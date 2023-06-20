https://sputniknews.com.tr/20230620/eski-milletvekillerinin-350-suc-dosyasi-isleme-konuldu-1072671332.html
Eski milletvekillerinin 350 suç dosyası işleme konuldu
Eski milletvekillerinin 350 suç dosyası işleme konuldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu yeni yasama... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T20:12+0300
2023-06-20T20:12+0300
2023-06-20T20:12+0300
türkiye
tbmm
ankara cumhuriyet başsavcılığı
terör
dosya
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0e/1072408174_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_d6ea678cc6f8abd2f82d9fda59f242da.jpg
Genel, terör ve memur suçlarını soruşturma bürolarına gönderilen dosyalar için savcılar tayin edilecek ardından şüpheliler ifadeye çağrılacak.AA'nın haberine göre Meclis Başkanı ve komisyon üyeleri seçildikten sonra, önceki yasama döneminden kalan 2002 fezleke tasnif için Cumhurbaşkanlığına gönderildi.Cumhurbaşkanlığı, hakkında fezleke hazırlanan ve yeni yasama döneminde milletvekili seçilenlerin dosyasını yeniden Meclis'e, milletvekili seçilemeyenlerin dosyalarını ise Adalet Bakanlığına gönderecek.Bakanlık ise soruşturmaların tamamlanması için binden fazla suç dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştıracak.Bu işlem sürerken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, hakkında soruşturma açılan ancak fezlekesi Meclis'e gönderilmeyen önceki dönem milletvekillerine ait 350 dosyayı ilgili soruşturma bürolarına dağıttı.Bunlar arasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "kamu görevlisine hakaret" ve "iftira" suçlarından 18 dosyası bulunuyor.İfadesini başsavcıvekili alacakDosyaların gönderildiği genel, terör ve memur suçlarını soruşturma bürolarındaki savcılar, soruşturma kapsamında yasama dokunulmazlığı olmayan eski milletvekillerinin ifadesine başvuracak.Bu kapsamda adliyeye davet edilmesi beklenen Kılıçdaroğlu'nun ifadesi, dosyasının bulunduğu soruşturma bürosunun başsavcıvekili tarafından alınacak.Sonraki aşamada ise yeterli delil elde edilmesi halinde Kılıçdaroğlu hakkında dava açılacak.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0e/1072408174_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_fd8e04d39249f4fcf8170a058328cdee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tbmm, ankara cumhuriyet başsavcılığı, terör, dosya, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
tbmm, ankara cumhuriyet başsavcılığı, terör, dosya, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
Eski milletvekillerinin 350 suç dosyası işleme konuldu
Abone ol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu yeni yasama döneminde milletvekili seçilemeyenlere ait 350 suç dosyası işleme konuldu.
Genel, terör ve memur suçlarını soruşturma bürolarına gönderilen dosyalar için savcılar tayin edilecek ardından şüpheliler ifadeye çağrılacak.
AA'nın haberine göre Meclis Başkanı ve komisyon üyeleri seçildikten sonra, önceki yasama döneminden kalan 2002 fezleke tasnif için Cumhurbaşkanlığına gönderildi.
Cumhurbaşkanlığı, hakkında fezleke hazırlanan ve yeni yasama döneminde milletvekili seçilenlerin dosyasını yeniden Meclis'e, milletvekili seçilemeyenlerin dosyalarını ise Adalet Bakanlığına gönderecek.
Bakanlık ise soruşturmaların tamamlanması için binden fazla suç dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştıracak.
Bu işlem sürerken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, hakkında soruşturma açılan ancak fezlekesi Meclis'e gönderilmeyen önceki dönem milletvekillerine ait 350 dosyayı ilgili soruşturma bürolarına dağıttı.
Bunlar arasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "kamu görevlisine hakaret" ve "iftira" suçlarından 18 dosyası bulunuyor.
İfadesini başsavcıvekili alacak
Dosyaların gönderildiği genel, terör ve memur suçlarını soruşturma bürolarındaki savcılar, soruşturma kapsamında yasama dokunulmazlığı olmayan eski milletvekillerinin ifadesine başvuracak.
Bu kapsamda adliyeye davet edilmesi beklenen Kılıçdaroğlu'nun ifadesi, dosyasının bulunduğu soruşturma bürosunun başsavcıvekili tarafından alınacak.
Sonraki aşamada ise yeterli delil elde edilmesi halinde Kılıçdaroğlu hakkında dava açılacak.