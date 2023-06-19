Mavi yolculuk ve alternatif turizmin merkezi: Muğla

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
ÖZEL HABER
BM Genel Sekreter Sözcüsü: Gıda anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına odaklanacağız
07:00
2 dk
ÖZEL HABER
Eski İtalya Genelkurmay Başkanı: Ukrayna da Batı olmadan bu savaşı yürütemez
07:21
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’nun emekli subayı Stavros: Batı, Rus askerlerini hafife alarak hata yaptı
07:36
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Rusya planını ifşa etti: ABD en büyük terör örgütlerinin kurucusudur
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Uluslararası Adalet Divanı’ndan ABD’ye ret
08:30
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Adile Naşit'in doğum günü
09:00
7 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Eski Başbakanı: NATO Ukrayna’yı kandırdı
09:22
1 dk
ÖZEL HABER
Alman şirket itiraf etti: Leoprd tankları Ukrayna’da imha edildi
09:39
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna NATO’yu ikiye böldü
10:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya yaptırımları Uluslararası Paten Birliği’ni krize soktu
10:28
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:06
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Adile Naşit'in doğum günü
14:06
7 dk
ÖZEL HABER
Tarihte ilk kez Profesyonel Tenisçiler Birliği ilk 10’da üç Rus tenisçi yer aldı
14:27
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus bankası Sberbank’ın CEO’su Gref: Er ya geç kriz çıkacak, tek soru ne zaman?
16:36
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
ÖZEL HABER
ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi partili üyesi: Biden yüzyılın suçunu işledi
17:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın Ortadoğu’daki varlığı ABD’yi korkuttu
18:36
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Adile Naşit'in doğum günü
19:02
7 dk
ÖZEL HABER
Çin Halk Üniversitesi öğretim üyesi: ABD’deki iş çevreleri Çin pazarını çok önemli görüyor
19:38
4 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: AB devletleri ülkemize karşı savaşıyor
20:00
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye turizminde ilk sırada Rusya var
20:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
TARİHTE BUGÜN
Maxim Gorki'nin ölüm yıldönümü
07:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rus bankası Sberbank’ın CEO’su Gref: Er ya geç kriz çıkacak, tek soru ne zaman?
09:00
1 dk
ÖZEL HABER
NATO’nun emekli subayı Stavros: Batı, Rus askerlerini hafife alarak hata yaptı
09:21
2 dk
ÖZEL HABER
Eski İtalya Genelkurmay Başkanı: Ukrayna da Batı olmadan bu savaşı yürütemez
09:41
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Maxim Gorki'nin ölüm yıldönümü
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: AB devletleri ülkemize karşı savaşıyor
10:16
3 dk
ÖZEL HABER
BM Genel Sekreter Sözcüsü: Gıda anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına odaklanacağız
10:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Alman şirket itiraf etti: Leoprd tankları Ukrayna’da imha edildi
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi partili üyesi: Biden yüzyılın suçunu işledi
14:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Maxim Gorki'nin ölüm yıldönümü
18:02
4 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Rusya planını ifşa etti: ABD en büyük terör örgütlerinin kurucusudur
18:29
2 dk
ÖZEL HABER
Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi, Sputnik’e ABD’nin uluslararası ihlallerini anlattı
19:00
6 dk
ÖZEL HABER
Çin Halk Üniversitesi öğretim üyesi: ABD’deki iş çevreleri Çin pazarını çok önemli görüyor
19:22
4 dk
ÖZEL HABER
Uluslararası Adalet Divanı’ndan ABD’ye ret
19:47
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna NATO’yu ikiye böldü
20:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Eski Başbakanı: NATO Ukrayna’yı kandırdı
20:16
1 dk
ÖZEL HABER
Tarihte ilk kez Profesyonel Tenisçiler Birliği ilk 10’da üç Rus tenisçi yer aldı
