https://sputniknews.com.tr/20230619/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1072605453.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 23.6290 liradan, euro 25,8530 liradan haftaya başladı. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T10:36+0300
2023-06-19T10:36+0300
2023-06-19T10:36+0300
ekonomi
dolar
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euro
euro/tl
altın
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Serbest piyasada 23,6270 liradan alınan dolar 23,6290 liradan satılıyor. 25,8510 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 25,8530 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 23,6340 lira, euronun satış fiyatı da 25,8470 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 487 lira, çeyrek altın 2 bin 409 lira, Cumhuriyet altını 9.606 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.443 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 76.23 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.23 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 26.408 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve euro'da son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 23.6290 liradan, euro 25,8530 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 23,6270 liradan alınan dolar 23,6290 liradan satılıyor. 25,8510 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 25,8530 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 23,6340 lira, euronun satış fiyatı da 25,8470 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 487 lira, çeyrek altın 2 bin 409 lira, Cumhuriyet altını 9.606 liradan el değiştiriyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.443 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 76.23 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.23 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 26.408 dolar seviyesinde.