https://sputniknews.com.tr/20230621/ukraynanin-kahovka-barajina-saldirisi-sonucu-yasamini-yitirenlerin-sayisi-41e-yukseldi-1072689848.html

Ukrayna’nın Kahovka Barajı’na saldırısı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 41’e yükseldi

Ukrayna’nın Kahovka Barajı’na saldırısı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 41’e yükseldi

Referandumla geçen sene Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanan Herson bölgesinin hükümet yetkilisi Andrey Alekseyenko, Kahovka Hidroelektrik Santrali’ne... 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T11:24+0300

2023-06-21T11:24+0300

2023-06-21T11:24+0300

ukrayna krizi

herson

kahovka hidroelektrik santrali

patlama

ölüm

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Herson bölgesi hükümet yetkilisi Alekseyenko, Kahovka Barajı’na Ukrayna güçleri tarafından 6 Haziran’da düzenlenen saldırı yüzünden pek çok yerleşim yerinin sular altında kalması sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin, “Ne yazık ki ölenlerin sayısı 41’e yükseldi” açıklamasını yaptı.Kahovka Barajı, Dinyeper Nehri üstünde yer alıyor. Nehrin sağ kıyıları Rusya ordusunun, sol yakasıysa Ukrayna güçlerinin denetiminde bulunuyor. Rusya’nın Ukrayna’yı, Ukrayna’nınsa Rusya’yı suçladığı Kahovka Barajı saldırısı yüzünden pek çok bölge sakini de yerinden edildi.

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herson, kahovka hidroelektrik santrali, patlama, ölüm