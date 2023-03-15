https://sputniknews.com.tr/20230315/gurcistan-parlamento-binasi-onunde-lgbt-karsiti-protesto-sirasinda-ab-bayragi-yakildi-1068263325.html

Gürcistan parlamento binası önünde LGBT karşıtı protesto sırasında AB bayrağı yakıldı

Gürcistan parlamento binası önünde LGBT karşıtı protesto sırasında AB bayrağı yakıldı

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, parlamento binası önünde LGBT karşıtı bir grup gösterici, Avrupa Birliği (AB) bayrağını gönderden indirerek yaktı. 15.03.2023, Sputnik Türkiye

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Gürcistan’da, geçen günlerde protestolara yol açan ve hükümet tarafından geri çekilen ‘Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında’ yasa tasarısına destek veren muhafazakar örgüt Alt-Info ve Ortodoks Ebeveynler Birliği’nin düzenlediği eyleme, Gürcistan Ortodoks Kilisesi’nin birkaç temsilcisi de katıldı.Ülkedeki LGBT karşıtı göstericiler, parlamento binası önündeki gönderlerden birindeki AB bayrağını indirerek ateşe verdi.Alt-Info ve Ebeveynler Birliği, ülkede ‘Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında’ yasa tasarısı için referandumun yapılmasını talep etti. Eylemciler, ülke nüfusunun büyük kısmının bu tasarıya destek verdiğinden ve Batı’ya karşı olduğundan emin olduklarını dile getirdi.Eylemcilerin, gazeteciler dahil çevredekilere karşı agresif davranmasına rağmen polis olaylara müdahale etmedi.Gürcistan’daki mevzuat, yasa tasarılarının kabulü veya reddiyle ilgili referandumların yapılmasını yasaklıyor.

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