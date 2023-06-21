https://sputniknews.com.tr/20230621/denizlide-tir-ile-yolcu-otobusu-carpisti-2-olu-20-yarali-1072685674.html
Denizli'de TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı
Denizli'de TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı
Denizli’nin Çardak ilçesinde karşı şeride geçen tırın yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6’sı ağır 20 kişi yaralandı. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T07:56+0300
2023-06-21T07:56+0300
2023-06-21T07:56+0300
türkiye
tır şöförü
otobüs
kaza
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Denizli'nin Çardak ilçesinde TIR ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6’sı ağır 20 kişi yaralandı.Kaza, Çardak ilçesi Denizli - Afyonkarahisar Kara Yolu üzerinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Beytullah Kağnıcı idaresindeki TIR, Düzce’den Muğla’nın Bodrum ilçesine giden otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen TIR toprak yığınına vururken, otobüsün sol tarafı demir yığınına döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, TIR sürücüsü Beytullah Kağnıcı ile otobüste yolcu konumunda bulunan Sevgi Aktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.Soruşturma başlatıldıYaralılar, Çardak ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Olay yeri incelemenin ardından cansız bedenlerin morga kaldırıldığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230619/kuzey-marmara-otoyolunda-zincirleme-kaza-2si-agir-3-yarali-1072626289.html
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tır şöförü, otobüs, kaza
Denizli'de TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı
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Denizli’nin Çardak ilçesinde karşı şeride geçen tırın yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6’sı ağır 20 kişi yaralandı.
Denizli'nin Çardak ilçesinde TIR ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6’sı ağır 20 kişi yaralandı.
Kaza, Çardak ilçesi Denizli - Afyonkarahisar Kara Yolu üzerinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Beytullah Kağnıcı idaresindeki TIR, Düzce’den Muğla’nın Bodrum ilçesine giden otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen TIR toprak yığınına vururken, otobüsün sol tarafı demir yığınına döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler, TIR sürücüsü Beytullah Kağnıcı ile otobüste yolcu konumunda bulunan Sevgi Aktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Soruşturma başlatıldı
Yaralılar, Çardak ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Olay yeri incelemenin ardından cansız bedenlerin morga kaldırıldığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.