20:30
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın Ortadoğu’daki varlığı ABD’yi korkuttu
20:47
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230619/mavi-yolculuk-ve-alternatif-turizmin-merkezi-mugla-1072613638.html
Mavi yolculuk ve alternatif turizmin merkezi: Muğla
Mavi yolculuk ve alternatif turizmin merkezi: Muğla
Yılda 3 milyonu yabancı olmak üzere 7 milyon turisti ağırlayan Muğla, 2023 yılının ilk 5 ayında 585 bin yabancı turisti ağırladı. Yerli ve yabancı turist... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T12:26+0300
2023-06-19T12:31+0300
multimedya
muğla
turist
fotoğraf
koy
turkuaz
turizm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/13/1072611588_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a161e1e27673ff440ef0d4b20f6fe542.jpg
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/13/1072611588_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f0046b32cc43a1d9fefbdd9f43f018b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
muğla, turist, fotoğraf, koy, turkuaz, фото, turizm
muğla, turist, fotoğraf, koy, turkuaz, фото, turizm

Mavi yolculuk ve alternatif turizmin merkezi: Muğla

12:26 19.06.2023 (güncellendi: 12:31 19.06.2023)
Abone olTelegram
Yılda 3 milyonu yabancı olmak üzere 7 milyon turisti ağırlayan Muğla, 2023 yılının ilk 5 ayında 585 bin yabancı turisti ağırladı. Yerli ve yabancı turist rezervasyon rakamları turizmcileri rekor beklentisine sevk ederken, yabancı turist girişi yoğunluğunun kasım ayı ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.
© İHABin 480 kilometre kıyı uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla’da Seydikemer ilçesinden Bodrum’a kadar binlerce irili ufaklı koyu ile mavi yolculuğun da en önemli merkezi durumunda.
Mavi yolculuk ve alternatif turizmin merkezi: Muğla'nın turkuaz koyları - Sputnik Türkiye
1/6
© İHA
Bin 480 kilometre kıyı uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla’da Seydikemer ilçesinden Bodrum’a kadar binlerce irili ufaklı koyu ile mavi yolculuğun da en önemli merkezi durumunda.
© İHASakin koyları ve turkuaz rengi suları ile yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı lüks yatlara ev sahipliği de yapan Muğla 30’dan fazla kazı çalışması süren ören yeri ile de alternatif turizmin önemli merkezlerinden birisi durumunda.
Mavi yolculuk ve alternatif turizmin merkezi: Muğla'nın turkuaz koyları - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA
Sakin koyları ve turkuaz rengi suları ile yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı lüks yatlara ev sahipliği de yapan Muğla 30’dan fazla kazı çalışması süren ören yeri ile de alternatif turizmin önemli merkezlerinden birisi durumunda.
© İHAMuğla’ya gelen yabancı turistlerin büyük bölümü Dalaman ve Milas-Bodrum havalimanlarından giriş yaptı. Dalaman Havalimanı’ndan nisan ayı sonu itibari ile 345 bin 288 kişi, Milas Bodrum Havalimanı’ndan 136 bin 062 kişi olmak üzere toplamda 481 bin 350 kişi havalimanlarını tercih etti. Muğla’daki Deniz Gümrük kapılarından ise 103 bin 758 kişi giriş yaptı.
Mavi yolculuk ve alternatif turizmin merkezi: Muğla'nın turkuaz koyları - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA
Muğla’ya gelen yabancı turistlerin büyük bölümü Dalaman ve Milas-Bodrum havalimanlarından giriş yaptı. Dalaman Havalimanı’ndan nisan ayı sonu itibari ile 345 bin 288 kişi, Milas Bodrum Havalimanı’ndan 136 bin 062 kişi olmak üzere toplamda 481 bin 350 kişi havalimanlarını tercih etti. Muğla’daki Deniz Gümrük kapılarından ise 103 bin 758 kişi giriş yaptı.
© İHAMuğla’ya 2023 yılının ilk 5 ayında gelen turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3ğ artış ile 585 bin 108 kişiye ulaştı. 2022 yılının ilk 5 ayında Muğla’ya 123 bin 578 yabancı turist gelmişti.
Mavi yolculuk ve alternatif turizmin merkezi: Muğla'nın turkuaz koyları - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA
Muğla’ya 2023 yılının ilk 5 ayında gelen turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3ğ artış ile 585 bin 108 kişiye ulaştı. 2022 yılının ilk 5 ayında Muğla’ya 123 bin 578 yabancı turist gelmişti.
