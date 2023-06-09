https://sputniknews.com.tr/20230609/abd-basini-turkiye-kosovada-kfor-komutasini-devralabilir-1072242398.html

ABD basını: Türkiye Kosova'da KFOR komutasını devralabilir

ABD basını: Türkiye Kosova'da KFOR komutasını devralabilir

Türkiye'nin Kosova'daki NATO öncülüğündeki KFOR gücünün komutasını bölgede son on yılın en şiddetli çatışmalarının ardından bu sonbaharda planlanan bir... 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T22:23+0300

2023-06-09T22:23+0300

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Bloomberg'e isminin açıklanmamasıyla konuşan bir Türk yetkili, Türkiye'nin KFOR'un komutasını ekim ayında İtalya'dan devralmasının beklendiğini söyledi.Bloomberg, 'yetki devrinin bir süredir değerlendirildiğini, ancak nihai kararın kısa süre önce verildiğini' kaydettiKFOR'un Kosova'daki mevcudiyetinin en yüksek olduğu dönemde yaklaşık 50 bin olan asker sayısının şu anda 3 bin 800 civarında olduğu belirtiliyor.NATO'nun talebi üzerine Türkiye, Kosova'daki 30 NATO barış gücü askerinin yaralandığı protestoların ardından Kosova'ya bir tabur komando göndermişti.Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 65. motorize piyade tugayı, bölgede konuşlu NATO güçlerine takviye olarak Kosova'ya ulaşmıştı.NATO ise 700 askeri Kosova'ya takviye olarak göndermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230607/kosovadaki-turk-ozel-kuvvetlerinin-guclendirilmesi-catismanin-tum-taraflarina-yarar-saglayabilir-1072145283.html

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