Mavi yolculuk ve alternatif turizmin merkezi: Muğla

© İHA İngiltere’de 1 milyon TL bütçeli reklam kampanyası başlattıklarını belirten Marmaris Ticaret Odası Başkanı S. Mutlu Ayhan, “Tarihteki en yüksek koltuk arzlarından birisi gerçekleşmiş durumda. Bu yıl itibari ile yaklaşık 2 milyon yolcu Dalaman Havalimanı’na kasım ayı ortasına kadar iniş yapmış olacak. Marmaris Ticaret Odası olarak çalışmalarımız bu yönde ilerliyor. Arz edilen koltukların doldurulması hususunda Belediyemiz, Dalaman Havalimanı ve İngiltere’nin en büyük tur operatörlerinden bir firma ile yaklaşık 1 milyon bütçeli reklam kampanyasına başladık. An itibari ile doluluk oranları iyi gözüküyor. Muğla iline baktığımız zaman ülkemizde yer alan yat limanları ve marinaların toplam 83 yat limanı ve marinanın 53 tanesini ilimizde olduğunu görüyoruz. Marmaris olarak da bu marinaların yüzde 38’ine sahibiz. Marmaris’te mavi yolculuğun dünyadaki en önemli rotasının merkezi konumundayız. Bu yıl yine deniz turizminde canlılık olacak” dedi.