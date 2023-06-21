https://sputniknews.com.tr/20230621/alman-basini-ukrayna-askerleri-rusya-gucleriyle-savasmamak-icin-tanklari-bozulmus-numarasi-yapiyor-1072699650.html

Alman basını: Ukrayna askerleri Rusya güçleriyle savaşmamak için tankları bozulmuş numarası yapıyor

Alman basını: Ukrayna askerleri Rusya güçleriyle savaşmamak için tankları bozulmuş numarası yapıyor

Alman Der Spiegel dergisi, Rusya’ya karşı aylardır planlanan karşı saldırıda yer alan Ukrayna güçlerinin, savaşmaktan kaçmak için tankları bozulmuş numarası... 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T14:03+0300

2023-06-21T14:03+0300

2023-06-21T14:03+0300

ukrayna krizi

almanya

leopard

leopard 2

tank

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Der Spiegel, Ukrayna’da cephe yakınında konuşlanmış bir Alman Leopard-2 tank birliğinde yer alan askerlerin ifadelerine dayandırdığı haberinde, Ukraynalı tankçıların Rusya ordusu ile savaşmamak için tankları bozulmuş numarası yaptıklarını aktarıyor.Gudzik kod adlı 22 yaşındaki bir Ukraynalı asker Spiegel’e demecinde, “Savaşmak istemeyen askerler oluyor. Bazıları sadece savaş alanına gitmemek için tankları bozulmuş numarası yapıyorlar” diyor.Spiegel, Leopard-2 tank birliğinden konuştuğu askerlerden hiçbirinin, savaşmayı reddedenleri haksız bulmadığını yazıyor ve Ukraynalı askerlerin, “Bir Rus bombası tankın tepesine düşerse bir tutam küle dönüşürsünüz” dediklerini aktarıyor.Bununla beraber Spiegel, cephede bulunan doktorların anlattıklarına atıfla, karşı saldırıya geçen Ukrayna güçlerinde yaralıların sayısının son günlerde ciddi biçimde arttığını da yazdı.Rusya güçleriyle süren çatışmalarda güney cephesini izlemekle görevli olan Ukraynalı bir istihbaratçıysa Spiegel’e, çok ağır kayıplar verdiklerini söyledi.Almanya, bir dizi uzun iç tartışmanın ardından Ukrayna’ya askeri yardım olarak kendi yapımı olan Leopard tanklarından göndermişti. Ukraynalı askerler, bu tankları sahada kullanmadan önce şubat ve mart aylarında Almanya’da eğitim aldılar.

https://sputniknews.com.tr/20230621/ukraynanin-kahovka-barajina-saldirisi-sonucu-yasamini-yitirenlerin-sayisi-41e-yukseldi-1072689848.html

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almanya, leopard, leopard 2, tank