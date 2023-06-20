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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230620/soygu-ukrayna-abd-ve-ingiltereden-aldigi-fuzelerle-rusya-topraklarina-saldirmayi-planliyor-1072654378.html
Şoygu: Ukrayna, ABD ve İngiltere’den aldığı füzelerle Rusya topraklarına saldırmayı planlıyor
Şoygu: Ukrayna, ABD ve İngiltere’den aldığı füzelerle Rusya topraklarına saldırmayı planlıyor
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna güçlerinin Rusya topraklarına ABD yapımı HIMARS ve İngiltere yapımı Storm Shadow füzeleriyle saldırmayı planladığına... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T13:55+0300
2023-06-20T13:55+0300
şoygu
sergey şoygu
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın, Kırım dahil Rusya topraklarına ABD yapımı HIMARS ve İngiltere-Fransa yapımı Storm Shadow füzeleriyle saldırı düzenlemeyi planladığına dair istihbarat aldıklarını kaydetti.Şoygu, söz konusu silahların, Rusya’nın Ukrayna’da düzenlediği özel askeri operasyon alanı dışında kullanılmasının, İngiltere ile ABD’nin çatışmaların tamamıyla tarafı olduğu anlamına geleceği uyarısında bulundu.Rusya Savunma Bakanı ayrıca, bu füzelerle saldırılar gerçekleşmesinin, ‘Rusya’nın, Ukrayna’daki karar alma merkezlerine yeni saldırılar düzenlemesine neden olacağı’ konusunda da uyardı. ABD, HIMARS füzelerini Ukrayna hükümetine, Rusya topraklarına karşı kullanılmamaları şartıyla hibe etmişti.İngiltere Mayıs ayında Ukrayna’ya bir parti Storm Shadow füzesi gönderdiğinde de CNN, Londra’nın bu silahların sadece Ukrayna topraklarındaki hedeflere karşı kullanılacağına ilişkin Kiev’den güvence aldığını yazmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230620/ukrayna-basini-lvivde-kritik-bir-altyapi-tesisi-vurulup-tahrip-oldu-1072649547.html
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şoygu, sergey şoygu, rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, abd, ingiltere, fransa, kiev
şoygu, sergey şoygu, rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, abd, ingiltere, fransa, kiev

Şoygu: Ukrayna, ABD ve İngiltere’den aldığı füzelerle Rusya topraklarına saldırmayı planlıyor

13:55 20.06.2023
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
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Multimedya arşivine gidin
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna güçlerinin Rusya topraklarına ABD yapımı HIMARS ve İngiltere yapımı Storm Shadow füzeleriyle saldırmayı planladığına ilişkin istihbarat aldıklarını belirtti. Şoygu, bu silahların Rusya topraklarına karşı kullanılmasının, ABD ve İngiltere'nin çatışmaların tarafı olduğu anlamına geleceği uyarısını yaptı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın, Kırım dahil Rusya topraklarına ABD yapımı HIMARS ve İngiltere-Fransa yapımı Storm Shadow füzeleriyle saldırı düzenlemeyi planladığına dair istihbarat aldıklarını kaydetti.
Şoygu, söz konusu silahların, Rusya’nın Ukrayna’da düzenlediği özel askeri operasyon alanı dışında kullanılmasının, İngiltere ile ABD’nin çatışmaların tamamıyla tarafı olduğu anlamına geleceği uyarısında bulundu.
Rusya Savunma Bakanı ayrıca, bu füzelerle saldırılar gerçekleşmesinin, ‘Rusya’nın, Ukrayna’daki karar alma merkezlerine yeni saldırılar düzenlemesine neden olacağı’ konusunda da uyardı. ABD, HIMARS füzelerini Ukrayna hükümetine, Rusya topraklarına karşı kullanılmamaları şartıyla hibe etmişti.
İngiltere Mayıs ayında Ukrayna’ya bir parti Storm Shadow füzesi gönderdiğinde de CNN, Londra’nın bu silahların sadece Ukrayna topraklarındaki hedeflere karşı kullanılacağına ilişkin Kiev’den güvence aldığını yazmıştı.
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