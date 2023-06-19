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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230619/motorine-zam-geliyor-1072627121.html
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Motorinin litre fiyatı gece yarısından itibaren 1 lira 64 kuruş artacak. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
benzin
motorin
brent petrol
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Motorin fiyatına zam geldi. Motorinin litre fiyatı gece yarısından itibaren 1 lira 64 kuruş artacak. Artış pompa satış fiyatlarına yansıtılacak.Benzin grubunda bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230619/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1072605453.html
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benzin fiyatı,motorin fiyatı,benzine zam,
benzin fiyatı,motorin fiyatı,benzine zam,

Motorine zam geliyor

16:55 19.06.2023
© AAMotorin, benzin, akarakıt
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© AA
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Motorinin litre fiyatı gece yarısından itibaren 1 lira 64 kuruş artacak.
Motorin fiyatına zam geldi. Motorinin litre fiyatı gece yarısından itibaren 1 lira 64 kuruş artacak. Artış pompa satış fiyatlarına yansıtılacak.
Benzin grubunda bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
ABD dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
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