermemiştir. Faiz artışı üretim çarkına çomak sokan politik bir tercihtir. Ancak Türkiye'nin ekonomik huzuru gerçekleştirmesi için kaçınılmazdır.
Batan gemiyi ilk terk eden korkaklar ve korsanlardır. Hasar almış gemiyi limana yanaştıracağını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun baba ile oğlu arasındaki taht kavgasında nasıl çıkacağı da merak konusudur. Türkiye'nin kadavraya değil kaderine yön veren, Akdeniz ve Ege'de milli duruşu, yüksek mücadeleyi temsil eden Cumhur İttifakı'na ihtiyacı vardır.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Çin ziyaretinde Uygur Türkleri için terörist demiştir. Buradan Mahmud Abbas'a sesleniyorum; Uygur Türklerine terörist demek haksızlıktır, günahtır, cinayettir, rezalettir.

Bahçeli'den AYM mesajı

Bahçeli'ye AYM'nin HDP kararı soruldu. Bahçeli şunları söyledi:
AYM Başkanı söylediklerimizi hiç kale almıyor, HDP'nin istekleri doğrultusunda hareket ediyor. Milli düşünceye sahip, AYM'nin faaliyetlerini sürdürmesi lazım. Yargıtay da AYM kadar önemlidir. Şiddetle kınıyorum, Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım.
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