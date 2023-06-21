https://sputniknews.com.tr/20230621/abd-disisleri-ukraynaya-saglanan-silah-turlerinin-artirilmasi-abdnin-stratejisi-1072720985.html

ABD Dışişleri: Ukrayna’ya sağlanan silah türlerinin artırılması ABD’nin stratejisi

ABD Dışişleri: Ukrayna’ya sağlanan silah türlerinin artırılması ABD’nin stratejisi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Ukrayna’ya sağlanan silah türlerinin artırılmasının Washington’un, Kiev’in güvenlik ihtiyaçlarını... 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T23:01+0300

2023-06-21T23:01+0300

2023-06-21T23:01+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

vedant patel

askeri yardım

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, bugünkü basın toplantısında, Kiev’e sağlanan silah türlerinin artırılmasıyla ilgili soruya “Ukraynalı ortaklarımızın ihtiyaç duyduğu teknoloji ve sistem türleri konusunda müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde değerlendirmeler yapıyoruz. Bu, Ukrayna’nın güvenliğini desteklemeye yönelik olan stratejimiz” yanıtını verdi.Patel, ABD’nin nükleer kuvvetlerinin hazır olma durumunu değiştirmek için hiçbir neden görmediğini de sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230620/pentagon-ukrayna-ordusunun-karsi-taarruzunun-agir-olacaginin-farkindaydik-1072676538.html

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