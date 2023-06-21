https://sputniknews.com.tr/20230621/ak-partili-dag-lgbti-sosyal-terorizimdir-1072721082.html

AK Partili Dağ: LGBTİ sosyal terörizimdir

AK Partili Dağ: LGBTİ sosyal terörizimdir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "LGBTİ sosyal bir terörizmdir. Tavrımız net, bunu toplumumuzun içine koymayacağız" dedi. 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T23:07+0300

2023-06-21T23:07+0300

2023-06-21T23:07+0300

türkiye

türkiye

lgbti

ak parti

hamza dağ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103666/84/1036668407_0:90:1201:765_1920x0_80_0_0_d997464dcbe3f483ffdf484840f91570.jpg

Haber Global kanalında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, LGBTİ'nin 'sosyal terörizm' olduğunu savundu.Dağ, "Emperyalizmin yeni aparatı LGBTİ'dir. Bunun üzerinden toplumları dönüştürme çalışması yapıyorlar. Ahlaki bir sorundur. Hatta sosyal bir terörizmdir. Bu konuda tavrımız çok nettir. Bunu toplumumuzun içine koymayacağız. Toplumumuzun içerisinde olmaması için her türlü mücadeleyi yapacağız. Bunu toplumuna sokmayan milletler, ayakta kalacak milletler olacaktır" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz olduğumuz sürece LGBT'yi bu ülkeye sokmayacağız" sözlerine atıf yapan Dağ, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız en başından beri 'LGBT, Cumhur İttifakı'na giremez, AK Parti'ye giremez. Biz olduğumuz sürece bu ülkeye sokmayacağız' diye çok net bir tavrımız var. Bu alandaki duruşumuz çok açıktır. Buna kim destek verirse onu da milletimize şikayet etmek bizim vazifemizdir. HDP tabanın oy verme davranışında, onların LGBT'ye vermiş olduğu destek kesinlikle yoktur. HDP tabanının LGBT konusunda tavrı nettir ama tavan, bugün LGBT'yi en fazla destekleyen bir yapıdadır. HDP'li vekillerin yürüyüşlerin içinde olması ile bunu görmüş olduk."

https://sputniknews.com.tr/20230315/gurcistan-parlamento-binasi-onunde-lgbt-karsiti-protesto-sirasinda-ab-bayragi-yakildi-1068263325.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, lgbti, ak parti, hamza dağ