https://sputniknews.com.tr/20230620/yunan-basininda-turk-tanklarini-vurma-cagrisi-turkiyeye-karsi-tanksavar-gucunu-artirin-1072640404.html

Yunan basınında, Türk tanklarını 'vurma çağrısı': 'Türkiye'ye karşı tanksavar gücünü artırın'

Yunan basınında, Türk tanklarını 'vurma çağrısı': 'Türkiye'ye karşı tanksavar gücünü artırın'

Yunan basınından Pentapostagma gazetesi, Amerikan tanksavar füzelerinin tedarik edilmesi için çağrı yaptı. Türkiye ile yaşanabilecek muhtemel çatışmada bu... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T09:27+0300

2023-06-20T09:27+0300

2023-06-20T09:27+0300

savunma

yunan

yunan askerleri

yunanistan

türkiye

abd

tank

meriç

meriç nehri

adalar

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Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımlarının yakından takip edildiği yerlerin başında gelen Yunanistan'da Pentapostagma gazetesi, "Türk tankı öldürücü! Yunanistan, Amerikan Javelin tanksavar füzelerini tedarik edecek mi?" başlıklı haberinde Türkiye'nin tank gücünü hedef aldı.ABD'nin Javelin tank savar sistemlerinin üretimiyle ilgili kapasitesini artırdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:'Tanklar, Meriç ve adalardaki kara operasyonlarının sonucunu şekillendirerek önemli bir rol oynayacak'Haberde, olası Yunan-Türk askeri çatışmasında Atina'nın tanksavar yeteneklerini artırması gerektiği çağrısı da yapıldı.Her iki ülkenin tank potansiyelinin, "Meriç ve adalardaki kara operasyonlarının sonucunu şekillendirerek önemli bir rol oynayacağı" kaydedildi. Haberde, "Ukrayna'daki savaşta kanıtlanmış oldukça etkili ve güvenilir Javelin tanksavarları ile tanksavar savunmamızın güçlendirilmesi zorunlu hale geliyor" denildi.Türkiye'nin 2026 yılına kadar tamamlanması planlanan 81 Leopard 2A4 tankının modernizasyon çalışmalarını yürüterek tank potansiyelini yükseltmeye çalıştığının da bilindiği kaydedildi. 2025 yılının ise yeni Altay tanklarının seri üretim yılı olacağına dikkat çekilerek şöyle denildi:'Ankara saldırganlığa devam ediyor, insansız savaş uçağı Kızılelma'yı yeniden test ettiler'Aynı gazetenin haberinde, Baykar tarafından üretilen Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağından da bahsedildi. Kızılelma'nın Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ne işaret edilerek şunlar kaydedildi:Kızılelma'nın 2024'te seri üretime başlayacağı, TCG Anadolu gemisinden ilk testinin ise 2025 gerçekleştirileceği notuna yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230620/natodan-kosova-ve-sirbistana-diyalog-cagrisi-1072637478.html

yunanistan

meriç

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