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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230620/ukrayna-basini-lvivde-kritik-bir-altyapi-tesisi-vurulup-tahrip-oldu-1072649547.html
Ukrayna basını: Lviv’de kritik bir altyapı tesisi vurulup tahrip oldu
Ukrayna basını: Lviv’de kritik bir altyapı tesisi vurulup tahrip oldu
Ukrayna medyası, ülkenin Lviv kentinde kritik bir altyapı tesisinin vurulduğunu ve hasar gördüğünü yazdı. Söz konusu haber, Ukrayna’nın başkenti Kiev dahil pek... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T12:54+0300
2023-06-20T12:54+0300
ukrayna
lviv
altyapı
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna krizi
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Ukrayna’da yayın yapan TSN televizyonu, Lviv’in askeri idarecilerine atıfla, kentte kritik bir altyapı tesisinin hasar gördüğünü aktardı.Lviv idarecileri, “Lviv’de kritik bir altyapı tesisi vuruldu. İnsanlar zarar görmedi. Tesisteyse yangın çıktı. Olay yerinde ilgili birimler çalışıyor” ifadelerini kullandı. Bununla beraber tesisin türüne ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ukrayna basınında, Lviv’de bu sabah sirenlerin çaldığı ve hava savunma sistemlerinin çalıştığına ilişkin haberler yer almıştı. Bunun yanında, başkent Kiev ile Hmelnitskaya ve Vinnitskaya bölgelerinde de patlama seslerinin duyulduğu kaydedildi. Yerel basında yer alan haberlere göre Ukrayna topraklarının büyük bir kısmında hava savunma sistemleri devreye girdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın bu bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini doğrulayan bir açıklama henüz yapmadı. Fakat Rusya ordusu, Ukrayna gizli servislerinin geçen sene ekim ayında Kırım Köprüsü’ne düzenledikleri saldırıdan beri Ukrayna’nın enerji, savunma ve askeri yönetim tesislerinin vurulduğu saldırılar düzenliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230620/fsb-gizli-askeri-bilgileri-ukraynanin-talimatiyla-yabanci-istihbaratcilara-ileten-sahsi-yakaladik-1072647981.html
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ukrayna, lviv, altyapı, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna krizi
ukrayna, lviv, altyapı, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna krizi

Ukrayna basını: Lviv’de kritik bir altyapı tesisi vurulup tahrip oldu

12:54 20.06.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna askeri
Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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Ukrayna medyası, ülkenin Lviv kentinde kritik bir altyapı tesisinin vurulduğunu ve hasar gördüğünü yazdı. Söz konusu haber, Ukrayna’nın başkenti Kiev dahil pek çok bölgede siren ve patlama seslerinin duyulmasını izledi.
Ukrayna’da yayın yapan TSN televizyonu, Lviv’in askeri idarecilerine atıfla, kentte kritik bir altyapı tesisinin hasar gördüğünü aktardı.
Lviv idarecileri, “Lviv’de kritik bir altyapı tesisi vuruldu. İnsanlar zarar görmedi. Tesisteyse yangın çıktı. Olay yerinde ilgili birimler çalışıyor” ifadelerini kullandı. Bununla beraber tesisin türüne ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Ukrayna basınında, Lviv’de bu sabah sirenlerin çaldığı ve hava savunma sistemlerinin çalıştığına ilişkin haberler yer almıştı. Bunun yanında, başkent Kiev ile Hmelnitskaya ve Vinnitskaya bölgelerinde de patlama seslerinin duyulduğu kaydedildi. Yerel basında yer alan haberlere göre Ukrayna topraklarının büyük bir kısmında hava savunma sistemleri devreye girdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın bu bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini doğrulayan bir açıklama henüz yapmadı. Fakat Rusya ordusu, Ukrayna gizli servislerinin geçen sene ekim ayında Kırım Köprüsü’ne düzenledikleri saldırıdan beri Ukrayna’nın enerji, savunma ve askeri yönetim tesislerinin vurulduğu saldırılar düzenliyor.
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