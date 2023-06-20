https://sputniknews.com.tr/20230620/usakta-ekmek-75-tl-oldu-1072661625.html
Uşak’ta ekmek 7.5 TL oldu
Uşak’ta ekmek 7.5 TL oldu
Uşak’ta gramajı 210'dan 250'ye yükseltilen ekmeğin fiyatı, yüzde 50 zamla 5 TL’den 7.5 TL’ye çıkartıldı. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T15:51+0300
2023-06-20T15:51+0300
2023-06-20T15:51+0300
ekonomi
ekmek
uşak
zam
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Geçtiğimiz hafta simit ve bazı unlu mamullere gelen zamla birlikte ekmeğe gelen zam da belli oldu. Yeni yapılan zamla birlikte 5 TL’den satılan 210 gram ekmek fiyatı yüzde 50 zamla 7.5 TL’ye, gramajı ise 250 grama çıkarıldı. 'Kaçınılmazdı'Yapılan zammın kaçınılmaz olduğunu söyleyen Uşak Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birlik Başkanı Atalay Savaş, “Dövizin hızla yükselmesi, esnafımızın girdi maliyetlerinin korkunç şekilde artması, başta ekmek ve unlu mamuller olmak üzere birçok değişik dalda faaliyet gösteren esnafımızı sıkıntıya sokmuştur. Hükümetimizin fırıncılara un tahsisini kaldırması, buğday ve un fiyatlarındaki arış, fırıncı esnafımız için bu zammı kaçınılmaz kılmıştır” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230620/motorine-buyuk-zam-1072639621.html
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ekmek, uşak, zam
Uşak’ta ekmek 7.5 TL oldu
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Uşak’ta gramajı 210'dan 250'ye yükseltilen ekmeğin fiyatı, yüzde 50 zamla 5 TL’den 7.5 TL’ye çıkartıldı.
Geçtiğimiz hafta simit ve bazı unlu mamullere gelen zamla birlikte ekmeğe gelen zam da belli oldu.
Yeni yapılan zamla birlikte 5 TL’den satılan 210 gram ekmek fiyatı yüzde 50 zamla 7.5 TL’ye, gramajı ise 250 grama çıkarıldı.
'Kaçınılmazdı'
Yapılan zammın kaçınılmaz olduğunu söyleyen Uşak Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birlik Başkanı Atalay Savaş, “Dövizin hızla yükselmesi, esnafımızın girdi maliyetlerinin korkunç şekilde artması, başta ekmek ve unlu mamuller olmak üzere birçok değişik dalda faaliyet gösteren esnafımızı sıkıntıya sokmuştur. Hükümetimizin fırıncılara un tahsisini kaldırması, buğday ve un fiyatlarındaki arış, fırıncı esnafımız için bu zammı kaçınılmaz kılmıştır” dedi.