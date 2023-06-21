https://sputniknews.com.tr/20230621/ukraynanin-kahovka-barajina-saldirisi-sonucu-yasamini-yitirenlerin-sayisi-41e-yukseldi-1072689848.html
Ukrayna’nın Kahovka Barajı’na saldırısı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 41’e yükseldi
Ukrayna’nın Kahovka Barajı’na saldırısı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 41’e yükseldi
Referandumla geçen sene Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanan Herson bölgesinin hükümet yetkilisi Andrey Alekseyenko, Kahovka Hidroelektrik Santrali’ne... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T11:24+0300
2023-06-21T11:24+0300
2023-06-21T11:24+0300
ukrayna krizi
herson
kahovka hidroelektrik santrali
patlama
ölüm
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Herson bölgesi hükümet yetkilisi Alekseyenko, Kahovka Barajı’na Ukrayna güçleri tarafından 6 Haziran’da düzenlenen saldırı yüzünden pek çok yerleşim yerinin sular altında kalması sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin, “Ne yazık ki ölenlerin sayısı 41’e yükseldi” açıklamasını yaptı.Kahovka Barajı, Dinyeper Nehri üstünde yer alıyor. Nehrin sağ kıyıları Rusya ordusunun, sol yakasıysa Ukrayna güçlerinin denetiminde bulunuyor. Rusya’nın Ukrayna’yı, Ukrayna’nınsa Rusya’yı suçladığı Kahovka Barajı saldırısı yüzünden pek çok bölge sakini de yerinden edildi.
herson
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herson, kahovka hidroelektrik santrali, patlama, ölüm
herson, kahovka hidroelektrik santrali, patlama, ölüm
Ukrayna’nın Kahovka Barajı’na saldırısı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 41’e yükseldi
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Referandumla geçen sene Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanan Herson bölgesinin hükümet yetkilisi Andrey Alekseyenko, Kahovka Hidroelektrik Santrali’ne düzenlenen saldırı sonucu baraj sularının taşması yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısının 41’e yükseldiğini belirtti.
Herson bölgesi hükümet yetkilisi Alekseyenko, Kahovka Barajı’na Ukrayna güçleri tarafından 6 Haziran’da düzenlenen saldırı yüzünden pek çok yerleşim yerinin sular altında kalması sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin, “Ne yazık ki ölenlerin sayısı 41’e yükseldi” açıklamasını yaptı.
Kahovka Barajı, Dinyeper Nehri üstünde yer alıyor. Nehrin sağ kıyıları Rusya ordusunun, sol yakasıysa Ukrayna güçlerinin denetiminde bulunuyor. Rusya’nın Ukrayna’yı, Ukrayna’nınsa Rusya’yı suçladığı Kahovka Barajı saldırısı yüzünden pek çok bölge sakini de yerinden edildi.