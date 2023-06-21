https://sputniknews.com.tr/20230621/abd-disisleri-ukraynaya-saglanan-silah-turlerinin-artirilmasi-abdnin-stratejisi-1072720985.html
ABD Dışişleri: Ukrayna’ya sağlanan silah türlerinin artırılması ABD’nin stratejisi
ABD Dışişleri: Ukrayna’ya sağlanan silah türlerinin artırılması ABD’nin stratejisi
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Ukrayna’ya sağlanan silah türlerinin artırılmasının Washington’un, Kiev’in güvenlik ihtiyaçlarını... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T23:01+0300
2023-06-21T23:01+0300
2023-06-21T23:01+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
vedant patel
askeri yardım
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, bugünkü basın toplantısında, Kiev’e sağlanan silah türlerinin artırılmasıyla ilgili soruya “Ukraynalı ortaklarımızın ihtiyaç duyduğu teknoloji ve sistem türleri konusunda müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde değerlendirmeler yapıyoruz. Bu, Ukrayna’nın güvenliğini desteklemeye yönelik olan stratejimiz” yanıtını verdi.Patel, ABD’nin nükleer kuvvetlerinin hazır olma durumunu değiştirmek için hiçbir neden görmediğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230620/pentagon-ukrayna-ordusunun-karsi-taarruzunun-agir-olacaginin-farkindaydik-1072676538.html
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abd, ukrayna, vedant patel, askeri yardım
abd, ukrayna, vedant patel, askeri yardım
ABD Dışişleri: Ukrayna’ya sağlanan silah türlerinin artırılması ABD’nin stratejisi
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Ukrayna’ya sağlanan silah türlerinin artırılmasının Washington’un, Kiev’in güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan stratejisi olduğunu ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, bugünkü basın toplantısında, Kiev’e sağlanan silah türlerinin artırılmasıyla ilgili soruya “Ukraynalı ortaklarımızın ihtiyaç duyduğu teknoloji ve sistem türleri konusunda müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde değerlendirmeler yapıyoruz. Bu, Ukrayna’nın güvenliğini desteklemeye yönelik olan stratejimiz” yanıtını verdi.
Patel, ABD’nin nükleer kuvvetlerinin hazır olma durumunu değiştirmek için hiçbir neden görmediğini de sözlerine ekledi.