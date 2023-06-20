https://sputniknews.com.tr/20230620/soygu-ukrayna-abd-ve-ingiltereden-aldigi-fuzelerle-rusya-topraklarina-saldirmayi-planliyor-1072654378.html
Şoygu: Ukrayna, ABD ve İngiltere’den aldığı füzelerle Rusya topraklarına saldırmayı planlıyor
Şoygu: Ukrayna, ABD ve İngiltere’den aldığı füzelerle Rusya topraklarına saldırmayı planlıyor
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna güçlerinin Rusya topraklarına ABD yapımı HIMARS ve İngiltere yapımı Storm Shadow füzeleriyle saldırmayı planladığına... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T13:55+0300
2023-06-20T13:55+0300
2023-06-20T13:55+0300
şoygu
sergey şoygu
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın, Kırım dahil Rusya topraklarına ABD yapımı HIMARS ve İngiltere-Fransa yapımı Storm Shadow füzeleriyle saldırı düzenlemeyi planladığına dair istihbarat aldıklarını kaydetti.Şoygu, söz konusu silahların, Rusya’nın Ukrayna’da düzenlediği özel askeri operasyon alanı dışında kullanılmasının, İngiltere ile ABD’nin çatışmaların tamamıyla tarafı olduğu anlamına geleceği uyarısında bulundu.Rusya Savunma Bakanı ayrıca, bu füzelerle saldırılar gerçekleşmesinin, ‘Rusya’nın, Ukrayna’daki karar alma merkezlerine yeni saldırılar düzenlemesine neden olacağı’ konusunda da uyardı. ABD, HIMARS füzelerini Ukrayna hükümetine, Rusya topraklarına karşı kullanılmamaları şartıyla hibe etmişti.İngiltere Mayıs ayında Ukrayna’ya bir parti Storm Shadow füzesi gönderdiğinde de CNN, Londra’nın bu silahların sadece Ukrayna topraklarındaki hedeflere karşı kullanılacağına ilişkin Kiev’den güvence aldığını yazmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230620/ukrayna-basini-lvivde-kritik-bir-altyapi-tesisi-vurulup-tahrip-oldu-1072649547.html
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şoygu, sergey şoygu, rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, abd, ingiltere, fransa, kiev
şoygu, sergey şoygu, rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, abd, ingiltere, fransa, kiev
Şoygu: Ukrayna, ABD ve İngiltere’den aldığı füzelerle Rusya topraklarına saldırmayı planlıyor
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna güçlerinin Rusya topraklarına ABD yapımı HIMARS ve İngiltere yapımı Storm Shadow füzeleriyle saldırmayı planladığına ilişkin istihbarat aldıklarını belirtti. Şoygu, bu silahların Rusya topraklarına karşı kullanılmasının, ABD ve İngiltere'nin çatışmaların tarafı olduğu anlamına geleceği uyarısını yaptı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın, Kırım dahil Rusya topraklarına ABD yapımı HIMARS ve İngiltere-Fransa yapımı Storm Shadow füzeleriyle saldırı düzenlemeyi planladığına dair istihbarat aldıklarını kaydetti.
Şoygu, söz konusu silahların, Rusya’nın Ukrayna’da düzenlediği özel askeri operasyon alanı dışında kullanılmasının, İngiltere ile ABD’nin çatışmaların tamamıyla tarafı olduğu anlamına geleceği uyarısında bulundu.
Rusya Savunma Bakanı ayrıca, bu füzelerle saldırılar gerçekleşmesinin, ‘Rusya’nın, Ukrayna’daki karar alma merkezlerine yeni saldırılar düzenlemesine neden olacağı’ konusunda da uyardı. ABD, HIMARS füzelerini Ukrayna hükümetine, Rusya topraklarına karşı kullanılmamaları şartıyla hibe etmişti.
İngiltere Mayıs ayında Ukrayna’ya bir parti Storm Shadow füzesi gönderdiğinde de CNN, Londra’nın bu silahların sadece Ukrayna topraklarındaki hedeflere karşı kullanılacağına ilişkin Kiev’den güvence aldığını yazmıştı.