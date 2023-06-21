https://sputniknews.com.tr/20230621/-mecliste-yeni-donemin-ilk-tartismasi-yasandi-1072687534.html
Meclis'te yeni dönemin ilk tartışması yaşandı
Meclis'te yeni dönemin ilk tartışması yaşandı
Meclis Genel Kurulu'nda dün AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Bu, Meclis'te yeni dönemin ilk tartışması olarak kayıtlara geçti. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T09:58+0300
2023-06-21T09:58+0300
2023-06-21T09:59+0300
politika
meclis
tartışma
turhan çömez
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönemin ilk tartışması AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında yaşanınca tansiyon yükseldi. NTV'nin haberine göre tartışmayı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in "Tek adam" eleştirisi başlattı. Çömez'e yanıt AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel'den geldi. Karayel'in kürsü konuşması sırasında İYİ Partili milletvekilleri ayağa kalkınca AK Parti sıralarından da vekillerin ayağa kalması tansiyonu yükseltti. Tartışma, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın oturuma ara vermesiyle sona erdi.
https://sputniknews.com.tr/20230620/eski-milletvekillerinin-350-suc-dosyasi-isleme-konuldu-1072671332.html
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meclis, tartışma, turhan çömez
meclis, tartışma, turhan çömez
Meclis'te yeni dönemin ilk tartışması yaşandı
09:58 21.06.2023 (güncellendi: 09:59 21.06.2023) Abone ol
Meclis Genel Kurulu'nda dün AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Bu, Meclis'te yeni dönemin ilk tartışması olarak kayıtlara geçti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönemin ilk tartışması AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında yaşanınca tansiyon yükseldi.
NTV'nin haberine göre tartışmayı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in "Tek adam" eleştirisi başlattı. Çömez'e yanıt AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel'den geldi.
Karayel'in kürsü konuşması sırasında İYİ Partili milletvekilleri ayağa kalkınca AK Parti sıralarından da vekillerin ayağa kalması tansiyonu yükseltti.
Tartışma, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın oturuma ara vermesiyle sona erdi.