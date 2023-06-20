https://sputniknews.com.tr/20230620/pentagon-ukrayna-ordusunun-karsi-taarruzunun-agir-olacaginin-farkindaydik-1072676538.html
Pentagon: Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun ağır olacağının farkındaydık
Pentagon: Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun ağır olacağının farkındaydık
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Singh, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun ağır olacağını en baştan beri bildiklerini, ama Ukrayna ordusunun gereken... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T22:51+0300
2023-06-20T22:51+0300
2023-06-20T22:51+0300
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Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh’e, bugünkü basın toplantısında Washington’un Ukrayna’nın karşı taarruzunun mevcut sonuçlarına ilişkin değerlendirmeleri soruldu.Singh, “Değerlendirmelerimiz en baştan beri oldukça netti. Bu meydan savaşının ağır olacağını anlıyorduk” ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusunun zamana ihtiyacı olduğunu dile getiren yetkili, Ukraynalıların karşı taarruz için gereken her şeye sahip olduğundan emin olduklarını söyledi.‘Kayıpları hesaba kattık’Ukrayna ordusunun karşı taarruz sırasındaki kayıplarını değerlendiren Singh, “Kayıpları hesaba kattık ve savaş alanında kayıplar olacağını biliyorduk. Bu savaşın üzücü yanı da bu” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230620/rus-vekil-kartapolov-ukrayna-ordusunun-karsi-taarruzu-uc-haftaya-biter-1072675193.html
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Pentagon: Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun ağır olacağının farkındaydık
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Singh, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun ağır olacağını en baştan beri bildiklerini, ama Ukrayna ordusunun gereken tüm silahlara sahip olduğunu açıkladı.
Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh’e, bugünkü basın toplantısında Washington’un Ukrayna’nın karşı taarruzunun mevcut sonuçlarına ilişkin değerlendirmeleri soruldu.
Singh, “Değerlendirmelerimiz en baştan beri oldukça netti. Bu meydan savaşının ağır olacağını anlıyorduk” ifadelerini kullandı.
Ukrayna ordusunun zamana ihtiyacı olduğunu dile getiren yetkili, Ukraynalıların karşı taarruz için gereken her şeye sahip olduğundan emin olduklarını söyledi.
‘Kayıpları hesaba kattık’
Ukrayna ordusunun karşı taarruz sırasındaki kayıplarını değerlendiren Singh, “Kayıpları hesaba kattık ve savaş alanında kayıplar olacağını biliyorduk. Bu savaşın üzücü yanı da bu” dedi.