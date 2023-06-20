https://sputniknews.com.tr/20230620/motorine-buyuk-zam-1072639621.html
Motorine büyük zam
Motorine büyük zam
Motorine 1 lira 64 kuruş zam gelirken söz konusu artış pompa satış fiyatlarına yansıdı. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T08:17+0300
2023-06-20T08:17+0300
2023-06-20T08:17+0300
ekonomi
motorin
benzin
benzin fiyatları
kurşunlu benzin
akaryakıt
akaryakıt zammı
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Gece yarısı itibariyle motorine 1 lira 64 kuruş zam gelirken, benzin fiyatlarında bir değişiklik olmadı.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.87 liradan, benzinin litresi ise ortalama 24.04 liradan satılıyor.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230619/motorine-zam-geliyor-1072627121.html
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benzin, motorin, motorin zam, güncel akaryakıt fiyatları, akaryakıt fiyatları
benzin, motorin, motorin zam, güncel akaryakıt fiyatları, akaryakıt fiyatları
Motorine büyük zam
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Motorine 1 lira 64 kuruş zam gelirken söz konusu artış pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Gece yarısı itibariyle motorine 1 lira 64 kuruş zam gelirken, benzin fiyatlarında bir değişiklik olmadı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.87 liradan, benzinin litresi ise ortalama 24.04 liradan satılıyor.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.