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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230620/rus-vekil-kartapolov-ukrayna-ordusunun-karsi-taarruzu-uc-haftaya-biter-1072675193.html
Rus vekil Kartapolov: Ukrayna ordusunun karşı taarruzu üç haftaya biter
Rus vekil Kartapolov: Ukrayna ordusunun karşı taarruzu üç haftaya biter
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komisyonu'nun üyesi olan Andrey Kartapolov, Ukrayna ordusunun son haftalarda verdiği büyük kayıpların, karşı... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T22:21+0300
2023-06-20T22:21+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
andrey kartapolov
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Kartapolov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, mevcut durumun Rusya yönetiminin önceden öngördüğü şekilde geliştiğini kaydederek “Kiev’in askeri birlikleri, Rus savunmasına çarparak intihar ediyor” ifadelerini kullandı.Rus vekil, Ukrayna ordunun son 24 saatteki kaybının yaklaşık 900 asker, 9 tank ve 26 zırhlı araç olduğunu dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230620/soygu-ukrayna-abd-ve-ingiltereden-aldigi-fuzelerle-rusya-topraklarina-saldirmayi-planliyor-1072654378.html
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ukrayna, rusya, andrey kartapolov

Rus vekil Kartapolov: Ukrayna ordusunun karşı taarruzu üç haftaya biter

22:21 20.06.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komisyonu'nun üyesi olan Andrey Kartapolov, Ukrayna ordusunun son haftalarda verdiği büyük kayıpların, karşı taarruzun 3 hafta içinde sona erebileceğine işaret olduğunu belirtti.
Kartapolov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, mevcut durumun Rusya yönetiminin önceden öngördüğü şekilde geliştiğini kaydederek “Kiev’in askeri birlikleri, Rus savunmasına çarparak intihar ediyor” ifadelerini kullandı.
Rus vekil, Ukrayna ordunun son 24 saatteki kaybının yaklaşık 900 asker, 9 tank ve 26 zırhlı araç olduğunu dile getirdi.
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
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