https://sputniknews.com.tr/20230620/soygu-ukrayna-abd-ve-ingiltereden-aldigi-fuzelerle-rusya-topraklarina-saldirmayi-planliyor-1072654378.html

Şoygu: Ukrayna, ABD ve İngiltere’den aldığı füzelerle Rusya topraklarına saldırmayı planlıyor

Şoygu: Ukrayna, ABD ve İngiltere’den aldığı füzelerle Rusya topraklarına saldırmayı planlıyor

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna güçlerinin Rusya topraklarına ABD yapımı HIMARS ve İngiltere yapımı Storm Shadow füzeleriyle saldırmayı planladığına... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T13:55+0300

2023-06-20T13:55+0300

2023-06-20T13:55+0300

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın, Kırım dahil Rusya topraklarına ABD yapımı HIMARS ve İngiltere-Fransa yapımı Storm Shadow füzeleriyle saldırı düzenlemeyi planladığına dair istihbarat aldıklarını kaydetti.Şoygu, söz konusu silahların, Rusya’nın Ukrayna’da düzenlediği özel askeri operasyon alanı dışında kullanılmasının, İngiltere ile ABD’nin çatışmaların tamamıyla tarafı olduğu anlamına geleceği uyarısında bulundu.Rusya Savunma Bakanı ayrıca, bu füzelerle saldırılar gerçekleşmesinin, ‘Rusya’nın, Ukrayna’daki karar alma merkezlerine yeni saldırılar düzenlemesine neden olacağı’ konusunda da uyardı. ABD, HIMARS füzelerini Ukrayna hükümetine, Rusya topraklarına karşı kullanılmamaları şartıyla hibe etmişti.İngiltere Mayıs ayında Ukrayna’ya bir parti Storm Shadow füzesi gönderdiğinde de CNN, Londra’nın bu silahların sadece Ukrayna topraklarındaki hedeflere karşı kullanılacağına ilişkin Kiev’den güvence aldığını yazmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230620/ukrayna-basini-lvivde-kritik-bir-altyapi-tesisi-vurulup-tahrip-oldu-1072649547.html

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şoygu, sergey şoygu, rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, abd, ingiltere, fransa, kiev