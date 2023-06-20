https://sputniknews.com.tr/20230620/ukrayna-basini-lvivde-kritik-bir-altyapi-tesisi-vurulup-tahrip-oldu-1072649547.html

Ukrayna basını: Lviv’de kritik bir altyapı tesisi vurulup tahrip oldu

Ukrayna basını: Lviv’de kritik bir altyapı tesisi vurulup tahrip oldu

Ukrayna medyası, ülkenin Lviv kentinde kritik bir altyapı tesisinin vurulduğunu ve hasar gördüğünü yazdı. Söz konusu haber, Ukrayna’nın başkenti Kiev dahil pek... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T12:54+0300

2023-06-20T12:54+0300

2023-06-20T12:54+0300

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ukrayna krizi

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Ukrayna’da yayın yapan TSN televizyonu, Lviv’in askeri idarecilerine atıfla, kentte kritik bir altyapı tesisinin hasar gördüğünü aktardı.Lviv idarecileri, “Lviv’de kritik bir altyapı tesisi vuruldu. İnsanlar zarar görmedi. Tesisteyse yangın çıktı. Olay yerinde ilgili birimler çalışıyor” ifadelerini kullandı. Bununla beraber tesisin türüne ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ukrayna basınında, Lviv’de bu sabah sirenlerin çaldığı ve hava savunma sistemlerinin çalıştığına ilişkin haberler yer almıştı. Bunun yanında, başkent Kiev ile Hmelnitskaya ve Vinnitskaya bölgelerinde de patlama seslerinin duyulduğu kaydedildi. Yerel basında yer alan haberlere göre Ukrayna topraklarının büyük bir kısmında hava savunma sistemleri devreye girdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın bu bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini doğrulayan bir açıklama henüz yapmadı. Fakat Rusya ordusu, Ukrayna gizli servislerinin geçen sene ekim ayında Kırım Köprüsü’ne düzenledikleri saldırıdan beri Ukrayna’nın enerji, savunma ve askeri yönetim tesislerinin vurulduğu saldırılar düzenliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230620/fsb-gizli-askeri-bilgileri-ukraynanin-talimatiyla-yabanci-istihbaratcilara-ileten-sahsi-yakaladik-1072647981.html

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