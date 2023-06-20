https://sputniknews.com.tr/20230620/eski-milletvekillerinin-350-suc-dosyasi-isleme-konuldu-1072671332.html

Eski milletvekillerinin 350 suç dosyası işleme konuldu

Eski milletvekillerinin 350 suç dosyası işleme konuldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu yeni yasama... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T20:12+0300

2023-06-20T20:12+0300

2023-06-20T20:12+0300

türkiye

tbmm

ankara cumhuriyet başsavcılığı

terör

dosya

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

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Genel, terör ve memur suçlarını soruşturma bürolarına gönderilen dosyalar için savcılar tayin edilecek ardından şüpheliler ifadeye çağrılacak.AA'nın haberine göre Meclis Başkanı ve komisyon üyeleri seçildikten sonra, önceki yasama döneminden kalan 2002 fezleke tasnif için Cumhurbaşkanlığına gönderildi.Cumhurbaşkanlığı, hakkında fezleke hazırlanan ve yeni yasama döneminde milletvekili seçilenlerin dosyasını yeniden Meclis'e, milletvekili seçilemeyenlerin dosyalarını ise Adalet Bakanlığına gönderecek.Bakanlık ise soruşturmaların tamamlanması için binden fazla suç dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştıracak.Bu işlem sürerken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, hakkında soruşturma açılan ancak fezlekesi Meclis'e gönderilmeyen önceki dönem milletvekillerine ait 350 dosyayı ilgili soruşturma bürolarına dağıttı.Bunlar arasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "kamu görevlisine hakaret" ve "iftira" suçlarından 18 dosyası bulunuyor.İfadesini başsavcıvekili alacakDosyaların gönderildiği genel, terör ve memur suçlarını soruşturma bürolarındaki savcılar, soruşturma kapsamında yasama dokunulmazlığı olmayan eski milletvekillerinin ifadesine başvuracak.Bu kapsamda adliyeye davet edilmesi beklenen Kılıçdaroğlu'nun ifadesi, dosyasının bulunduğu soruşturma bürosunun başsavcıvekili tarafından alınacak.Sonraki aşamada ise yeterli delil elde edilmesi halinde Kılıçdaroğlu hakkında dava açılacak.

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tbmm, ankara cumhuriyet başsavcılığı, terör, dosya, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu