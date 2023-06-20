https://sputniknews.com.tr/20230620/rus-vekil-kartapolov-ukrayna-ordusunun-karsi-taarruzu-uc-haftaya-biter-1072675193.html

Rus vekil Kartapolov: Ukrayna ordusunun karşı taarruzu üç haftaya biter

Rus vekil Kartapolov: Ukrayna ordusunun karşı taarruzu üç haftaya biter

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komisyonu'nun üyesi olan Andrey Kartapolov, Ukrayna ordusunun son haftalarda verdiği büyük kayıpların, karşı... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T22:21+0300

2023-06-20T22:21+0300

2023-06-20T22:21+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

andrey kartapolov

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Kartapolov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, mevcut durumun Rusya yönetiminin önceden öngördüğü şekilde geliştiğini kaydederek “Kiev’in askeri birlikleri, Rus savunmasına çarparak intihar ediyor” ifadelerini kullandı.Rus vekil, Ukrayna ordunun son 24 saatteki kaybının yaklaşık 900 asker, 9 tank ve 26 zırhlı araç olduğunu dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230620/soygu-ukrayna-abd-ve-ingiltereden-aldigi-fuzelerle-rusya-topraklarina-saldirmayi-planliyor-1072654378.html

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ukrayna, rusya, andrey kartapolov