https://sputniknews.com.tr/20230620/motorine-buyuk-zam-1072639621.html

Motorine büyük zam

Motorine büyük zam

Motorine 1 lira 64 kuruş zam gelirken söz konusu artış pompa satış fiyatlarına yansıdı. 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T08:17+0300

2023-06-20T08:17+0300

2023-06-20T08:17+0300

ekonomi

motorin

benzin

benzin fiyatları

kurşunlu benzin

akaryakıt

akaryakıt zammı

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Gece yarısı itibariyle motorine 1 lira 64 kuruş zam gelirken, benzin fiyatlarında bir değişiklik olmadı.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.87 liradan, benzinin litresi ise ortalama 24.04 liradan satılıyor.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230619/motorine-zam-geliyor-1072627121.html

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