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https://sputniknews.com.tr/20230620/motorine-buyuk-zam-1072639621.html
Motorine büyük zam
Motorine büyük zam
Motorine 1 lira 64 kuruş zam gelirken söz konusu artış pompa satış fiyatlarına yansıdı. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T08:17+0300
2023-06-20T08:17+0300
ekonomi
motorin
benzin
benzin fiyatları
kurşunlu benzin
akaryakıt
akaryakıt zammı
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Gece yarısı itibariyle motorine 1 lira 64 kuruş zam gelirken, benzin fiyatlarında bir değişiklik olmadı.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.87 liradan, benzinin litresi ise ortalama 24.04 liradan satılıyor.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230619/motorine-zam-geliyor-1072627121.html
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benzin, motorin, motorin zam, güncel akaryakıt fiyatları, akaryakıt fiyatları
benzin, motorin, motorin zam, güncel akaryakıt fiyatları, akaryakıt fiyatları

Motorine büyük zam

08:17 20.06.2023
© AABenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AA
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Motorine 1 lira 64 kuruş zam gelirken söz konusu artış pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Gece yarısı itibariyle motorine 1 lira 64 kuruş zam gelirken, benzin fiyatlarında bir değişiklik olmadı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.87 liradan, benzinin litresi ise ortalama 24.04 liradan satılıyor.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
EKONOMİ
Motorine zam geliyor
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