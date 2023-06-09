ABD basını: Türkiye Kosova'da KFOR komutasını devralabilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyaset Bilimci Gençkaya: Kriz yalnızca parti liderini değiştirmek ile aşılamaz
09:01
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
TBMM'nin 31. Başkanı Numan Kurtulmuş seçildi
12:47
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş fırsatı değerlendiremedi
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Şimşek, IMF’siz IMF programı izleyecek
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve CHP'deki son gelişmeler!
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Liberal ekonomik politikalar Türkiye'nin kurtuluşu mu?
09:10
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Merkez Bankası'na ilk kadın başkan Hafize Gaye Erkan oldu
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTAYA DAİR
Yeni bakanların politikaları nasıl olacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor
20:45
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230609/abd-basini-turkiye-kosovada-kfor-komutasini-devralabilir-1072242398.html
ABD basını: Türkiye Kosova'da KFOR komutasını devralabilir
ABD basını: Türkiye Kosova'da KFOR komutasını devralabilir
Türkiye'nin Kosova'daki NATO öncülüğündeki KFOR gücünün komutasını bölgede son on yılın en şiddetli çatışmalarının ardından bu sonbaharda planlanan bir... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T22:23+0300
2023-06-09T22:23+0300
dünya
kosova
kfor
nato
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/1c/1042931775_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_b5251b668d19be3c4a5a6ae64e6c2ff5.jpg
Bloomberg'e isminin açıklanmamasıyla konuşan bir Türk yetkili, Türkiye'nin KFOR'un komutasını ekim ayında İtalya'dan devralmasının beklendiğini söyledi.Bloomberg, 'yetki devrinin bir süredir değerlendirildiğini, ancak nihai kararın kısa süre önce verildiğini' kaydettiKFOR'un Kosova'daki mevcudiyetinin en yüksek olduğu dönemde yaklaşık 50 bin olan asker sayısının şu anda 3 bin 800 civarında olduğu belirtiliyor.NATO'nun talebi üzerine Türkiye, Kosova'daki 30 NATO barış gücü askerinin yaralandığı protestoların ardından Kosova'ya bir tabur komando göndermişti.Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 65. motorize piyade tugayı, bölgede konuşlu NATO güçlerine takviye olarak Kosova'ya ulaşmıştı.NATO ise 700 askeri Kosova'ya takviye olarak göndermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230607/kosovadaki-turk-ozel-kuvvetlerinin-guclendirilmesi-catismanin-tum-taraflarina-yarar-saglayabilir-1072145283.html
kosova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/1c/1042931775_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_b83630e9c4afbfce9eae3957e61769f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kosova, kfor, nato, türkiye
kosova, kfor, nato, türkiye

ABD basını: Türkiye Kosova'da KFOR komutasını devralabilir

22:23 09.06.2023
© Fotoğraf : Twitter/MSBTSK, hudut birlikleri-sınır birlikleri
TSK, hudut birlikleri-sınır birlikleri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© Fotoğraf : Twitter/MSB
Abone olTelegram
Türkiye'nin Kosova'daki NATO öncülüğündeki KFOR gücünün komutasını bölgede son on yılın en şiddetli çatışmalarının ardından bu sonbaharda planlanan bir rotasyonla İtalya'dan devralması bekleniyor.
Bloomberg'e isminin açıklanmamasıyla konuşan bir Türk yetkili, Türkiye'nin KFOR'un komutasını ekim ayında İtalya'dan devralmasının beklendiğini söyledi.
Bloomberg, 'yetki devrinin bir süredir değerlendirildiğini, ancak nihai kararın kısa süre önce verildiğini' kaydetti
KFOR'un Kosova'daki mevcudiyetinin en yüksek olduğu dönemde yaklaşık 50 bin olan asker sayısının şu anda 3 bin 800 civarında olduğu belirtiliyor.
NATO'nun talebi üzerine Türkiye, Kosova'daki 30 NATO barış gücü askerinin yaralandığı protestoların ardından Kosova'ya bir tabur komando göndermişti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 65. motorize piyade tugayı, bölgede konuşlu NATO güçlerine takviye olarak Kosova'ya ulaşmıştı.
NATO ise 700 askeri Kosova'ya takviye olarak göndermişti.
Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine görevlendirilen Türk askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
DÜNYA
'Kosova'daki Türk özel kuvvetlerinin güçlendirilmesi çatışmanın tüm taraflarına yarar sağlayabilir'
7 Haziran , 17:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала