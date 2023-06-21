https://sputniknews.com.tr/20230621/cumhurbaskani-erdogan-mhp-genel-baskani-bahceli-ile-gorusecek-1072698208.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T13:46+0300
2023-06-21T13:46+0300
2023-06-21T13:46+0300
politika
recep tayyip erdoğan külliyesi
devlet bahçeli
cumhurbaşkanlığı külliyesi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, Bahçeli'nin konutunda saat 14.00'te gerçekleşecek.
https://sputniknews.com.tr/20230615/bahcelinin-100-il-onerisine-ak-parti-kaynaklarindan-degerlendirme-liderler-uzlasirsa-calisiriz-1072475490.html
cumhurbaşkanlığı külliyesi
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan külliyesi, devlet bahçeli, cumhurbaşkanlığı külliyesi
recep tayyip erdoğan külliyesi, devlet bahçeli, cumhurbaşkanlığı külliyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, Bahçeli'nin konutunda saat 14.00'te gerçekleşecek.