© İHAMuğla’ya gelen yabancı turist sayısında ilk sırayı her yıl olduğu gibi yine İngiliz turistler aldı. İlk beş ülke sıralamasında 306 bin 312 kişi ile İngilizler, ikinci sırayı 50 bin 364 kişi ile Rusya Federasyonu, üçüncü sırada 37 bin 405 kişi ile Polonya, dördüncü sırada 29 bin 702 kişi ile Almanya ve beşinci sırada da 19 bin 017 kişi ile Hollanda izledi. İngilizler Muğla’ya gelen turist sayısının yüzde 52’lik bölümünü oluşturuyor.
Mavi yolculuk ve alternatif turizmin merkezi: Muğla'nın turkuaz koyları - Sputnik Türkiye
5/6
© İHA
Muğla’ya gelen yabancı turist sayısında ilk sırayı her yıl olduğu gibi yine İngiliz turistler aldı. İlk beş ülke sıralamasında 306 bin 312 kişi ile İngilizler, ikinci sırayı 50 bin 364 kişi ile Rusya Federasyonu, üçüncü sırada 37 bin 405 kişi ile Polonya, dördüncü sırada 29 bin 702 kişi ile Almanya ve beşinci sırada da 19 bin 017 kişi ile Hollanda izledi. İngilizler Muğla’ya gelen turist sayısının yüzde 52’lik bölümünü oluşturuyor.
© İHAİngiltere’de 1 milyon TL bütçeli reklam kampanyası başlattıklarını belirten Marmaris Ticaret Odası Başkanı S. Mutlu Ayhan, “Tarihteki en yüksek koltuk arzlarından birisi gerçekleşmiş durumda. Bu yıl itibari ile yaklaşık 2 milyon yolcu Dalaman Havalimanı’na kasım ayı ortasına kadar iniş yapmış olacak. Marmaris Ticaret Odası olarak çalışmalarımız bu yönde ilerliyor. Arz edilen koltukların doldurulması hususunda Belediyemiz, Dalaman Havalimanı ve İngiltere’nin en büyük tur operatörlerinden bir firma ile yaklaşık 1 milyon bütçeli reklam kampanyasına başladık. An itibari ile doluluk oranları iyi gözüküyor. Muğla iline baktığımız zaman ülkemizde yer alan yat limanları ve marinaların toplam 83 yat limanı ve marinanın 53 tanesini ilimizde olduğunu görüyoruz. Marmaris olarak da bu marinaların yüzde 38’ine sahibiz. Marmaris’te mavi yolculuğun dünyadaki en önemli rotasının merkezi konumundayız. Bu yıl yine deniz turizminde canlılık olacak” dedi.
Mavi yolculuk ve alternatif turizmin merkezi: Muğla'nın turkuaz koyları - Sputnik Türkiye
6/6
© İHA
İngiltere’de 1 milyon TL bütçeli reklam kampanyası başlattıklarını belirten Marmaris Ticaret Odası Başkanı S. Mutlu Ayhan, “Tarihteki en yüksek koltuk arzlarından birisi gerçekleşmiş durumda. Bu yıl itibari ile yaklaşık 2 milyon yolcu Dalaman Havalimanı’na kasım ayı ortasına kadar iniş yapmış olacak. Marmaris Ticaret Odası olarak çalışmalarımız bu yönde ilerliyor. Arz edilen koltukların doldurulması hususunda Belediyemiz, Dalaman Havalimanı ve İngiltere’nin en büyük tur operatörlerinden bir firma ile yaklaşık 1 milyon bütçeli reklam kampanyasına başladık. An itibari ile doluluk oranları iyi gözüküyor. Muğla iline baktığımız zaman ülkemizde yer alan yat limanları ve marinaların toplam 83 yat limanı ve marinanın 53 tanesini ilimizde olduğunu görüyoruz. Marmaris olarak da bu marinaların yüzde 38’ine sahibiz. Marmaris’te mavi yolculuğun dünyadaki en önemli rotasının merkezi konumundayız. Bu yıl yine deniz turizminde canlılık olacak” dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала