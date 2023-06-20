https://sputniknews.com.tr/20230620/pentagon-ukrayna-ordusunun-karsi-taarruzunun-agir-olacaginin-farkindaydik-1072676538.html

Pentagon: Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun ağır olacağının farkındaydık

Pentagon: Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun ağır olacağının farkındaydık

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Singh, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun ağır olacağını en baştan beri bildiklerini, ama Ukrayna ordusunun gereken... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T22:51+0300

2023-06-20T22:51+0300

2023-06-20T22:51+0300

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Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh’e, bugünkü basın toplantısında Washington’un Ukrayna’nın karşı taarruzunun mevcut sonuçlarına ilişkin değerlendirmeleri soruldu.Singh, “Değerlendirmelerimiz en baştan beri oldukça netti. Bu meydan savaşının ağır olacağını anlıyorduk” ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusunun zamana ihtiyacı olduğunu dile getiren yetkili, Ukraynalıların karşı taarruz için gereken her şeye sahip olduğundan emin olduklarını söyledi.‘Kayıpları hesaba kattık’Ukrayna ordusunun karşı taarruz sırasındaki kayıplarını değerlendiren Singh, “Kayıpları hesaba kattık ve savaş alanında kayıplar olacağını biliyorduk. Bu savaşın üzücü yanı da bu” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230620/rus-vekil-kartapolov-ukrayna-ordusunun-karsi-taarruzu-uc-haftaya-biter-1072675193.html

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