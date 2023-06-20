https://sputniknews.com.tr/20230620/natodan-kosova-ve-sirbistana-diyalog-cagrisi-1072637478.html
NATO'dan Kosova ve Sırbistan'a 'diyalog' çağrısı
NATO'dan Kosova ve Sırbistan'a 'diyalog' çağrısı
NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Michele Ristuccia, Kosova ve Sırbistan'a gereksiz söylemlerden kaçınma ve müzakere masasına geri... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T05:22+0300
2023-06-20T05:22+0300
2023-06-20T05:22+0300
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Ristuccia, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen basın toplantısında, barışçıl görünen atmosfere rağmen Kosova'nın kuzeyinde durumun hala gergin olduğuna dikkati çekerek, "Her iki tarafı da gereksiz söylemlerden kaçınmaya ve durumu çözmenin tek yolu olan müzakere masasına geri dönmeye davet ediyorum" ifadesini kullandı.Kosova halkının çoğunluğunun barış içinde yaşamak istediğini vurgulayan Ristuccia, şöyle devam etti: "KFOR birliklerinin sayısının (Kosova Savaşı'nın sona erdiği) 1999'dan 2023'e büyük ölçüde düşmesi, elde edilen birçok başarının çok açık bir göstergesidir. Ne yazık ki bugünün dinamikleri bizi bu kazanımlar için çok ama çok endişelendiriyor ve her iki tarafın da bir an önce gerilimi azaltması, siyaset ve diplomasi yoluyla çözüm bulması gerekiyor."Askeri değil yalnızca siyasi bir çözüm olduğunu belirten Ristuccia, durumu yatıştırmak ve normale döndürmek için büyük bir diplomatik çaba sarf edildiğini söyledi.Ristuccia, NATO'nun zorluklarla daha iyi başa çıkabilmek için ülkeye ek birlikler gönderdiğine dikkati çekerek, "Bu nedenle Türk kuvvetlerinin katkısı bizim için önemli, bu durumla yüzleşmek için daha fazla esnekliğe sahip olmamızı sağlıyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230609/abd-basini-turkiye-kosovada-kfor-komutasini-devralabilir-1072242398.html
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kosova barış gücü’nün (kfor), nato, kosova, sırbistan
kosova barış gücü’nün (kfor), nato, kosova, sırbistan
NATO'dan Kosova ve Sırbistan'a 'diyalog' çağrısı
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NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Michele Ristuccia, Kosova ve Sırbistan'a gereksiz söylemlerden kaçınma ve müzakere masasına geri dönme çağrısı yaptı.
Ristuccia, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen basın toplantısında, barışçıl görünen atmosfere rağmen Kosova'nın kuzeyinde durumun hala gergin olduğuna dikkati çekerek, "Her iki tarafı da gereksiz söylemlerden kaçınmaya ve durumu çözmenin tek yolu olan müzakere masasına geri dönmeye davet ediyorum" ifadesini kullandı.
Kosova halkının çoğunluğunun barış içinde yaşamak istediğini vurgulayan Ristuccia, şöyle devam etti: "KFOR birliklerinin sayısının (Kosova Savaşı'nın sona erdiği) 1999'dan 2023'e büyük ölçüde düşmesi, elde edilen birçok başarının çok açık bir göstergesidir. Ne yazık ki bugünün dinamikleri bizi bu kazanımlar için çok ama çok endişelendiriyor ve her iki tarafın da bir an önce gerilimi azaltması, siyaset ve diplomasi yoluyla çözüm bulması gerekiyor."
Askeri değil yalnızca siyasi bir çözüm olduğunu belirten Ristuccia, durumu yatıştırmak ve normale döndürmek için büyük bir diplomatik çaba sarf edildiğini söyledi.
Ristuccia, NATO'nun zorluklarla daha iyi başa çıkabilmek için ülkeye ek birlikler gönderdiğine dikkati çekerek, "Bu nedenle Türk kuvvetlerinin katkısı bizim için önemli, bu durumla yüzleşmek için daha fazla esnekliğe sahip olmamızı sağlıyor" dedi.