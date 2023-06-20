https://sputniknews.com.tr/20230620/yunan-basininda-turk-tanklarini-vurma-cagrisi-turkiyeye-karsi-tanksavar-gucunu-artirin-1072640404.html
Yunan basınında, Türk tanklarını 'vurma çağrısı': 'Türkiye'ye karşı tanksavar gücünü artırın'
Yunan basınında, Türk tanklarını 'vurma çağrısı': 'Türkiye'ye karşı tanksavar gücünü artırın'
Yunan basınından Pentapostagma gazetesi, Amerikan tanksavar füzelerinin tedarik edilmesi için çağrı yaptı. Türkiye ile yaşanabilecek muhtemel çatışmada bu... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T09:27+0300
2023-06-20T09:27+0300
2023-06-20T09:27+0300
savunma
yunan
yunan askerleri
yunanistan
türkiye
abd
tank
meriç
meriç nehri
adalar
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Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımlarının yakından takip edildiği yerlerin başında gelen Yunanistan'da Pentapostagma gazetesi, "Türk tankı öldürücü! Yunanistan, Amerikan Javelin tanksavar füzelerini tedarik edecek mi?" başlıklı haberinde Türkiye'nin tank gücünü hedef aldı.ABD'nin Javelin tank savar sistemlerinin üretimiyle ilgili kapasitesini artırdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:'Tanklar, Meriç ve adalardaki kara operasyonlarının sonucunu şekillendirerek önemli bir rol oynayacak'Haberde, olası Yunan-Türk askeri çatışmasında Atina'nın tanksavar yeteneklerini artırması gerektiği çağrısı da yapıldı.Her iki ülkenin tank potansiyelinin, "Meriç ve adalardaki kara operasyonlarının sonucunu şekillendirerek önemli bir rol oynayacağı" kaydedildi. Haberde, "Ukrayna'daki savaşta kanıtlanmış oldukça etkili ve güvenilir Javelin tanksavarları ile tanksavar savunmamızın güçlendirilmesi zorunlu hale geliyor" denildi.Türkiye'nin 2026 yılına kadar tamamlanması planlanan 81 Leopard 2A4 tankının modernizasyon çalışmalarını yürüterek tank potansiyelini yükseltmeye çalıştığının da bilindiği kaydedildi. 2025 yılının ise yeni Altay tanklarının seri üretim yılı olacağına dikkat çekilerek şöyle denildi:'Ankara saldırganlığa devam ediyor, insansız savaş uçağı Kızılelma'yı yeniden test ettiler'Aynı gazetenin haberinde, Baykar tarafından üretilen Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağından da bahsedildi. Kızılelma'nın Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ne işaret edilerek şunlar kaydedildi:Kızılelma'nın 2024'te seri üretime başlayacağı, TCG Anadolu gemisinden ilk testinin ise 2025 gerçekleştirileceği notuna yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230620/natodan-kosova-ve-sirbistana-diyalog-cagrisi-1072637478.html
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yunan, yunan askerleri, yunanistan, türkiye, abd, tank, meriç, meriç nehri, adalar, leopard 2a4 tipi tank, modernizasyon, akkor, seri üretim, füze, radar, radar sistemi, tank savar füze, tanksavar, tcg anadolu gemisi, kızılelma
Yunan basınında, Türk tanklarını 'vurma çağrısı': 'Türkiye'ye karşı tanksavar gücünü artırın'
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Yunan basınından Pentapostagma gazetesi, Amerikan tanksavar füzelerinin tedarik edilmesi için çağrı yaptı. Türkiye ile yaşanabilecek muhtemel çatışmada bu yönde adım atılması gerektiği kaydedildi.
Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımlarının yakından takip edildiği yerlerin başında gelen Yunanistan'da Pentapostagma gazetesi, "Türk tankı öldürücü! Yunanistan, Amerikan Javelin tanksavar füzelerini tedarik edecek mi?" başlıklı haberinde Türkiye'nin tank gücünü hedef aldı.
ABD'nin Javelin tank savar sistemlerinin üretimiyle ilgili kapasitesini artırdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Türk tanklarını tepelerinden vurabilmeleri büyük bir avantaj. O kısım, Türk tanklarının en az zırha sahip oldukları ve AKKOR savunma sistemleri tarafından korunmayan bir yer."
'Tanklar, Meriç ve adalardaki kara operasyonlarının sonucunu şekillendirerek önemli bir rol oynayacak'
Haberde, olası Yunan-Türk askeri çatışmasında Atina'nın tanksavar yeteneklerini artırması gerektiği çağrısı da yapıldı.
Her iki ülkenin tank potansiyelinin, "Meriç ve adalardaki kara operasyonlarının sonucunu şekillendirerek önemli bir rol oynayacağı" kaydedildi. Haberde, "Ukrayna'daki savaşta kanıtlanmış oldukça etkili ve güvenilir Javelin tanksavarları ile tanksavar savunmamızın güçlendirilmesi zorunlu hale geliyor" denildi.
Türkiye'nin 2026 yılına kadar tamamlanması planlanan 81 Leopard 2A4 tankının modernizasyon çalışmalarını yürüterek tank potansiyelini yükseltmeye çalıştığının da bilindiği kaydedildi. 2025 yılının ise yeni Altay tanklarının seri üretim yılı olacağına dikkat çekilerek şöyle denildi:
"Aynı zamanda Türkiye, tankları için AKKOR sisteminin inşasına devam ediyor. AKKOR, yüksek teknolojiye sahip radarı ile gelen füze veya tanksavar füzesini çok kısa sürede tespit ettikten sonra 360 derecelik koruma kalkanı oluşturacak. Güdümlü doğal imha mühimmatları, üzerlerindeki sensörler sayesinde tanksavar tehdidi yaklaştığı anda infilak ederek tehdidi etkisiz hale getirecek."
'Ankara saldırganlığa devam ediyor, insansız savaş uçağı Kızılelma'yı yeniden test ettiler'
Aynı gazetenin haberinde, Baykar tarafından üretilen Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağından da bahsedildi. Kızılelma'nın Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ne işaret edilerek şunlar kaydedildi:
"Ankara saldırganlığa devam ediyor. İnsansız savaş uçağı Kızılelma'yı yeniden test ettiler. (Cumhurbaşkanı) Erdoğan, Miçotakis ile silahlanma konusunu görüşeceğini söylerken, Kızılelma'nın bir testi daha yapıldı."
Kızılelma'nın 2024'te seri üretime başlayacağı, TCG Anadolu gemisinden ilk testinin ise 2025 gerçekleştirileceği notuna yer verildi.