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Denizli'de TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı
Denizli'de TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı
Denizli’nin Çardak ilçesinde karşı şeride geçen tırın yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6’sı ağır 20 kişi yaralandı. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T07:56+0300
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türkiye
tır şöförü
otobüs
kaza
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Denizli'nin Çardak ilçesinde TIR ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6’sı ağır 20 kişi yaralandı.Kaza, Çardak ilçesi Denizli - Afyonkarahisar Kara Yolu üzerinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Beytullah Kağnıcı idaresindeki TIR, Düzce’den Muğla’nın Bodrum ilçesine giden otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen TIR toprak yığınına vururken, otobüsün sol tarafı demir yığınına döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, TIR sürücüsü Beytullah Kağnıcı ile otobüste yolcu konumunda bulunan Sevgi Aktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.Soruşturma başlatıldıYaralılar, Çardak ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Olay yeri incelemenin ardından cansız bedenlerin morga kaldırıldığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230619/kuzey-marmara-otoyolunda-zincirleme-kaza-2si-agir-3-yarali-1072626289.html
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tır şöförü, otobüs, kaza
tır şöförü, otobüs, kaza

Denizli'de TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı

07:56 21.06.2023
© AA / Ali BilgeÇardak kaza
Çardak kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© AA / Ali Bilge
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Denizli’nin Çardak ilçesinde karşı şeride geçen tırın yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6’sı ağır 20 kişi yaralandı.
Denizli'nin Çardak ilçesinde TIR ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6’sı ağır 20 kişi yaralandı.
Kaza, Çardak ilçesi Denizli - Afyonkarahisar Kara Yolu üzerinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Beytullah Kağnıcı idaresindeki TIR, Düzce’den Muğla’nın Bodrum ilçesine giden otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen TIR toprak yığınına vururken, otobüsün sol tarafı demir yığınına döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler, TIR sürücüsü Beytullah Kağnıcı ile otobüste yolcu konumunda bulunan Sevgi Aktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma başlatıldı

Yaralılar, Çardak ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Olay yeri incelemenin ardından cansız bedenlerin morga kaldırıldığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2'si ağır 3 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
TÜRKİYE
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2'si ağır 3 yaralı
19 Haziran , 16:43
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