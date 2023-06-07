'Kosova'daki Türk özel kuvvetlerinin güçlendirilmesi çatışmanın tüm taraflarına yarar sağlayabilir'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Onur Öymen: Genel başkan değişimi güç kazandırır
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyon Galatasaray derbiden de mutlu ayrıldı
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Yılmaz Ateş: Kılıçdaroğlu süratle ‘firavunlaşmaya’ doğru gidiyor
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
BRICS ve Küresel Güney'in meydan okuması
16:03
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Şarkılar bu kez Nurhan Damcıoğlu için çalındı
18:33
87 dk
Z RAPORU
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
SES Partisi lideri Bilgen: Hüda-Par'ın Cumhur İttifakı'nda olmasının ilk sebebi sandık güvenliğiydi
09:11
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Yeni Kabine dün ilk toplantısını yaptı
12:45
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Süper Lig'de ikinci kim olacak? Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı?
14:06
45 dk
ANLAT BANA
Merkez Bankası Başkanlığı için Hafize Gaye Erkan düşünülüyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
NATO Vinilius Zirvesi'ne giderken
16:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230607/kosovadaki-turk-ozel-kuvvetlerinin-guclendirilmesi-catismanin-tum-taraflarina-yarar-saglayabilir-1072145283.html
'Kosova'daki Türk özel kuvvetlerinin güçlendirilmesi çatışmanın tüm taraflarına yarar sağlayabilir'
'Kosova'daki Türk özel kuvvetlerinin güçlendirilmesi çatışmanın tüm taraflarına yarar sağlayabilir'
Sırp uzmanlar, NATO'nun Kosova Barış Gücü’nün (KFOR) Kosova'daki askeri misyonunun Türk özel kuvvetlerinin katılımıyla güçlendirilmesinin Belgrad ve... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T17:44+0300
2023-06-07T17:44+0300
dünya
türkiye
sırbistan
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/07/1072145126_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_26b939c22c22cc9390776e2cfb4b9678.jpg
Sırbistan ve Kosova arasındaki gerilimi Sputnik’e değerlendiren Sırp siyaset bilimciler, Ankara'nın Sırbistan ve Priştine ile iyi ilişkileri göz önüne alındığında, Türk özel kuvvetlerinin Kosova ve Metohija'da istikrar sağlayıcı bir rol oynayabileceğini ifade etti.Avrupa Araştırmaları Enstitüsü uzmanı Raiko Petroviç, “Türk birliğinin Kosova'da güçlendirilmesinin, Kosovalı Sırpları koruma açısından eylemlerinin felaket olduğu kanıtlanan herhangi bir ülkeden daha iyi olacağına şüphe yok” dedi.Siyaset bilimci Aleksander Gaiç ise, Türk KFOR birliğinin güçlendirilmesinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgedeki arabulucu konumunu güçlendirmesi ve kendisini hem Batı ve NATO müttefikleri, hem de Rus-Avrasya ve Sırp ortakları için ‘kabul edilebilir bir oyuncu’ olarak göstermesi için bir fırsat olduğunu vurguladı.Türkiye’nin bu konuda aynı zamanda kendi çıkarlarını da gözeteceğini belirten Gaiç. "Belki Türkler, Sırplar ve Arnavutlarla ilişkilerinde çok daha gerçekçi ve esnek davranacaklar. Büyük olasılıkla, her iki taraf için de kabul edilebilir çözümü bulmaya çalışan bir tür tampon ve arabulucu rolünü oynamaya çalışacaklar” değerlendirmesinde bulundu.
sırbistan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/07/1072145126_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b50a1a9dbe84c473faa407abf09b3ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, sırbistan, rusya
türkiye, sırbistan, rusya

'Kosova'daki Türk özel kuvvetlerinin güçlendirilmesi çatışmanın tüm taraflarına yarar sağlayabilir'

17:44 07.06.2023
© AAKosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine görevlendirilen Türk askerleri
Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine görevlendirilen Türk askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Sırp uzmanlar, NATO'nun Kosova Barış Gücü’nün (KFOR) Kosova'daki askeri misyonunun Türk özel kuvvetlerinin katılımıyla güçlendirilmesinin Belgrad ve Priştine’nin yanı sıra Ankara için de yararlı olabileceğini belirtti.
Sırbistan ve Kosova arasındaki gerilimi Sputnik’e değerlendiren Sırp siyaset bilimciler, Ankara'nın Sırbistan ve Priştine ile iyi ilişkileri göz önüne alındığında, Türk özel kuvvetlerinin Kosova ve Metohija'da istikrar sağlayıcı bir rol oynayabileceğini ifade etti.
Avrupa Araştırmaları Enstitüsü uzmanı Raiko Petroviç, “Türk birliğinin Kosova'da güçlendirilmesinin, Kosovalı Sırpları koruma açısından eylemlerinin felaket olduğu kanıtlanan herhangi bir ülkeden daha iyi olacağına şüphe yok” dedi.
Siyaset bilimci Aleksander Gaiç ise, Türk KFOR birliğinin güçlendirilmesinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgedeki arabulucu konumunu güçlendirmesi ve kendisini hem Batı ve NATO müttefikleri, hem de Rus-Avrasya ve Sırp ortakları için ‘kabul edilebilir bir oyuncu’ olarak göstermesi için bir fırsat olduğunu vurguladı.
Türkiye’nin bu konuda aynı zamanda kendi çıkarlarını da gözeteceğini belirten Gaiç. "Belki Türkler, Sırplar ve Arnavutlarla ilişkilerinde çok daha gerçekçi ve esnek davranacaklar. Büyük olasılıkla, her iki taraf için de kabul edilebilir çözümü bulmaya çalışan bir tür tampon ve arabulucu rolünü oynamaya çalışacaklar” değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала