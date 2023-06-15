https://sputniknews.com.tr/20230615/bahcelinin-100-il-onerisine-ak-parti-kaynaklarindan-degerlendirme-liderler-uzlasirsa-calisiriz-1072475490.html

Bahçeli’nin 100 il önerisine AK Parti kaynaklarından değerlendirme: Liderler uzlaşırsa çalışırız

Bahçeli’nin 100 il önerisine AK Parti kaynaklarından değerlendirme: Liderler uzlaşırsa çalışırız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin 100. yılı olması sebebiyle daha önce de “100 il, bin ilçe” açıklamasında bulunmuştu. AK Parti kaynakları... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T11:56+0300

2023-06-15T11:56+0300

2023-06-15T11:56+0300

politika

devlet bahçeli

mhp

recep tayyip erdoğan

ak parti

şehir

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MHP lideri Devlet Bahçeli daha önce gündeme getirdiği Cumhuriyetin 100’ncü yılında 100 il ve bin ilçe önerisini TBMM’nin 28’inci döneminin ilk grup toplantısında yeniden gündeme getirdi. Bahçeli’nin bu açıklaması il ve ilçe olma hayali kuran yerleşim yerlerinde de heyecan yarattı.Devlet Bahçeli’nin bu konuyu ilk gündeme getirdiği süreçte AK Parti de bu açıklama üzerine o tarihlerde bir çalışma gerçekleştirmişti. ‘Yerel Yönetimler Yasası' ele alınırken, bu konu üzerine de mesai harcanmıştı. Seçim yoğunluğundan dolayı bu konuyla alakalı bir olgunlaşma gerçekleşmemişti.Türkiye’de il olmak isteyen pek çok ilçe; ilçe olmak isteyen de pek çok belde bulunuyor. İl ve ilçe olmak isteyen şehirlerdeki bu beklentileri boşa çıkarmamak ve küskünlük oluşturmamak için bu süreç seçim sonrasına bırakılmıştı.O dönemde bu konu AK Parti MYK toplantısında da ele alınmış ve bu düzenleme için kriterlerin belirlenmesi hususunda bir çalışma yapılması gündeme gelmişti. Kriterlerin belirlenmesi ile siyasiler üzerindeki baskının da azalacağı düşünülmüştü.MHP liderinin bu konuyu yeniden gündeme getirmesi üzerine AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bahçeli ile Erdoğan ikili görüşmelerinde bu konuyu gündeme alırlarsa; Cumhur İttifakı’nın bu konuyu masaya yeniden gelebileceği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230613/bahceli-turkiye-siyasi-kriz-yillarini-geride-birakmistir-1072367734.html

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devlet bahçeli, mhp, recep tayyip erdoğan, ak parti, şehir