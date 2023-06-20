https://sputniknews.com.tr/20230620/ukrayna-basini-lvivde-kritik-bir-altyapi-tesisi-vurulup-tahrip-oldu-1072649547.html
Ukrayna basını: Lviv’de kritik bir altyapı tesisi vurulup tahrip oldu
Ukrayna basını: Lviv’de kritik bir altyapı tesisi vurulup tahrip oldu
Ukrayna medyası, ülkenin Lviv kentinde kritik bir altyapı tesisinin vurulduğunu ve hasar gördüğünü yazdı. Söz konusu haber, Ukrayna’nın başkenti Kiev dahil pek... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T12:54+0300
2023-06-20T12:54+0300
2023-06-20T12:54+0300
ukrayna
lviv
altyapı
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072226381_0:98:3072:1826_1920x0_80_0_0_1ef41e531a4735f331c84af915849717.jpg
Ukrayna’da yayın yapan TSN televizyonu, Lviv’in askeri idarecilerine atıfla, kentte kritik bir altyapı tesisinin hasar gördüğünü aktardı.Lviv idarecileri, “Lviv’de kritik bir altyapı tesisi vuruldu. İnsanlar zarar görmedi. Tesisteyse yangın çıktı. Olay yerinde ilgili birimler çalışıyor” ifadelerini kullandı. Bununla beraber tesisin türüne ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ukrayna basınında, Lviv’de bu sabah sirenlerin çaldığı ve hava savunma sistemlerinin çalıştığına ilişkin haberler yer almıştı. Bunun yanında, başkent Kiev ile Hmelnitskaya ve Vinnitskaya bölgelerinde de patlama seslerinin duyulduğu kaydedildi. Yerel basında yer alan haberlere göre Ukrayna topraklarının büyük bir kısmında hava savunma sistemleri devreye girdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın bu bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini doğrulayan bir açıklama henüz yapmadı. Fakat Rusya ordusu, Ukrayna gizli servislerinin geçen sene ekim ayında Kırım Köprüsü’ne düzenledikleri saldırıdan beri Ukrayna’nın enerji, savunma ve askeri yönetim tesislerinin vurulduğu saldırılar düzenliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230620/fsb-gizli-askeri-bilgileri-ukraynanin-talimatiyla-yabanci-istihbaratcilara-ileten-sahsi-yakaladik-1072647981.html
ukrayna
lviv
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072226381_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_3617d437dadcab8c346d2749a71fc64f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, lviv, altyapı, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna krizi
ukrayna, lviv, altyapı, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna krizi
Ukrayna basını: Lviv’de kritik bir altyapı tesisi vurulup tahrip oldu
Abone ol
Ukrayna medyası, ülkenin Lviv kentinde kritik bir altyapı tesisinin vurulduğunu ve hasar gördüğünü yazdı. Söz konusu haber, Ukrayna’nın başkenti Kiev dahil pek çok bölgede siren ve patlama seslerinin duyulmasını izledi.
Ukrayna’da yayın yapan TSN televizyonu, Lviv’in askeri idarecilerine atıfla, kentte kritik bir altyapı tesisinin hasar gördüğünü aktardı.
Lviv idarecileri, “Lviv’de kritik bir altyapı tesisi vuruldu. İnsanlar zarar görmedi. Tesisteyse yangın çıktı. Olay yerinde ilgili birimler çalışıyor” ifadelerini kullandı. Bununla beraber tesisin türüne ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Ukrayna basınında, Lviv’de bu sabah sirenlerin çaldığı ve hava savunma sistemlerinin çalıştığına ilişkin haberler yer almıştı. Bunun yanında, başkent Kiev ile Hmelnitskaya ve Vinnitskaya bölgelerinde de patlama seslerinin duyulduğu kaydedildi. Yerel basında yer alan haberlere göre Ukrayna topraklarının büyük bir kısmında hava savunma sistemleri devreye girdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın bu bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini doğrulayan bir açıklama henüz yapmadı. Fakat Rusya ordusu, Ukrayna gizli servislerinin geçen sene ekim ayında Kırım Köprüsü’ne düzenledikleri saldırıdan beri Ukrayna’nın enerji, savunma ve askeri yönetim tesislerinin vurulduğu saldırılar düzenliyor.