https://sputniknews.com.tr/20230621/-mecliste-yeni-donemin-ilk-tartismasi-yasandi-1072687534.html

Meclis'te yeni dönemin ilk tartışması yaşandı

Meclis'te yeni dönemin ilk tartışması yaşandı

Meclis Genel Kurulu'nda dün AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Bu, Meclis'te yeni dönemin ilk tartışması olarak kayıtlara geçti. 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T09:58+0300

2023-06-21T09:58+0300

2023-06-21T09:59+0300

politika

meclis

tartışma

turhan çömez

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönemin ilk tartışması AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında yaşanınca tansiyon yükseldi. NTV'nin haberine göre tartışmayı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in "Tek adam" eleştirisi başlattı. Çömez'e yanıt AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel'den geldi. Karayel'in kürsü konuşması sırasında İYİ Partili milletvekilleri ayağa kalkınca AK Parti sıralarından da vekillerin ayağa kalması tansiyonu yükseltti. Tartışma, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın oturuma ara vermesiyle sona erdi.

https://sputniknews.com.tr/20230620/eski-milletvekillerinin-350-suc-dosyasi-isleme-konuldu-1072671332.html

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meclis, tartışma, turhan çömez