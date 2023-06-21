https://sputniknews.com.tr/20230621/ab-ulkeleri-rusyaya-yeni-yaptirimlarda-anlasti--1072712171.html
AB ülkeleri Rusya’ya yeni yaptırımlarda anlaştı
AB ülkeleri Rusya’ya yeni yaptırımlarda anlaştı
AB, Rusya'ya yönelik 11. yaptırım paketine 70 kişi ve 30 kuruluşun yanı sıra Drujba boru hattının güney kolundan petrol tedariki ve Rus yük römorklarına giriş... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T17:16+0300
2023-06-21T17:16+0300
2023-06-21T17:16+0300
ukrayna krizi
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ab
yaptırım
ekonomik yaptırım
paket
polonya
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Polonya'nın AB Büyükelçisi Andrzej Sadosz gazetecelire demecinde, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'ya yönelik 11. yaptırım paketine 70 kişi ve 30 kuruluşun yanı sıra Drujba boru hattının güney kolundan petrol tedariki ve Rus yük römorklarına giriş yasağını dahil ettiğini söyledi.Sadosz, yeni yaptırım listesine özellikle 'çocukların sınır dışı edilmesinden sorumlu' 70 kişinin yanı sıra, yaptırımları delen ve Rus askeri çabalarını destekleyen 30'dan fazla ticari kuruluşun dahil edildiğini belirtti.Sadosz, “Liste ayrıca, yaptırımların Drujba'nın güney kolunun tamamını kapsaması ve Rus yük römorklarının giriş yasağına ilişkin Polonya önerilerini de içeriyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230616/putin-st-petersburg-ekonomik-forumunda-konusuyor---1072536594.html
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rusya, ab, yaptırım, ekonomik yaptırım, paket, polonya
rusya, ab, yaptırım, ekonomik yaptırım, paket, polonya
AB ülkeleri Rusya’ya yeni yaptırımlarda anlaştı
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AB, Rusya'ya yönelik 11. yaptırım paketine 70 kişi ve 30 kuruluşun yanı sıra Drujba boru hattının güney kolundan petrol tedariki ve Rus yük römorklarına giriş yasağını dahil etti.
Polonya'nın AB Büyükelçisi Andrzej Sadosz gazetecelire demecinde, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'ya yönelik 11. yaptırım paketine 70 kişi ve 30 kuruluşun yanı sıra Drujba boru hattının güney kolundan petrol tedariki ve Rus yük römorklarına giriş yasağını dahil ettiğini söyledi.
Sadosz, yeni yaptırım listesine özellikle 'çocukların sınır dışı edilmesinden sorumlu' 70 kişinin yanı sıra, yaptırımları delen ve Rus askeri çabalarını destekleyen 30'dan fazla ticari kuruluşun dahil edildiğini belirtti.
Sadosz, “Liste ayrıca, yaptırımların Drujba'nın güney kolunun tamamını kapsaması ve Rus yük römorklarının giriş yasağına ilişkin Polonya önerilerini de içeriyor" ifadelerini kullandı.