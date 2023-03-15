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Gürcistan parlamento binası önünde LGBT karşıtı protesto sırasında AB bayrağı yakıldı
Gürcistan parlamento binası önünde LGBT karşıtı protesto sırasında AB bayrağı yakıldı
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, parlamento binası önünde LGBT karşıtı bir grup gösterici, Avrupa Birliği (AB) bayrağını gönderden indirerek yaktı. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T00:54+0300
2023-03-15T00:57+0300
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Gürcistan’da, geçen günlerde protestolara yol açan ve hükümet tarafından geri çekilen ‘Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında’ yasa tasarısına destek veren muhafazakar örgüt Alt-Info ve Ortodoks Ebeveynler Birliği’nin düzenlediği eyleme, Gürcistan Ortodoks Kilisesi’nin birkaç temsilcisi de katıldı.Ülkedeki LGBT karşıtı göstericiler, parlamento binası önündeki gönderlerden birindeki AB bayrağını indirerek ateşe verdi.Alt-Info ve Ebeveynler Birliği, ülkede ‘Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında’ yasa tasarısı için referandumun yapılmasını talep etti. Eylemciler, ülke nüfusunun büyük kısmının bu tasarıya destek verdiğinden ve Batı’ya karşı olduğundan emin olduklarını dile getirdi.Eylemcilerin, gazeteciler dahil çevredekilere karşı agresif davranmasına rağmen polis olaylara müdahale etmedi.Gürcistan’daki mevzuat, yasa tasarılarının kabulü veya reddiyle ilgili referandumların yapılmasını yasaklıyor.
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gürcistan, ab, lgbti
gürcistan, ab, lgbti

Gürcistan parlamento binası önünde LGBT karşıtı protesto sırasında AB bayrağı yakıldı

00:54 15.03.2023 (güncellendi: 00:57 15.03.2023)
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDAB bayrak
AB bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, parlamento binası önünde LGBT karşıtı bir grup gösterici, Avrupa Birliği (AB) bayrağını gönderden indirerek yaktı.
Gürcistan’da, geçen günlerde protestolara yol açan ve hükümet tarafından geri çekilen ‘Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında’ yasa tasarısına destek veren muhafazakar örgüt Alt-Info ve Ortodoks Ebeveynler Birliği’nin düzenlediği eyleme, Gürcistan Ortodoks Kilisesi’nin birkaç temsilcisi de katıldı.
Ülkedeki LGBT karşıtı göstericiler, parlamento binası önündeki gönderlerden birindeki AB bayrağını indirerek ateşe verdi.
Alt-Info ve Ebeveynler Birliği, ülkede ‘Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında’ yasa tasarısı için referandumun yapılmasını talep etti. Eylemciler, ülke nüfusunun büyük kısmının bu tasarıya destek verdiğinden ve Batı’ya karşı olduğundan emin olduklarını dile getirdi.
Eylemcilerin, gazeteciler dahil çevredekilere karşı agresif davranmasına rağmen polis olaylara müdahale etmedi.
Gürcistan’daki mevzuat, yasa tasarılarının kabulü veya reddiyle ilgili referandumların yapılmasını yasaklıyor.
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