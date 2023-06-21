https://sputniknews.com.tr/20230621/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-rusya-ile-iklim-konusunda-isbirligi-imkansiz-1072720338.html
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya ile iklim konusunda işbirliği imkansız
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya ile iklim konusunda işbirliği imkansız
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya ile iklim konusunda işbirliğinin imkansız olduğunu ifade... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T22:23+0300
2023-06-21T22:23+0300
2023-06-21T22:23+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
rusya
josep borrell
iklim değişikliği
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de düzenlenen ‘iklim sorunları’ konulu toplantıda, küresel ısınmayla mücadelede Çin ile ‘Küresel Güney’ ile işbirliği yapılması gerektiğini, ancak çeşitli nedenlerle böyle bir diyalogun imkansız olduğu Rusya ile yapılmaması gerektiğini söyledi.Borrell, “Savaş devam ettiği sürece, Rusya ile iklim hakkında konuşma imkanı görmüyorum” dedi.Rusya karşıtı tutumuyla bilinen Borrell, Rusya'nın iklim değişikliği sorunlarını çözmekle ilgilenmediğini, Rus yetkililerin ‘küresel ısınmanın Rusya için iyi olduğu, Rusya'nın daha elverişli bir iklime sahip olacağını’ söylediklerini iddia etti.Borrell, “Rus yetkililerden iklim konusunda endişe duymadıklarını, ‘iklim değişikliğinin Rusya için iyi olduğunu, Rusya ikliminin daha elverişli hale geleceği’ şeklinde bazı açıklamalar duydum” diye konuştu.Rusya’nın Avrupa'nın satın almadığı gazı yaktığı ve böylece hava kirliliğini artırdığını öne süren Borrel, uydu görüntülerinin de kendisini doğruladığını söyledi.Ancak ABD'nin İklim Değişikliği Özel Temsilcisi John Kerry ve diğer katılımcılar, Borrel ile aynı fikri paylaşmadı.Kerry, 2021'de Rus tarafıyla iklim konularında diyalog başlatma konusunda anlaştığını anımsatarak, “2021'de Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştüm ve diyalog başlatma konusunda anlaştık” diyerek, özel askeri operasyonun başlamasının ardından Rus tarafıyla bu konuda herhangi bir temasının olmadığını da ekledi.Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ise, Rusya'nın iklim alanında büyük bir bilimsel potansiyele sahip olduğuna dikkat çekerek, "Ülkede iklim değişikliğiyle mücadele konusunda farklı tutumlar var. Rusya'yı çok eleştiriyorum, ancak iklim kriziyle ilgili sorunların gayet farkında olan çok güçlü bir bilim camiasına sahipler” ifadelerini kullandı.Timmermans ayrıca, iklim değişikliğinin Rusya'da madencilik, tarım ve diğer sektörlerine de zarar verdiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230619/abnin-rusyadan-petrol-ithalati-yuzde-90-azaldi-1072634978.html
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avrupa birliği, rusya, josep borrell, iklim değişikliği
avrupa birliği, rusya, josep borrell, iklim değişikliği
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya ile iklim konusunda işbirliği imkansız
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya ile iklim konusunda işbirliğinin imkansız olduğunu ifade etti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de düzenlenen ‘iklim sorunları’ konulu toplantıda, küresel ısınmayla mücadelede Çin ile ‘Küresel Güney’ ile işbirliği yapılması gerektiğini, ancak çeşitli nedenlerle böyle bir diyalogun imkansız olduğu Rusya ile yapılmaması gerektiğini söyledi.
Borrell, “Savaş devam ettiği sürece, Rusya ile iklim hakkında konuşma imkanı görmüyorum” dedi.
Rusya karşıtı tutumuyla bilinen Borrell, Rusya'nın iklim değişikliği sorunlarını çözmekle ilgilenmediğini, Rus yetkililerin ‘küresel ısınmanın Rusya için iyi olduğu, Rusya'nın daha elverişli bir iklime sahip olacağını’ söylediklerini iddia etti.
Borrell, “Rus yetkililerden iklim konusunda endişe duymadıklarını, ‘iklim değişikliğinin Rusya için iyi olduğunu, Rusya ikliminin daha elverişli hale geleceği’ şeklinde bazı açıklamalar duydum” diye konuştu.
Rusya’nın Avrupa'nın satın almadığı gazı yaktığı ve böylece hava kirliliğini artırdığını öne süren Borrel, uydu görüntülerinin de kendisini doğruladığını söyledi.
Ancak ABD'nin İklim Değişikliği Özel Temsilcisi John Kerry ve diğer katılımcılar, Borrel ile aynı fikri paylaşmadı.
Kerry, 2021'de Rus tarafıyla iklim konularında diyalog başlatma konusunda anlaştığını anımsatarak, “2021'de Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştüm ve diyalog başlatma konusunda anlaştık” diyerek, özel askeri operasyonun başlamasının ardından Rus tarafıyla bu konuda herhangi bir temasının olmadığını da ekledi.
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ise, Rusya'nın iklim alanında büyük bir bilimsel potansiyele sahip olduğuna dikkat çekerek, "Ülkede iklim değişikliğiyle mücadele konusunda farklı tutumlar var. Rusya'yı çok eleştiriyorum, ancak iklim kriziyle ilgili sorunların gayet farkında olan çok güçlü bir bilim camiasına sahipler” ifadelerini kullandı.
Timmermans ayrıca, iklim değişikliğinin Rusya'da madencilik, tarım ve diğer sektörlerine de zarar verdiğini kaydetti.