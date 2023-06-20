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https://sputniknews.com.tr/20230620/yeni-asgari-ucretle-hepsi-degisti-kidem-tazminati-issizlik-maasi-gss-primi-1072648072.html
Yeni asgari ücretle hepsi değişti: Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi...
Yeni asgari ücretle hepsi değişti: Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi konusunda anlaştı. Yeni asgari... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T12:09+0300
2023-06-20T12:11+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari geçim
2023
asgari ücret 2023
kıdem tazminatı
65 yaş aylığı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin yılın ikinci yarısında brüt 13 bin 414 liraya, net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini bildirerek, kararın işçi, işveren ve hükümetin mutabakatıyla alındığını belirtti.Asgari ücretle neler değişecek?Hürriyet'in haberine göre, asgari ücretin artacak olmasıyla birlikte bazı ücretlerde değişiklikler yaşandı. Bunların başında işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş üstü aylıkları, engelli aylığı, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve Bireysel Emeklilik kesintileri yer alıyor.İşsizlik maaşıÇalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Yeni asgari ücrete yüzde 34.04 zam yapıldı. En düşük işsizlik maaşı 5 bin 324 lira, en yüksek de 10 bin 650 lira olarak ödenecek.Askerlik ve doğum borçlanmasıEmekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı kadar artacak. Mevcut durumda en düşük prim günlük 106.75 lira, en yüksek prim de 693.89 lira. Asgari ücrete yüzde 34.04 oranında zam gelmesinden dolayı en düşük prim günlük 143 lira, en yüksek de 730 oldu.GSS primiGenel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de asgari ücret zammı kadar artış yaşayacak. Geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan kişilerin primlerini devlet karşılıyor. Geliri bunun üzerinde olanlar ise primlerini kendisi ödüyor. GSS hesaplaması brüt asgari ücretin yüzde 3'ü alınarak ortaya çıkıyor. SGK, 2023'ün ilk 6 ayı için Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 300,24 lira olarak belirlemişti. Buna göre asgari ücrete yüzde 34.04 zam geldiği için GSS primi 402 lira oldu.65 yaş aylığı65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı da yeni asgari ücretle değişiklik gösterecek. Mevcut 65 yaş aylığı 2 bin 604 lira olarak ödeniyor. Asgari ücrete yüzde 34.04 zam geldiğinden dolayı yeni 65 yaş aylığı 3 bin 490 lira oldu.Kıdem tazminatıMevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 13 bin 414 lira oldu. Örnek vermek gerekirse 10 yıldır asgari ücretli olarak aynı işyerinde çalışan kişinin alacağı kıdem tazminatı 134 bin 140 lira oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230620/asgari-ucrette-3-toplanti-sona-erdi-calisma-bakani-aciklama-yapiyor-1072645746.html
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işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, staj ücreti, kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması, rapor ücretleri, engelli aylığı, gss primi
işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, staj ücreti, kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması, rapor ücretleri, engelli aylığı, gss primi

Yeni asgari ücretle hepsi değişti: Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi...

12:09 20.06.2023 (güncellendi: 12:11 20.06.2023)
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi konusunda anlaştı. Yeni asgari ücretle birlikte birçok ücrette yapılan zam oranında artışlar gerçekleşecek. Asgari ücrete zam oranı yüzde 34 oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin yılın ikinci yarısında brüt 13 bin 414 liraya, net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini bildirerek, kararın işçi, işveren ve hükümetin mutabakatıyla alındığını belirtti.

Asgari ücretle neler değişecek?

Hürriyet'in haberine göre, asgari ücretin artacak olmasıyla birlikte bazı ücretlerde değişiklikler yaşandı. Bunların başında işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş üstü aylıkları, engelli aylığı, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve Bireysel Emeklilik kesintileri yer alıyor.

İşsizlik maaşı

Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Yeni asgari ücrete yüzde 34.04 zam yapıldı. En düşük işsizlik maaşı 5 bin 324 lira, en yüksek de 10 bin 650 lira olarak ödenecek.

Askerlik ve doğum borçlanması

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı kadar artacak. Mevcut durumda en düşük prim günlük 106.75 lira, en yüksek prim de 693.89 lira. Asgari ücrete yüzde 34.04 oranında zam gelmesinden dolayı en düşük prim günlük 143 lira, en yüksek de 730 oldu.

GSS primi

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de asgari ücret zammı kadar artış yaşayacak. Geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan kişilerin primlerini devlet karşılıyor. Geliri bunun üzerinde olanlar ise primlerini kendisi ödüyor. GSS hesaplaması brüt asgari ücretin yüzde 3'ü alınarak ortaya çıkıyor. SGK, 2023'ün ilk 6 ayı için Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 300,24 lira olarak belirlemişti. Buna göre asgari ücrete yüzde 34.04 zam geldiği için GSS primi 402 lira oldu.

65 yaş aylığı

65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı da yeni asgari ücretle değişiklik gösterecek. Mevcut 65 yaş aylığı 2 bin 604 lira olarak ödeniyor. Asgari ücrete yüzde 34.04 zam geldiğinden dolayı yeni 65 yaş aylığı 3 bin 490 lira oldu.

Kıdem tazminatı

Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 13 bin 414 lira oldu. Örnek vermek gerekirse 10 yıldır asgari ücretli olarak aynı işyerinde çalışan kişinin alacağı kıdem tazminatı 134 bin 140 lira oldu.
Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
EKONOMİ
Yeni asgari ücret zammı belli oldu
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