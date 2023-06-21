https://sputniknews.com.tr/20230621/ak-partili-dag-lgbti-sosyal-terorizimdir-1072721082.html
AK Partili Dağ: LGBTİ sosyal terörizimdir
AK Partili Dağ: LGBTİ sosyal terörizimdir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "LGBTİ sosyal bir terörizmdir. Tavrımız net, bunu toplumumuzun içine koymayacağız" dedi. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T23:07+0300
2023-06-21T23:07+0300
2023-06-21T23:07+0300
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lgbti
ak parti
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Haber Global kanalında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, LGBTİ'nin 'sosyal terörizm' olduğunu savundu.Dağ, "Emperyalizmin yeni aparatı LGBTİ'dir. Bunun üzerinden toplumları dönüştürme çalışması yapıyorlar. Ahlaki bir sorundur. Hatta sosyal bir terörizmdir. Bu konuda tavrımız çok nettir. Bunu toplumumuzun içine koymayacağız. Toplumumuzun içerisinde olmaması için her türlü mücadeleyi yapacağız. Bunu toplumuna sokmayan milletler, ayakta kalacak milletler olacaktır" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz olduğumuz sürece LGBT'yi bu ülkeye sokmayacağız" sözlerine atıf yapan Dağ, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız en başından beri 'LGBT, Cumhur İttifakı'na giremez, AK Parti'ye giremez. Biz olduğumuz sürece bu ülkeye sokmayacağız' diye çok net bir tavrımız var. Bu alandaki duruşumuz çok açıktır. Buna kim destek verirse onu da milletimize şikayet etmek bizim vazifemizdir. HDP tabanın oy verme davranışında, onların LGBT'ye vermiş olduğu destek kesinlikle yoktur. HDP tabanının LGBT konusunda tavrı nettir ama tavan, bugün LGBT'yi en fazla destekleyen bir yapıdadır. HDP'li vekillerin yürüyüşlerin içinde olması ile bunu görmüş olduk."
https://sputniknews.com.tr/20230315/gurcistan-parlamento-binasi-onunde-lgbt-karsiti-protesto-sirasinda-ab-bayragi-yakildi-1068263325.html
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türkiye, lgbti, ak parti, hamza dağ
türkiye, lgbti, ak parti, hamza dağ
AK Partili Dağ: LGBTİ sosyal terörizimdir
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "LGBTİ sosyal bir terörizmdir. Tavrımız net, bunu toplumumuzun içine koymayacağız" dedi.
Haber Global kanalında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, LGBTİ'nin 'sosyal terörizm' olduğunu savundu.
Dağ, "Emperyalizmin yeni aparatı LGBTİ'dir. Bunun üzerinden toplumları dönüştürme çalışması yapıyorlar. Ahlaki bir sorundur. Hatta sosyal bir terörizmdir. Bu konuda tavrımız çok nettir. Bunu toplumumuzun içine koymayacağız. Toplumumuzun içerisinde olmaması için her türlü mücadeleyi yapacağız. Bunu toplumuna sokmayan milletler, ayakta kalacak milletler olacaktır" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz olduğumuz sürece LGBT'yi bu ülkeye sokmayacağız" sözlerine atıf yapan Dağ, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız en başından beri 'LGBT, Cumhur İttifakı'na giremez, AK Parti'ye giremez. Biz olduğumuz sürece bu ülkeye sokmayacağız' diye çok net bir tavrımız var. Bu alandaki duruşumuz çok açıktır. Buna kim destek verirse onu da milletimize şikayet etmek bizim vazifemizdir. HDP tabanın oy verme davranışında, onların LGBT'ye vermiş olduğu destek kesinlikle yoktur. HDP tabanının LGBT konusunda tavrı nettir ama tavan, bugün LGBT'yi en fazla destekleyen bir yapıdadır. HDP'li vekillerin yürüyüşlerin içinde olması ile bunu görmüş olduk."