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https://sputniknews.com.tr/20230621/bayram-tatili-oncesi-uyari-rezervasyonsuz-gelmeyin-1072688766.html
Bayram tatili öncesi uyarı: 'Rezervasyonsuz gelmeyin'
Bayram tatili öncesi uyarı: 'Rezervasyonsuz gelmeyin'
Kurban Bayramı tatili yaklaşıyor. Çanakkale'nin turizm cenneti ilçesi Bozcaada’da 9 günlük tatilde doluluk oranının yüzde 100’e ulaşması bekleniyor. Adadaki... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T10:47+0300
2023-06-21T10:47+0300
yaşam
tatil
rezervasyon
çanakkale
bayram tatili
tatil planı
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Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, tesislerdeki doluluk oranının yüzde 100’e ulaşması bekleniyor.Adadaki işletmeciler, bayram tatilinde Bozcaada'yı tercih edecek tatilcileri rezervasyonlarını önceden yaptırmaları ve rezervasyonsuz adaya gelmemeleri gerektiği konusunda uyardı.Yüzde 100 doluluk bekleniyorAdadaki işletmelerden birinin müdürü İbrahim Avcı, yaklaşan tatil öncesinde tesislerin şu an yarısının dolu olduğunu söyledi.Adaya gelmeyi planlayanların, mağdur olmamak için önceden rezervasyon yaptırması gerektiğini söyleyen Avcı, doluluk oranının bayramda yüzde 100’e ulaşmasını beklediklerini söyledi.Adada bir kafe işleten Faruk Güneş ise, "9 günlük bir bayram tatilimiz var. Bayram tatilinin çok güzel geçeceğini düşünüyoruz. Biz de ekibimizle misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için hazırlanıyoruz. Şimdiden bütün misafirlerimizin bayramını kutluyoruz." diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230619/mavi-yolculuk-ve-alternatif-turizmin-merkezi-mugla-1072613638.html
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tatil, rezervasyon, çanakkale, bayram tatili, tatil planı
tatil, rezervasyon, çanakkale, bayram tatili, tatil planı

Bayram tatili öncesi uyarı: 'Rezervasyonsuz gelmeyin'

10:47 21.06.2023
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZferibot
feribot - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ
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Kurban Bayramı tatili yaklaşıyor. Çanakkale'nin turizm cenneti ilçesi Bozcaada’da 9 günlük tatilde doluluk oranının yüzde 100’e ulaşması bekleniyor. Adadaki işletmeciler, tatilcilerin rezervasyonsuz adaya gelmemesi yönünde uyarılarda bulundu.
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, tesislerdeki doluluk oranının yüzde 100’e ulaşması bekleniyor.
Adadaki işletmeciler, bayram tatilinde Bozcaada'yı tercih edecek tatilcileri rezervasyonlarını önceden yaptırmaları ve rezervasyonsuz adaya gelmemeleri gerektiği konusunda uyardı.

Yüzde 100 doluluk bekleniyor

Adadaki işletmelerden birinin müdürü İbrahim Avcı, yaklaşan tatil öncesinde tesislerin şu an yarısının dolu olduğunu söyledi.

Adaya gelmeyi planlayanların, mağdur olmamak için önceden rezervasyon yaptırması gerektiğini söyleyen Avcı, doluluk oranının bayramda yüzde 100’e ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Adada bir kafe işleten Faruk Güneş ise, "9 günlük bir bayram tatilimiz var. Bayram tatilinin çok güzel geçeceğini düşünüyoruz. Biz de ekibimizle misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için hazırlanıyoruz. Şimdiden bütün misafirlerimizin bayramını kutluyoruz." diye konuştu.
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