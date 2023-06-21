https://sputniknews.com.tr/20230621/denizlide-tir-ile-yolcu-otobusu-carpisti-2-olu-20-yarali-1072685674.html

Denizli'de TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı

Denizli'de TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı

Denizli’nin Çardak ilçesinde karşı şeride geçen tırın yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6’sı ağır 20 kişi yaralandı. 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T07:56+0300

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türkiye

tır şöförü

otobüs

kaza

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Denizli'nin Çardak ilçesinde TIR ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6’sı ağır 20 kişi yaralandı.Kaza, Çardak ilçesi Denizli - Afyonkarahisar Kara Yolu üzerinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Beytullah Kağnıcı idaresindeki TIR, Düzce’den Muğla’nın Bodrum ilçesine giden otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen TIR toprak yığınına vururken, otobüsün sol tarafı demir yığınına döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, TIR sürücüsü Beytullah Kağnıcı ile otobüste yolcu konumunda bulunan Sevgi Aktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.Soruşturma başlatıldıYaralılar, Çardak ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Olay yeri incelemenin ardından cansız bedenlerin morga kaldırıldığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230619/kuzey-marmara-otoyolunda-zincirleme-kaza-2si-agir-3-yarali-1072626289.html

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