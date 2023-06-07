https://sputniknews.com.tr/20230607/kosovadaki-turk-ozel-kuvvetlerinin-guclendirilmesi-catismanin-tum-taraflarina-yarar-saglayabilir-1072145283.html

'Kosova'daki Türk özel kuvvetlerinin güçlendirilmesi çatışmanın tüm taraflarına yarar sağlayabilir'

'Kosova'daki Türk özel kuvvetlerinin güçlendirilmesi çatışmanın tüm taraflarına yarar sağlayabilir'

Sırp uzmanlar, NATO'nun Kosova Barış Gücü’nün (KFOR) Kosova'daki askeri misyonunun Türk özel kuvvetlerinin katılımıyla güçlendirilmesinin Belgrad ve... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T17:44+0300

2023-06-07T17:44+0300

2023-06-07T17:44+0300

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Sırbistan ve Kosova arasındaki gerilimi Sputnik’e değerlendiren Sırp siyaset bilimciler, Ankara'nın Sırbistan ve Priştine ile iyi ilişkileri göz önüne alındığında, Türk özel kuvvetlerinin Kosova ve Metohija'da istikrar sağlayıcı bir rol oynayabileceğini ifade etti.Avrupa Araştırmaları Enstitüsü uzmanı Raiko Petroviç, “Türk birliğinin Kosova'da güçlendirilmesinin, Kosovalı Sırpları koruma açısından eylemlerinin felaket olduğu kanıtlanan herhangi bir ülkeden daha iyi olacağına şüphe yok” dedi.Siyaset bilimci Aleksander Gaiç ise, Türk KFOR birliğinin güçlendirilmesinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgedeki arabulucu konumunu güçlendirmesi ve kendisini hem Batı ve NATO müttefikleri, hem de Rus-Avrasya ve Sırp ortakları için ‘kabul edilebilir bir oyuncu’ olarak göstermesi için bir fırsat olduğunu vurguladı.Türkiye’nin bu konuda aynı zamanda kendi çıkarlarını da gözeteceğini belirten Gaiç. "Belki Türkler, Sırplar ve Arnavutlarla ilişkilerinde çok daha gerçekçi ve esnek davranacaklar. Büyük olasılıkla, her iki taraf için de kabul edilebilir çözümü bulmaya çalışan bir tür tampon ve arabulucu rolünü oynamaya çalışacaklar” değerlendirmesinde bulundu.

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